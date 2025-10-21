Prefeitura prevê arrecadar R$ 1 milhão com Show do Guns N’ Roses em Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, afirmou na manhã desta terça-feira (21), durante entrevista na Câmara Municipal, que o show da banda Guns N’ Roses deve gerar uma receita direta de ISS em torno de R$ 1 milhão para os cofres da capital. O evento, marcado para o dia 31 de outubro, na Arena Pantanal, é considerado o maior espetáculo internacional já realizado em Mato Grosso e deve impulsionar diversos setores da economia local.

Segundo o prefeito, o impacto financeiro vai além da arrecadação sobre os ingressos. “Apenas de ISS sobre a venda de ingressos, a arrecadação deve ficar em torno de R$ 700 mil. Com a movimentação da rede hoteleira, bares, restaurantes, transporte e outros serviços, Cuiabá deve ultrapassar facilmente a marca de um milhão de reais em receita direta”, destacou Abilio.

O show faz parte da nova turnê latino-americana da banda norte-americana, que traz a Cuiabá sucessos do rock mundial interpretados por Axl Rose, Slash e Duff McKagan. A capital mato-grossense será uma das cinco cidades brasileiras incluídas no roteiro, ao lado de Florianópolis, São Paulo, Curitiba e Brasília.

Com mais de 40 mil ingressos vendidos e setores esgotados, o evento promete atrair visitantes de várias regiões do país. A previsão é de que cerca de 30% do público venha de fora do estado, reforçando o potencial turístico e econômico da cidade.

Além da arrecadação tributária, a Prefeitura prevê reflexos positivos na geração de empregos temporários, na ocupação da rede hoteleira e no aquecimento do comércio e do setor gastronômico. A expectativa é que o evento consolide Cuiabá como destino capaz de receber grandes atrações internacionais, movimentando não apenas o entretenimento, mas toda a cadeia produtiva local.

Para o prefeito, o show do Guns N’ Roses representa “um marco histórico para a capital e um indicativo do crescimento da cidade como polo de eventos e turismo”.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT