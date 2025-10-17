Prefeitura promove capacitação sobre atendimento ao público aos recepcionistas das Unidades Básicas de Saúde

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Administração e Modernização e da Escola de Governo, realizou mais uma capacitação voltada à melhoria do serviço público municipal. Cerca de 45 recepcionistas que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) participaram do treinamento com o tema “Atendimento ao público”. A capacitação foi promovida com uma turma na quinta-feira (16) e outra nesta sexta-feira (17). A ação faz parte do programa contínuo de formação de servidores, com foco na valorização e qualificação dos profissionais que lidam diretamente com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).



A coordenadora da Escola de Governo, Sandra Domingues, explicou que a capacitação integra o planejamento de educação continuada desenvolvido pela Prefeitura. Segundo ela, a proposta é fortalecer as competências dos servidores e garantir um atendimento mais humanizado à população. “Hoje nós estamos na Secretaria de Administração com as servidoras da saúde, com um treinamento extremamente importante para melhorar a qualidade do atendimento ao nosso usuário. O foco hoje está sendo o atendimento ao público”, destacou.



Sandra ressaltou que o trabalho da Escola de Governo é realizado em parceria com todas as secretarias municipais, conforme as necessidades específicas de cada setor. Ela afirmou que a capacitação das recepcionistas faz parte de uma agenda permanente de qualificação. “Esse trabalho é desenvolvido ao longo do ano. Nós estivemos com servidoras reunidas aqui muitas e muitas vezes e hoje esse módulo representa mais uma etapa do programa de educação continuada que a Administração tem com a Secretaria de Saúde”, explicou.



A coordenadora também pontuou que o planejamento do curso foi feito de forma a não prejudicar o atendimento nas unidades de saúde. “Nós temos aproximadamente 45 recepcionistas nas UBSs, então nós dividimos elas em duas turmas para que as unidades não ficassem desassistidas nesse momento de capacitação que acontece no horário de expediente. Ontem tivemos aproximadamente 20 participantes e hoje o restante da turma”, completou Sandra Domingues.



Entre as participantes, esteve a servidora pública Jucélia Pereira, que há mais de 20 anos atua na Prefeitura de Sinop e atualmente trabalha como recepcionista na UBS Botânico. Ela afirmou que vê grande valor nas formações oferecidas pela Escola de Governo e participa de todas as oportunidades de aprendizado. “Eu amo o meu trabalho. Atuo na UBS Botânico há muitos anos e capacitações como essa são muito importantes para melhorarmos o atendimento e oferecer o melhor para a população”, destacou.



Jucélia também ressaltou que as capacitações têm impacto direto na rotina de trabalho e refletem na qualidade dos serviços prestados à comunidade. “Sempre que tem capacitação eu participo porque é algo muito bom para o nosso trabalho. Aprendemos novas formas de lidar com o público e isso nos motiva a buscar sempre um atendimento mais acolhedor e eficiente”, completou.



A Escola de Governo, vinculada à Secretaria de Administração e Modernização, tem promovido ao longo do ano diversas ações voltadas à formação técnica e comportamental dos servidores públicos. O objetivo é fortalecer as práticas de gestão, aprimorar o atendimento ao cidadão e valorizar o papel dos profissionais que integram o quadro municipal.