Prefeitura promove primeira reunião com líderes comunitários do Grande Cristo Rei
Encontro reuniu representantes dos bairros e tratou de segurança, limpeza urbana e melhorias na infraestrutura da região
A Subprefeitura do Cristo Rei realizou nesta segunda-feira (18), a 1ª reunião com os líderes comunitários do Grande Cristo Rei, região que concentra 77 bairros e cerca de 110 mil moradores, segundo o IBGE. O encontro foi coordenado por servidores da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Ana Paula Marcillo e José Carlos, e contou com a presença do secretário municipal, Lucas Ribeiro Ductievicz, além de representantes da Polícia Militar, associações de moradores e comunidade em geral.
O objetivo da reunião foi ouvir as demandas dos bairros, alinhar prioridades e reforçar a parceria entre o poder público e o movimento comunitário, em temas que envolvem limpeza urbana, iluminação, trânsito, segurança e modernização da infraestrutura.
O secretário Lucas Ductievicz destacou que a gestão tem buscado modernizar a entrega dos serviços públicos.
“Estamos trabalhando para tornar os serviços mais eficientes, com tecnologia e metas claras. Já notificamos empresas terceirizadas e estamos implantando novas formas de fiscalização para combater o descarte irregular e reduzir os bolsões de lixo. Nosso compromisso é dar mais qualidade de vida aos moradores, com responsabilidade na aplicação do dinheiro público e participação da comunidade”, afirmou.
O coronel Ruiter, comandante do 25º BPM, reforçou a importância da integração entre órgãos públicos.
“A parceria da Polícia Militar com a Prefeitura é fundamental. Segurança e qualidade de vida se constroem em conjunto, com alinhamento entre instituições e apoio da comunidade. Estamos presentes diariamente, com policiamento preventivo, para garantir que o cidadão possa viver, trabalhar e estudar com tranquilidade”, declarou.
Representando os moradores, o vice-presidente da União das Associações de Moradores do Grande Cristo Rei (UNAMGCREI), Rodrigo Oliveira, ressaltou a retomada da confiança no movimento comunitário.
“Fazia tempo que não tínhamos uma reunião assim. O movimento estava desacreditado. Hoje, com esse diálogo aberto, acreditamos que vamos avançar em melhorias para toda a região, dando voz aos moradores do Cristo Rei”, disse.
Já a coordenadora da Subprefeitura do Cristo Rei, Ana Paula Marcillo, destacou que o encontro marca o início de uma nova fase de aproximação com a comunidade.
“O intuito dessa reunião era conhecer melhor todos os presidentes de bairro e alinhar demandas. A região do Grande Cristo Rei é muito ampla e precisamos da parceria de vocês. É fundamental estreitarmos o relacionamento, ouvirmos as necessidades e trabalharmos juntos para que os serviços cheguem com mais eficiência”, afirmou.
O presidente do bairro Carrapicho, Junior Carrapicho, também avaliou positivamente o encontro e ressaltou a importância do espaço de diálogo.
“Primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade. Vejo que é um crescimento, porque nunca tivemos uma reunião fechada com o secretário para desenvolver um trabalho conjunto. Hoje, como representante também da UNAGCREI, vejo que estamos tendo a oportunidade de enxergar uma mudança. Antes, a entidade era usada apenas para politicagem e os presidentes de bairro ficavam esquecidos. Agora, sentimos que temos voz. Quero parabenizar o secretário Lucas, e toda a equipe, pela iniciativa de promover esse momento de muita importância para nós moradores”, destacou.
A proposta é que encontros como este sejam realizados periodicamente, garantindo espaço de diálogo direto entre comunidade e gestão municipal.
Prefeitura recebe proposta de cooperação para ações de saneamento e drenagem urbana
Implementação dessas iniciativas pode gerar benefícios diretos para a população, como a melhoria da qualidade da água, redução de enchentes e alagamentos
A Prefeitura de Várzea Grande recebeu do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Saneamento Ambiental (NIESA), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), uma proposta de cooperação técnica com foco em ações de monitoramento da água, drenagem urbana, educação ambiental e gestão de resíduos sólidos.
O documento foi apresentado em reunião com o secretário de Viação e Obras, Celso Pereira, e prevê medidas que poderão contribuir para a melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade ambiental no município.
Entre as ações propostas estão:
• Monitoramento e modelagem da qualidade da água dos córregos, lagoas e rio urbano
• Projetos de macro e microdrenagem de águas pluviais da Lagoa da FEB e das Lagoas do Carrapicho
• Programas de educação ambiental voltados ao manejo correto de resíduos sólidos
• Plano de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de drenagem de águas pluviais em Várzea Grande;
• Elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
De acordo com a equipe técnica do NIESA, a implementação dessas iniciativas pode gerar benefícios diretos para a população, como a melhoria da qualidade da água, redução de enchentes e alagamentos, destinação adequada dos resíduos sólidos, maior durabilidade das obras públicas e avanços no planejamento urbano sustentável.
A proposta será analisada pela gestão municipal, que estuda formas de viabilizar a cooperação para ampliar as ações de saneamento e infraestrutura urbana em Várzea Grande.
Educação, Gestão Fazendária e Planejamento discutem destinação de recursos municipais
Alinhamento entre as secretárias tem como objetivo fomentar ganhos na educação fundamental, com avanços desde a formação de professores e técnicos, até a melhoria nos índices de aprendizagem
A equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) se reuniu com as equipes da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e da Secretaria Municipal de Planejamento para discutir o orçamento atual da Educação municipal. A reunião foi realizada nesta segunda-feira (18), na sala de reuniões da Gestão Fazendária.
Conforme o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, a Secretaria reforçou seu compromisso com a gestão de recursos públicos. Na ocasião, o secretário também destacou o fomento das capacitações e formações continuadas de professores e técnicos da rede municipal que estão sendo realizadas pela SMECEL assim como a valorização dos profissionais.
“Assim que cheguei ao cargo, venho me inteirando da situação atual referente a receitas e despesas, pois vim com a missão de destinar corretamente os recursos para tornar a Educação de Várzea Grande mais eficiente e mais qualificada para alunos, professores e para toda a comunidade escolar. Quero elevar Várzea Grande no quesito Educação, principalmente no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)”, relata Cunha.
O secretário municipal de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, destaca que esta ação visa alinhar ações entre órgãos da gestão municipal. “Todos queremos o desenvolvimento de Várzea Grande em todas as áreas, ainda mais em uma pasta tão fundamental quanto a SMECEL. Toda a equipe da gestão Flávia Moretti está trabalhando unida para que o nosso Município tenha serviços cada vez de mais qualidade em todas as áreas”, declara Marcos.
A reunião também teve a presença da secretária de Planejamento, Drielli Martinez. “Nossa equipe está disposta a colaborar com outras pastas, pois trabalhamos juntos em busca de melhorias para nossa cidade”.
