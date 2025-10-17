CIDADES
Prefeitura promove capacitação sobre atendimento ao público aos recepcionistas das Unidades Básicas de Saúde
A coordenadora da Escola de Governo, Sandra Domingues, explicou que a capacitação integra o planejamento de educação continuada desenvolvido pela Prefeitura. Segundo ela, a proposta é fortalecer as competências dos servidores e garantir um atendimento mais humanizado à população. “Hoje nós estamos na Secretaria de Administração com as servidoras da saúde, com um treinamento extremamente importante para melhorar a qualidade do atendimento ao nosso usuário. O foco hoje está sendo o atendimento ao público”, destacou.
Sandra ressaltou que o trabalho da Escola de Governo é realizado em parceria com todas as secretarias municipais, conforme as necessidades específicas de cada setor. Ela afirmou que a capacitação das recepcionistas faz parte de uma agenda permanente de qualificação. “Esse trabalho é desenvolvido ao longo do ano. Nós estivemos com servidoras reunidas aqui muitas e muitas vezes e hoje esse módulo representa mais uma etapa do programa de educação continuada que a Administração tem com a Secretaria de Saúde”, explicou.
A coordenadora também pontuou que o planejamento do curso foi feito de forma a não prejudicar o atendimento nas unidades de saúde. “Nós temos aproximadamente 45 recepcionistas nas UBSs, então nós dividimos elas em duas turmas para que as unidades não ficassem desassistidas nesse momento de capacitação que acontece no horário de expediente. Ontem tivemos aproximadamente 20 participantes e hoje o restante da turma”, completou Sandra Domingues.
Entre as participantes, esteve a servidora pública Jucélia Pereira, que há mais de 20 anos atua na Prefeitura de Sinop e atualmente trabalha como recepcionista na UBS Botânico. Ela afirmou que vê grande valor nas formações oferecidas pela Escola de Governo e participa de todas as oportunidades de aprendizado. “Eu amo o meu trabalho. Atuo na UBS Botânico há muitos anos e capacitações como essa são muito importantes para melhorarmos o atendimento e oferecer o melhor para a população”, destacou.
Jucélia também ressaltou que as capacitações têm impacto direto na rotina de trabalho e refletem na qualidade dos serviços prestados à comunidade. “Sempre que tem capacitação eu participo porque é algo muito bom para o nosso trabalho. Aprendemos novas formas de lidar com o público e isso nos motiva a buscar sempre um atendimento mais acolhedor e eficiente”, completou.
A Escola de Governo, vinculada à Secretaria de Administração e Modernização, tem promovido ao longo do ano diversas ações voltadas à formação técnica e comportamental dos servidores públicos. O objetivo é fortalecer as práticas de gestão, aprimorar o atendimento ao cidadão e valorizar o papel dos profissionais que integram o quadro municipal.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Conselho Deliberativo decide em reunião ordinária novos investimentos do Previ Sinop
Durante a reunião, os conselheiros também discutiram o resgate de aplicações financeiras, avaliando o desempenho da carteira de investimentos e as estratégias de rentabilidade adotadas. O gestor de investimentos, Danilo Macri Mont, apresentou um panorama detalhado da situação financeira do instituto, destacando a importância do monitoramento constante dos fundos aplicados para garantir segurança e sustentabilidade aos recursos previdenciários dos servidores municipais vinculados ao Previ.
Entre as pautas deliberadas, foi tratada, ainda, a demanda referente à doação de uma pasta “Z”, bem como a nomeação e eleição do membro titular suplente para compor a Comissão de Ética. “Essas ações integram as medidas de governança e transparência que norteiam o funcionamento do Previ Sinop, assegurando a representatividade e o cumprimento das normas internas do órgão”, enfatizou o gestor.
Em relação aos investimentos, Monti informou que o Conselho deliberou sobre o Fundo de Investimento em Participações (FIP), aprovando a indicação do comitê técnico para a realização da aplicação. Após análise, foi aprovada a aplicação inicial no valor de R$ 5 milhões, reforçando a política de diversificação dos investimentos e buscando ampliar a rentabilidade do patrimônio previdenciário.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
1º Simpósio de Prevenção e Controle da Sífilis reúne profissionais da saúde em Sinop
O simpósio tem como principal objetivo fortalecer as estratégias de combate à sífilis, com debates e trocas de experiências entre os profissionais da área. Médicos, enfermeiros, técnicos, agentes comunitários e acadêmicos participam das discussões, que abordam a importância do diagnóstico precoce, da testagem rápida e do tratamento adequado para a redução da transmissão da doença.
O coordenador do Serviço de Assistência Especializada (SAE), médico Walther Esteves Lima, destacou a relevância do evento e alertou sobre os impactos da sífilis, especialmente a congênita. “Esse é um evento que busca conscientizar sobre a importância da redução da sífilis, já que a doença tem sido um problema de saúde pública no Brasil, especialmente, a sífilis congênita. Sabemos que é uma infecção que pode permanecer assintomática por muito tempo e trazer sequelas graves apenas anos depois”, explicou.
Ao detalhar os danos causados pela sífilis congênita, Walther reforçou a necessidade de profissionais preparados para lidar com o problema. “A sífilis congênita causa inúmeros danos às crianças. Alguns são visíveis ao nascer, como lábio leporino, fenda palatina, cegueira ou surdez. Outros só aparecem mais tarde, com dificuldades de aprendizado e limitações intelectuais. Precisamos de profissionais capacitados para testar, diagnosticar, tratar e acompanhar corretamente, reduzindo os danos para adultos e crianças”, completou.
O pró-reitor do Campus de Sinop da UFMT, Elton Brito Ribeiro, ressaltou a importância da parceria entre a universidade e o município em ações de saúde pública. “A UFMT e a Prefeitura têm desenvolvido vários trabalhos em conjunto e a área da saúde é uma das que mais fortalecem essa parceria. Estamos aqui com nossa equipe técnica para promover informação e orientação sobre esse problema de saúde, que pode ser combatido com educação e conscientização”, destacou.
Para o subsecretário de Saúde, Robinson Martins, o simpósio representa um avanço nas ações integradas de combate à sífilis. “É muito importante que o município promova um evento como este, que reúne profissionais de várias cidades. É uma oportunidade para reforçar a importância do controle e do combate à sífilis, com foco especial na eliminação da transmissão vertical”, afirmou.
A agente comunitária de saúde Cláudia Florêncio, uma das participantes do simpósio, também avaliou positivamente a realização do evento e destacou o impacto direto na rotina dos profissionais que atuam nas comunidades. “Estou achando maravilhoso. É muito importante para nós, agentes comunitários, nos atualizarmos e aperfeiçoarmos o conhecimento para levar informações corretas e atualizadas à população”, comentou.
O simpósio segue no período da tarde com palestras, debates e momentos de integração entre os profissionais. A partir das 13h, os especialistas apresentam palestras sobre sífilis adquirida, sífilis na gestação, sífilis congênita e o acompanhamento da criança exposta à infecção. Também serão compartilhados resultados do Comitê de Investigação da Sífilis em Sinop e experiências práticas na ampliação da testagem rápida na atenção primária, em unidades hospitalares e serviços especializados. Os profissionais da saúde e acadêmicos podem se inscrever momentos antes do início da programação.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
