Prefeitura realiza 210 cortes e podas de árvores em 20 dias

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abriu nesta quinta-feira (30), Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de profissionais destinados às Unidades Básicas de Saúde do município. As vagas disponíveis são para médicos, técnicos de enfermagem e vigilantes. As inscrições estarão abertas a partir das 7h da próxima sexta-feira (31), e poderão ser realizadas até as 23h59 do dia 07 de fevereiro.

O objetivo do edital é atender, de forma emergencial, às necessidades das unidades de saúde vinculadas à SMS. Os profissionais contratados terão vínculo temporário, com validade inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, pelo mesmo período, conforme o interesse e a necessidade da Administração Pública.

Os candidatos selecionados desempenharão suas funções conforme as vagas e especialidades descritas no edital, que pode ser consultado no endereço eletrônico disponível para o processo seletivo clique aqui.

A remuneração será compatível com a função e incluirá adicional de insalubridade e prêmio-saúde, conforme a legislação vigente. O regime de trabalho será definido conforme o perfil da vaga, podendo ser em regime de plantão ou horário regular. Informações detalhadas sobre a carga horária, especialidades e remuneração também estão no edital completo.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente de forma online, por meio do e-mail [email protected]. Os interessados devem preencher a ficha de cadastro, disponível no edital, e anexar a documentação exigida em formato PDF.

A seleção será realizada por análise curricular, com avaliação da documentação enviada e pontuação baseada em critérios objetivos.

O resultado preliminar do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 14 de fevereiro de 2025. A convocação será imediata, seguindo a ordem de classificação dos candidatos selecionados.

Todas as etapas do processo serão publicadas no site oficial da Prefeitura de Cuiabá e no Gazeta Municipal.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT