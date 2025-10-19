Prefeitura realiza 29 ações de manutenção em espaços esportivos durante setembro

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), realizou ao longo do mês de setembro um total de 29 ações de manutenção e revitalização em espaços esportivos da capital. O trabalho integra o cronograma contínuo de zeladoria da pasta, com apoio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) e participação de vereadores parceiros.

As intervenções abrangeram miniestádios, ginásios, campos de futebol e quadras poliesportivas em diferentes bairros, assegurando o bom estado dos equipamentos públicos utilizados diariamente por atletas, crianças e famílias cuiabanas.

Do total de ações, 22 foram de corte de grama, 4 de limpeza externa e 3 de pintura, garantindo a manutenção regular dos espaços e a segurança dos frequentadores.

Entre os locais atendidos estão os miniestádios dos bairros CPA 3, Novo Esperança, São João Del Rey, Planalto, Santa Isabel, Mãe Santa e Praeirinho, além dos campos de futebol dos bairros Pedra 90, Pascoal Ramos, Jardim Cuiabá, Ubatã, Araés, Mossoró, Tijucal e Residencial Coxipó. Também receberam serviços o Ginásio do Verdinho, o Ginásio Planalto, e as quadras da Alvorada, Imperial e Terra Nova.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves, destacou que o trabalho da pasta visa garantir ambientes adequados e acessíveis para o uso da população.

“Essas ações reforçam nosso compromisso com o cuidado permanente dos espaços públicos esportivos. Cada campo, quadra ou ginásio revitalizado representa mais oportunidades de lazer, convivência e promoção da saúde para a comunidade”, afirmou o secretário.

A SMEL também contou com o apoio dos vereadores Dilemário Alencar, Ilde Taques e Samanta, que contribuíram para a realização dos serviços de pintura em diferentes bairros.

“O esporte é um direito e também uma ferramenta de transformação social. A Prefeitura segue empenhada em oferecer à população cuiabana locais adequados para a prática esportiva e o convívio familiar”, reforçou Jefferson Neves.

Com o cronograma de setembro concluído, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer mantém o planejamento de novas ações para os próximos meses, garantindo a continuidade do trabalho de manutenção e valorização dos espaços esportivos de Cuiabá.

#PraCegoVer

Imagem que acompanha a matéria mostra ação da Secretaria de Esportes e Lazer na revitalização de uma quadra de esportes.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT