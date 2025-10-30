Connect with us

Várzea Grande

Prefeitura realiza ação emergencial para conter vazamento no Jardim Alá

Publicado em

29/10/2025

A ação foi realizada em conjunto com DAE/VG, responsável pela primeira intervenção para conter a vazão. O trabalho foi concluído de forma rápida, garantindo novamente as condições de tráfego e segurança no local

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, realizou nesta quarta-feira (29), a uma ação emergencial na Rua Jacarandá, no loteamento Jardim Alá, para solucionar um vazamento de água que havia comprometido parte do pavimento.

A ação foi realizada em conjunto com o Departamento de Água e Esgoto (DAE/VG), responsável pela primeira intervenção para conter o vazamento. Em seguida, as equipes da Secretaria de Viação e Obras atuaram com máquinas e equipamentos para recompor a estrutura da via. Foram utilizadas quatro manilhas para solucionar o problema identificado e restabelecer o escoamento adequado da água.

O trabalho foi concluído de forma rápida, garantindo novamente as condições de tráfego e segurança no local. O próximo passo será a aplicação do pavimento asfáltico, que vai finalizar o serviço e assegurar a durabilidade da via.

A ação integra o trabalho contínuo de manutenção e recuperação das vias urbanas realizado pela Prefeitura de Várzea Grande, especialmente durante o período chuvoso, quando o solo fica mais suscetível a infiltrações e rompimentos na rede de abastecimento.

Galeria de Fotos (7 fotos)

Foto 1 da galeria

1/7

Foto 2 da galeria

2/7

Foto 3 da galeria

3/7

Foto 4 da galeria

4/7

Foto 5 da galeria

5/7

Foto 6 da galeria

6/7

Foto 7 da galeria

7/7

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Várzea Grande

Secretaria de Governo destaca avanços no DAE e repudia ataques políticos contra prefeita Flávia Moretti  

Published

3 horas atrás

on

29/10/2025

By

Atual gestão tem promovido o maior pacote de obras e ações do DAE das últimas décadas, com mais de R$ 41 milhões em investimentos, além da contratação da Fipe para realizar o diagnóstico financeiro, patrimonial e estrutural para concessão da autarquia

A Secretária de Governo de Várzea Grande, Carol Mello, saiu em defesa da prefeita Flávia Moretti (PL) após ataques feitos pelo ex-líder no Legislativo, o vereador Samir Japonês (PL), que chamou a gestora de “mentirosa” e a responsabilizou pela crise no abastecimento de água no Município, um problema histórico que já perdura há mais de 40 anos.

Em nota, a secretária classificou as declarações como “injustas, desrespeitosas e caracterizadoras de violência política de gênero”, uma vez que miram diretamente a figura da prefeita de forma pessoal e não o debate sobre políticas públicas.

“A prefeita Flávia vem enfrentando, de forma técnica e transparente, um problema estrutural e que se arrasta há décadas. Acusar uma mulher que está trabalhando incansavelmente para reverter um passivo histórico é uma tentativa de deslegitimar sua liderança. Isso pode configurar violência política de gênero e quebra de decoro por parte do parlamentar”, afirmou Carol Mello.

A secretária lembrou que a atual gestão tem promovido o maior pacote de obras e ações do Departamento de Água e Esgoto (DAE) das últimas décadas, com mais de R$ 41 milhões em investimentos, além da contratação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para realizar o diagnóstico financeiro, patrimonial e estrutural do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG).

Os recursos estão sendo aplicados em dez frentes de trabalho, incluindo ampliação da rede de captação, construção de reservatórios, implantação de adutoras, compra de bombas, motores e equipamentos modernos.

“Em menos de um ano, avançamos mais do que em gestões inteiras. Não aceitaremos que a verdade seja distorcida por quem deveria colaborar com a cidade. A prefeita segue trabalhando com respeito e diálogo, enquanto outros tentam politizar o sofrimento da população”, advertiu a secretária Carol Mello.

A Secretária de Governo também destacou que o tom dos ataques públicos proferidos por Samir Japonês ultrapassa o limite do debate político e fere o princípio do respeito institucional entre os Poderes.

“Nosso apelo é pelo diálogo construtivo. A prefeita Flávia não está em guerra com ninguém. Está lutando para resolver problemas históricos e garantir que cada morador de Várzea Grande tenha água nas torneiras, um direito básico e essencial”, completou.

Galeria de Fotos (1 foto)

Foto 1 da galeria

1/1

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Várzea Grande

Prefeitura realiza ação emergencial para conter vazamento no grande Glória

Published

4 horas atrás

on

29/10/2025

By

A ação foi realizada em conjunto com DAE/VG, responsável pela primeira intervenção para conter a vazão. O trabalho foi concluído de forma rápida, garantindo novamente as condições de tráfego e segurança no local

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, realizou nesta quarta-feira (29), a uma ação emergencial na Rua Jacarandá, no loteamento Jardim Alá, região do Grande Jardim Glória, para solucionar um vazamento de água que havia comprometido parte do pavimento.

A ação foi realizada em conjunto com o Departamento de Água e Esgoto (DAE/VG), responsável pela primeira intervenção para conter o vazamento. Em seguida, as equipes da Secretaria de Viação e Obras atuaram com máquinas e equipamentos para recompor a estrutura da via. Foram utilizadas quatro manilhas para solucionar o problema identificado e restabelecer o escoamento adequado da água.

O trabalho foi concluído de forma rápida, garantindo novamente as condições de tráfego e segurança no local. O próximo passo será a aplicação do pavimento asfáltico, que vai finalizar o serviço e assegurar a durabilidade da via.

A ação integra o trabalho contínuo de manutenção e recuperação das vias urbanas realizado pela Prefeitura de Várzea Grande, especialmente durante o período chuvoso, quando o solo fica mais suscetível a infiltrações e rompimentos na rede de abastecimento.

Galeria de Fotos (7 fotos)

Foto 1 da galeria

1/7

Foto 2 da galeria

2/7

Foto 3 da galeria

3/7

Foto 4 da galeria

4/7

Foto 5 da galeria

5/7

Foto 6 da galeria

6/7

Foto 7 da galeria

7/7

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA29/10/2025

Polícias Civis de MT e GO prendem mãe e filho investigados por estelionato

Mãe e filho investigados por aplicarem um golpe na modalidade conhecida como “falso intermediário”, foram presos nesta quarta-feira (29.10), em...
SEGURANÇA29/10/2025

Polícia Civil interroga autor de feminicídio em Várzea Grande após ser preso por matar outra vítima em MS

A equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) interrogou, nesta quarta-feira (29.10), um homem investigado pelo...
SEGURANÇA29/10/2025

Polícia Civil e parceiros promovem segunda edição do Festival De Cara Limpa Contra as Drogas

Iniciou nesta semana, em Barra do Garças, a segunda edição do Festival De Cara Limpa Contra as Drogas, promovido pela...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262