Prefeitura promove primeira reunião com líderes comunitários do Grande Cristo Rei

Encontro reuniu representantes dos bairros e tratou de segurança, limpeza urbana e melhorias na infraestrutura da região

A Subprefeitura do Cristo Rei realizou nesta segunda-feira (18), a 1ª reunião com os líderes comunitários do Grande Cristo Rei, região que concentra 77 bairros e cerca de 110 mil moradores, segundo o IBGE. O encontro foi coordenado por servidores da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Ana Paula Marcillo e José Carlos, e contou com a presença do secretário municipal, Lucas Ribeiro Ductievicz, além de representantes da Polícia Militar, associações de moradores e comunidade em geral.

O objetivo da reunião foi ouvir as demandas dos bairros, alinhar prioridades e reforçar a parceria entre o poder público e o movimento comunitário, em temas que envolvem limpeza urbana, iluminação, trânsito, segurança e modernização da infraestrutura.

O secretário Lucas Ductievicz destacou que a gestão tem buscado modernizar a entrega dos serviços públicos.

“Estamos trabalhando para tornar os serviços mais eficientes, com tecnologia e metas claras. Já notificamos empresas terceirizadas e estamos implantando novas formas de fiscalização para combater o descarte irregular e reduzir os bolsões de lixo. Nosso compromisso é dar mais qualidade de vida aos moradores, com responsabilidade na aplicação do dinheiro público e participação da comunidade”, afirmou.

O coronel Ruiter, comandante do 25º BPM, reforçou a importância da integração entre órgãos públicos.

“A parceria da Polícia Militar com a Prefeitura é fundamental. Segurança e qualidade de vida se constroem em conjunto, com alinhamento entre instituições e apoio da comunidade. Estamos presentes diariamente, com policiamento preventivo, para garantir que o cidadão possa viver, trabalhar e estudar com tranquilidade”, declarou.

Representando os moradores, o vice-presidente da União das Associações de Moradores do Grande Cristo Rei (UNAMGCREI), Rodrigo Oliveira, ressaltou a retomada da confiança no movimento comunitário.

“Fazia tempo que não tínhamos uma reunião assim. O movimento estava desacreditado. Hoje, com esse diálogo aberto, acreditamos que vamos avançar em melhorias para toda a região, dando voz aos moradores do Cristo Rei”, disse.

Já a coordenadora da Subprefeitura do Cristo Rei, Ana Paula Marcillo, destacou que o encontro marca o início de uma nova fase de aproximação com a comunidade.

“O intuito dessa reunião era conhecer melhor todos os presidentes de bairro e alinhar demandas. A região do Grande Cristo Rei é muito ampla e precisamos da parceria de vocês. É fundamental estreitarmos o relacionamento, ouvirmos as necessidades e trabalharmos juntos para que os serviços cheguem com mais eficiência”, afirmou.

O presidente do bairro Carrapicho, Junior Carrapicho, também avaliou positivamente o encontro e ressaltou a importância do espaço de diálogo.

“Primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade. Vejo que é um crescimento, porque nunca tivemos uma reunião fechada com o secretário para desenvolver um trabalho conjunto. Hoje, como representante também da UNAGCREI, vejo que estamos tendo a oportunidade de enxergar uma mudança. Antes, a entidade era usada apenas para politicagem e os presidentes de bairro ficavam esquecidos. Agora, sentimos que temos voz. Quero parabenizar o secretário Lucas, e toda a equipe, pela iniciativa de promover esse momento de muita importância para nós moradores”, destacou.

A proposta é que encontros como este sejam realizados periodicamente, garantindo espaço de diálogo direto entre comunidade e gestão municipal.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT