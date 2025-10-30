Prefeitura realiza ação emergencial para conter vazamento no Jardim Alá

A ação foi realizada em conjunto com DAE/VG, responsável pela primeira intervenção para conter a vazão. O trabalho foi concluído de forma rápida, garantindo novamente as condições de tráfego e segurança no local

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, realizou nesta quarta-feira (29), a uma ação emergencial na Rua Jacarandá, no loteamento Jardim Alá, para solucionar um vazamento de água que havia comprometido parte do pavimento.

A ação foi realizada em conjunto com o Departamento de Água e Esgoto (DAE/VG), responsável pela primeira intervenção para conter o vazamento. Em seguida, as equipes da Secretaria de Viação e Obras atuaram com máquinas e equipamentos para recompor a estrutura da via. Foram utilizadas quatro manilhas para solucionar o problema identificado e restabelecer o escoamento adequado da água.

O trabalho foi concluído de forma rápida, garantindo novamente as condições de tráfego e segurança no local. O próximo passo será a aplicação do pavimento asfáltico, que vai finalizar o serviço e assegurar a durabilidade da via.

A ação integra o trabalho contínuo de manutenção e recuperação das vias urbanas realizado pela Prefeitura de Várzea Grande, especialmente durante o período chuvoso, quando o solo fica mais suscetível a infiltrações e rompimentos na rede de abastecimento.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT