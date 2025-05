Prefeitura promove café da manhã para garis e reivindicações são ouvidas

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMESP), realiza neste sábado (16), às 17h, no Ginásio Dom Aquino, a cerimônia de abertura oficial da 48ª edição dos Jogos Estudantis Cuiabanos (JECs). A solenidade marca o início da principal competição escolar da capital mato-grossense, que este ano reunirá centenas de estudantes da rede pública e privada em disputas até o fim de junho.

A largada das competições acontece na segunda-feira (19), com o início das partidas nas modalidades coletivas. As disputas de futsal e handebol ocorrerão no Complexo Esportivo Dom Aquino; o basquetebol será sediado no Ginásio da Lixeira; e o voleibol, no Ginásio Verdinho. As demais modalidades seguem um cronograma específico, contemplando estruturas esportivas como o COT da UFMT, a piscina olímpica da universidade, o CT Juventus, o Centro de Treinamento de Ginástica, entre outros espaços.

O JECs é dividido em duas categorias:

– Categoria A: alunos nascidos entre 2008 e 2010;

– Categoria B: alunos nascidos entre 2011 e 2013.

Podem participar estudantes regularmente matriculados e com frequência ativa em escolas públicas e privadas de Cuiabá, desde que atendam à faixa etária determinada para cada categoria.

Confira as datas e locais das competições:

– Futsal: Complexo Esportivo Dom Aquino – a partir de 19 de maio

– Voleibol: Ginásio Verdinho – a partir de 19 de maio

– Basquetebol: Ginásio da Lixeira – a partir de 19 de maio

– Handebol: Complexo Esportivo Dom Aquino – a partir de 19 de maio

– Vôlei de Praia: CT Juventus – 7 e 8 de junho

– Atletismo: COT UFMT – 24 e 25 de maio

– Natação: Piscina da UFMT – 31 de maio e 1º de junho

– Judô: Ginásio da Lixeira – 30 e 31 de maio (pesagem no dia 30)

– Ginástica Artística: CT de Ginástica – 14 de junho

– Xadrez: Salão da SMESP – 24 de maio

– Badminton e Tênis de Mesa: Complexo Esportivo Dom Aquino – 7 de junho

– Taekwondo, Caratê e Wrestling: Complexo Esportivo Dom Aquino – 21 de junho

Regulamentado pela Portaria nº 009/SMESP/2025, o JECs 2025 conta com um Comitê Dirigente e uma Comissão Organizadora, responsáveis pela condução de todas as etapas da competição — desde o planejamento e definição dos cronogramas, até a execução das partidas e atividades operacionais.

Além do trabalho da equipe técnica, coordenadores e arbitragem, o evento mobiliza centenas de profissionais e voluntários. O objetivo é garantir segurança, estrutura adequada e o bom andamento das competições. A Secretaria também realiza visitas técnicas às unidades esportivas, com ações de manutenção e adequações nos espaços que irão sediar os jogos.

#PraCegoVer

A foto mostra a fachada do Ginásio Poliesportivo Dom Aquino, com um mural colorido que retrata elementos da fauna e flora brasileiras. O mural inclui a ilustração de um tuiuiú, vasos cerâmicos e outros elementos culturais.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT