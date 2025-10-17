Connect with us

Prefeitura promove capacitação sobre atendimento ao público aos recepcionistas das Unidades Básicas de Saúde

17/10/2025
A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Administração e Modernização e da Escola de Governo, realizou mais uma capacitação voltada à melhoria do serviço público municipal. Cerca de 45 recepcionistas que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) participaram do treinamento com o tema “Atendimento ao público”. A capacitação foi promovida com uma turma na quinta-feira (16) e outra nesta sexta-feira (17). A ação faz parte do programa contínuo de formação de servidores, com foco na valorização e qualificação dos profissionais que lidam diretamente com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
 
A coordenadora da Escola de Governo, Sandra Domingues, explicou que a capacitação integra o planejamento de educação continuada desenvolvido pela Prefeitura. Segundo ela, a proposta é fortalecer as competências dos servidores e garantir um atendimento mais humanizado à população. “Hoje nós estamos na Secretaria de Administração com as servidoras da saúde, com um treinamento extremamente importante para melhorar a qualidade do atendimento ao nosso usuário. O foco hoje está sendo o atendimento ao público”, destacou.
 
Sandra ressaltou que o trabalho da Escola de Governo é realizado em parceria com todas as secretarias municipais, conforme as necessidades específicas de cada setor. Ela afirmou que a capacitação das recepcionistas faz parte de uma agenda permanente de qualificação. “Esse trabalho é desenvolvido ao longo do ano. Nós estivemos com servidoras reunidas aqui muitas e muitas vezes e hoje esse módulo representa mais uma etapa do programa de educação continuada que a Administração tem com a Secretaria de Saúde”, explicou.
 
A coordenadora também pontuou que o planejamento do curso foi feito de forma a não prejudicar o atendimento nas unidades de saúde. “Nós temos aproximadamente 45 recepcionistas nas UBSs, então nós dividimos elas em duas turmas para que as unidades não ficassem desassistidas nesse momento de capacitação que acontece no horário de expediente. Ontem tivemos aproximadamente 20 participantes e hoje o restante da turma”, completou Sandra Domingues.
 
Entre as participantes, esteve a servidora pública Jucélia Pereira, que há mais de 20 anos atua na Prefeitura de Sinop e atualmente trabalha como recepcionista na UBS Botânico. Ela afirmou que vê grande valor nas formações oferecidas pela Escola de Governo e participa de todas as oportunidades de aprendizado. “Eu amo o meu trabalho. Atuo na UBS Botânico há muitos anos e capacitações como essa são muito importantes para melhorarmos o atendimento e oferecer o melhor para a população”, destacou.
 
Jucélia também ressaltou que as capacitações têm impacto direto na rotina de trabalho e refletem na qualidade dos serviços prestados à comunidade. “Sempre que tem capacitação eu participo porque é algo muito bom para o nosso trabalho. Aprendemos novas formas de lidar com o público e isso nos motiva a buscar sempre um atendimento mais acolhedor e eficiente”, completou.
 
A Escola de Governo, vinculada à Secretaria de Administração e Modernização, tem promovido ao longo do ano diversas ações voltadas à formação técnica e comportamental dos servidores públicos. O objetivo é fortalecer as práticas de gestão, aprimorar o atendimento ao cidadão e valorizar o papel dos profissionais que integram o quadro municipal.

Conselho Deliberativo decide em reunião ordinária novos investimentos do Previ Sinop

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência de Sinop – Previ Sinop, realizou, na manhã desta sexta-feira (17), reunião ordinária mensal, na sede do instituto. O encontro teve como objetivo analisar os resultados referentes ao mês de outubro e tratar das pautas administrativas e financeiras do órgão. Entre os principais assuntos discutidos estiveram o balancete mensal, demonstrativo da previdência, carteira de investimentos, rentabilidade e o relatório de aplicações da autarquia municipal.
 
Durante a reunião, os conselheiros também discutiram o resgate de aplicações financeiras, avaliando o desempenho da carteira de investimentos e as estratégias de rentabilidade adotadas. O gestor de investimentos, Danilo Macri Mont, apresentou um panorama detalhado da situação financeira do instituto, destacando a importância do monitoramento constante dos fundos aplicados para garantir segurança e sustentabilidade aos recursos previdenciários dos servidores municipais vinculados ao Previ.
 
Entre as pautas deliberadas, foi tratada, ainda, a demanda referente à doação de uma pasta “Z”, bem como a nomeação e eleição do membro titular suplente para compor a Comissão de Ética. “Essas ações integram as medidas de governança e transparência que norteiam o funcionamento do Previ Sinop, assegurando a representatividade e o cumprimento das normas internas do órgão”, enfatizou o gestor.
 
Em relação aos investimentos, Monti informou que o Conselho deliberou sobre o Fundo de Investimento em Participações (FIP), aprovando a indicação do comitê técnico para a realização da aplicação. Após análise, foi aprovada a aplicação inicial no valor de R$ 5 milhões, reforçando a política de diversificação dos investimentos e buscando ampliar a rentabilidade do patrimônio previdenciário.

1º Simpósio de Prevenção e Controle da Sífilis reúne profissionais da saúde em Sinop

Profissionais da saúde de Sinop e região participam nesta sexta-feira (17) do 1º Simpósio de Prevenção e Controle da Sífilis, realizado no auditório da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) – Campus Sinop. O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Saúde e do Serviço de Assistência Especializada (SAE), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio do curso e do Centro Acadêmico de Enfermagem.
 
O simpósio tem como principal objetivo fortalecer as estratégias de combate à sífilis, com debates e trocas de experiências entre os profissionais da área. Médicos, enfermeiros, técnicos, agentes comunitários e acadêmicos participam das discussões, que abordam a importância do diagnóstico precoce, da testagem rápida e do tratamento adequado para a redução da transmissão da doença.
 
O coordenador do Serviço de Assistência Especializada (SAE), médico Walther Esteves Lima, destacou a relevância do evento e alertou sobre os impactos da sífilis, especialmente a congênita. “Esse é um evento que busca conscientizar sobre a importância da redução da sífilis, já que a doença tem sido um problema de saúde pública no Brasil, especialmente, a sífilis congênita. Sabemos que é uma infecção que pode permanecer assintomática por muito tempo e trazer sequelas graves apenas anos depois”, explicou.
 
Ao detalhar os danos causados pela sífilis congênita, Walther reforçou a necessidade de profissionais preparados para lidar com o problema. “A sífilis congênita causa inúmeros danos às crianças. Alguns são visíveis ao nascer, como lábio leporino, fenda palatina, cegueira ou surdez. Outros só aparecem mais tarde, com dificuldades de aprendizado e limitações intelectuais. Precisamos de profissionais capacitados para testar, diagnosticar, tratar e acompanhar corretamente, reduzindo os danos para adultos e crianças”, completou.
 
O pró-reitor do Campus de Sinop da UFMT, Elton Brito Ribeiro, ressaltou a importância da parceria entre a universidade e o município em ações de saúde pública. “A UFMT e a Prefeitura têm desenvolvido vários trabalhos em conjunto e a área da saúde é uma das que mais fortalecem essa parceria. Estamos aqui com nossa equipe técnica para promover informação e orientação sobre esse problema de saúde, que pode ser combatido com educação e conscientização”, destacou.
 
Para o subsecretário de Saúde, Robinson Martins, o simpósio representa um avanço nas ações integradas de combate à sífilis. “É muito importante que o município promova um evento como este, que reúne profissionais de várias cidades. É uma oportunidade para reforçar a importância do controle e do combate à sífilis, com foco especial na eliminação da transmissão vertical”, afirmou.
 
A agente comunitária de saúde Cláudia Florêncio, uma das participantes do simpósio, também avaliou positivamente a realização do evento e destacou o impacto direto na rotina dos profissionais que atuam nas comunidades. “Estou achando maravilhoso. É muito importante para nós, agentes comunitários, nos atualizarmos e aperfeiçoarmos o conhecimento para levar informações corretas e atualizadas à população”, comentou.
 
O simpósio segue no período da tarde com palestras, debates e momentos de integração entre os profissionais. A partir das 13h, os especialistas apresentam palestras sobre sífilis adquirida, sífilis na gestação, sífilis congênita e o acompanhamento da criança exposta à infecção. Também serão compartilhados resultados do Comitê de Investigação da Sífilis em Sinop e experiências práticas na ampliação da testagem rápida na atenção primária, em unidades hospitalares e serviços especializados. Os profissionais da saúde e acadêmicos podem se inscrever momentos antes do início da programação.

Cobertura: I° Simpósio Sífilis | Flickr

PRF conclui com sucesso a Patrulha da Saúde 2025 em Mato Grosso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, nesta semana, a edição 2025 da Patrulha da Saúde no estado de Mato Grosso....
PRF apreende mais de 30 kg de cocaína em ação integrada na BR-070 em Barra do Garças (MT)

Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 31,8 kg de cocaína, durante fiscalização no km...
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Várzea Grande

O Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem, de 31 anos, por tráfico ilícito...

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

