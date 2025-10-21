Cuiabá
Prefeitura prevê arrecadar R$ 1 milhão com Show do Guns N’ Roses em Cuiabá
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, afirmou na manhã desta terça-feira (21), durante entrevista na Câmara Municipal, que o show da banda Guns N’ Roses deve gerar uma receita direta de ISS em torno de R$ 1 milhão para os cofres da capital. O evento, marcado para o dia 31 de outubro, na Arena Pantanal, é considerado o maior espetáculo internacional já realizado em Mato Grosso e deve impulsionar diversos setores da economia local.
Segundo o prefeito, o impacto financeiro vai além da arrecadação sobre os ingressos. “Apenas de ISS sobre a venda de ingressos, a arrecadação deve ficar em torno de R$ 700 mil. Com a movimentação da rede hoteleira, bares, restaurantes, transporte e outros serviços, Cuiabá deve ultrapassar facilmente a marca de um milhão de reais em receita direta”, destacou Abilio.
O show faz parte da nova turnê latino-americana da banda norte-americana, que traz a Cuiabá sucessos do rock mundial interpretados por Axl Rose, Slash e Duff McKagan. A capital mato-grossense será uma das cinco cidades brasileiras incluídas no roteiro, ao lado de Florianópolis, São Paulo, Curitiba e Brasília.
Com mais de 40 mil ingressos vendidos e setores esgotados, o evento promete atrair visitantes de várias regiões do país. A previsão é de que cerca de 30% do público venha de fora do estado, reforçando o potencial turístico e econômico da cidade.
Além da arrecadação tributária, a Prefeitura prevê reflexos positivos na geração de empregos temporários, na ocupação da rede hoteleira e no aquecimento do comércio e do setor gastronômico. A expectativa é que o evento consolide Cuiabá como destino capaz de receber grandes atrações internacionais, movimentando não apenas o entretenimento, mas toda a cadeia produtiva local.
Para o prefeito, o show do Guns N’ Roses representa “um marco histórico para a capital e um indicativo do crescimento da cidade como polo de eventos e turismo”.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeito orienta população a manter distância dos animais no Parque das Águas
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, fez um apelo nesta terça-feira (21) para que os frequentadores do Parque das Águas respeitem o espaço do jacaré e dos outros animais que vivem no local, e evitem se aproximar dos animais, sejam eles capivaras, patos ou jacarés. A declaração foi dada durante entrevista na Câmara Municipal, após novos registros de visitantes se aproximando demais para tirar fotos com o réptil.
Abilio reforçou que os animais vivem naturalmente no parque, não foram introduzidos pela prefeitura e faz parte do ecossistema local. Um dos casos que chamou atenção nos últimos dias é sobre algumas pessoas tentarem pegar o jacaré pelo rabo para tirar foto ou gravar vídeos. Segundo ele, o animal nunca apresentou comportamento agressivo nem ofereceu risco aos frequentadores, desde que mantida a distância segura.
“O Celso (nome dado ao jacaré morador do local) está no habitat natural dele, vivendo em paz. O que precisamos é que as pessoas deixem o jacaré em paz também. É um animal silvestre, não é um mascote nem atração de zoológico. O parque é a casa dele, e cabe a nós respeitar isso”, alertou o prefeito.
O gestor destacou que a prefeitura está elaborando um protocolo de segurança com orientações para visitantes e que a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) já iniciou a instalação de placas de sinalização alertando sobre a presença de animais silvestres. O objetivo é evitar qualquer tipo de incidente e promover a convivência segura entre a população e a fauna que habita a área.
Brunini lembrou que o Parque das Águas é um espaço ambiental urbano que abriga diversas espécies, e que o convívio com a natureza faz parte da proposta do local. “Cuiabá é uma cidade cercada de vida silvestre. O Celso virou um símbolo disso. Queremos que ele continue lá, saudável, no ambiente dele, mas com o devido respeito e sem perturbações”, completou o prefeito.
Vacinação contra meningite está disponível nas Unidades de Saúde de Cuiabá
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população sobre a importância da vacinação contra a meningite. As vacinas estão disponíveis gratuitamente em todas as 68 Unidades de Saúde da Família (USF) da capital. A rede municipal oferta as doses das vacinas Meningocócica C e Meningocócica ACWY, que protegem contra os principais tipos da doença.
De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica de Cuiabá, atualizados em 21 de outubro de 2025, o município registrou um aumento de 40% nos casos de meningite neste ano, em comparação com o mesmo período de 2024.
Entre janeiro e outubro de 2024, foram 10 casos confirmados, com 3 óbitos. No mesmo período de 2025, já são 14 casos confirmados, com 2 óbitos.
A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, e pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou parasitas. Também existem formas não infecciosas da doença, associadas a condições como câncer, lúpus, reações a medicamentos ou traumatismos cranianos. As meningites bacterianas são mais comuns nos meses de outono e inverno, enquanto as virais predominam na primavera e no verão.
A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, destaca que, apesar do aumento no número de casos, o total de óbitos diminuiu em relação ao ano passado. “Neste ano, tivemos uma redução no número de mortes por meningite em comparação com 2024, o que é um dado positivo. No entanto, isso não significa que devemos relaxar. A vacinação continua sendo a forma mais eficaz de prevenção e deve ser prioridade para todas as faixas etárias contempladas no calendário vacinal”, reforça.
Vacinas disponíveis na rede municipal
Meningocócica C (Conjugada)
Protege contra a doença meningocócica causada pela bactéria Neisseria meningitidis do sorotipo C. No Sistema Único de Saúde (SUS), é aplicada aos 3 e 5 meses de idade, com reforço aos 12 meses. Adolescentes e adultos que não completaram o esquema vacinal podem procurar uma unidade de saúde para se imunizar.
Meningocócica ACWY (Conjugada)
Protege contra os sorogrupos A, C, W e Y da Neisseria meningitidis. É aplicada a partir dos 3 meses, com doses de reforço aos 5 e 12 meses, além de novas doses aos 5 e 11 anos. No SUS, está disponível para adolescentes de 11 a 14 anos como reforço da vacina Meningocócica C.
A secretária-adjunta de Atenção Primária, Cinara Brito, ressalta que todas as unidades de saúde da capital estão abastecidas com as vacinas e prontas para atender a população. “Temos doses disponíveis nas 68 Unidades de Saúde da Família, e é importante que pais, responsáveis e adolescentes procurem o posto mais próximo para se vacinar, conforme a faixa etária indicada. A prevenção é fundamental para evitar casos graves da doença”, orienta.
As vacinas estão disponíveis nas 68 Unidades de Saúde da Família (USF) de Cuiabá, de segunda a sexta-feira, conforme o horário de funcionamento de cada unidade.
