Prefeitura qualifica servidores para avançar na alfabetização infantil

A Prefeitura de Cuiabá, numa parceria da Secretaria Municipal de Educação com a Solução Aprendizagem, iniciou nesta terça-feira (20) o curso “Formação em Rede – Educação Infantil”, visando a qualificação de técnicos e professores que cuidam diariamente de crianças de 0 a 5 anos.

O evento é realizado no auditório do Hotel Fazenda Mato Grosso. Por meio de palestras e diálogos, seis turmas de 500 profissionais serão submetidas a qualificação até quinta-feira (22).

A formação da rede em Educação Infantil é o processo de capacitação e desenvolvimento contínuo dos profissionais que atuam nessa etapa da educação, incluindo professores, coordenadores, diretores e técnicos.

Essa formação busca aprimorar as práticas pedagógicas, fortalecer o trabalho em equipe e promover a qualidade do ensino para as crianças de 0 a 5 anos.

Essa melhora da qualidade do ensino é pautada pela capacitação dos profissionais e da troca de experiências; promover a interação entre os educadores e as autoridades educacionais, buscando um alinhamento entre as práticas pedagógicas e as necessidades da comunidade; garantir que as práticas de ensino sejam adaptadas à realidade das crianças e das famílias, considerando a diversidade cultural e as diferenças individuais.

Assim, a educação infantil de Cuiabá busca proporcionar momentos formativos e estimular práticas pedagógicas significativas, contextualizadas e de autoria de criança e adulto a fim de garantir que todas as crianças tenham seus direitos de brincar, participar, expressar e conviver.

“Nós estamos mudando a educação infantil em Cuiabá. Como o prefeito Abilio Brunini já havia prometido na época de campanha, agora vai ter metodologia e intencionalidade cognitiva para melhorar a formação das nossas crianças. Para que cheguem na fase de alfabetização preparados para avançar na educação, refletindo diretamente na formação da sua personalidade”, explica o secretário municipal de Educação, Amauri Monge.

O secretário ainda defendeu que todos os professores tenham disposição para compreender as diferentes fases das crianças. “Nós vamos trabalhar a recomposição da aprendizagem para garantir que crianças na fase de 3 a 4 anos tenham uma alfabetização correta. Mas, nada substitui o amor. É esse amor que vai ajudar na mudança pela educação”.

A mesa de abertura do evento ainda contou com a participação da coordenadora técnica de ensino, Mariluci de Souza Farias Brandão, e da coordenadora técnica de formação continuada, Gislaine Aparecida de Silva Lopes.

#PraCegoVer

A imagem ilustra o secretário municipal de Educação, Amauri Monge, falando ao microfone. Trata-se de um homem careca que veste camisa social branca. No fundo, uma mulher está sentada com roupa verde e é exibida uma tela azul com destaque a palavra “Secretaria de Educação” em branco.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT