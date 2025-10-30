Várzea Grande
Prefeitura realiza ação emergencial para conter vazamento no Jardim Alá
A ação foi realizada em conjunto com DAE/VG, responsável pela primeira intervenção para conter a vazão. O trabalho foi concluído de forma rápida, garantindo novamente as condições de tráfego e segurança no local
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, realizou nesta quarta-feira (29), a uma ação emergencial na Rua Jacarandá, no loteamento Jardim Alá, para solucionar um vazamento de água que havia comprometido parte do pavimento.
A ação foi realizada em conjunto com o Departamento de Água e Esgoto (DAE/VG), responsável pela primeira intervenção para conter o vazamento. Em seguida, as equipes da Secretaria de Viação e Obras atuaram com máquinas e equipamentos para recompor a estrutura da via. Foram utilizadas quatro manilhas para solucionar o problema identificado e restabelecer o escoamento adequado da água.
O trabalho foi concluído de forma rápida, garantindo novamente as condições de tráfego e segurança no local. O próximo passo será a aplicação do pavimento asfáltico, que vai finalizar o serviço e assegurar a durabilidade da via.
A ação integra o trabalho contínuo de manutenção e recuperação das vias urbanas realizado pela Prefeitura de Várzea Grande, especialmente durante o período chuvoso, quando o solo fica mais suscetível a infiltrações e rompimentos na rede de abastecimento.
Galeria de Fotos (7 fotos)
Várzea Grande
Secretaria de Governo destaca avanços no DAE e repudia ataques políticos contra prefeita Flávia Moretti
Atual gestão tem promovido o maior pacote de obras e ações do DAE das últimas décadas, com mais de R$ 41 milhões em investimentos, além da contratação da Fipe para realizar o diagnóstico financeiro, patrimonial e estrutural para concessão da autarquia
A Secretária de Governo de Várzea Grande, Carol Mello, saiu em defesa da prefeita Flávia Moretti (PL) após ataques feitos pelo ex-líder no Legislativo, o vereador Samir Japonês (PL), que chamou a gestora de “mentirosa” e a responsabilizou pela crise no abastecimento de água no Município, um problema histórico que já perdura há mais de 40 anos.
Em nota, a secretária classificou as declarações como “injustas, desrespeitosas e caracterizadoras de violência política de gênero”, uma vez que miram diretamente a figura da prefeita de forma pessoal e não o debate sobre políticas públicas.
“A prefeita Flávia vem enfrentando, de forma técnica e transparente, um problema estrutural e que se arrasta há décadas. Acusar uma mulher que está trabalhando incansavelmente para reverter um passivo histórico é uma tentativa de deslegitimar sua liderança. Isso pode configurar violência política de gênero e quebra de decoro por parte do parlamentar”, afirmou Carol Mello.
A secretária lembrou que a atual gestão tem promovido o maior pacote de obras e ações do Departamento de Água e Esgoto (DAE) das últimas décadas, com mais de R$ 41 milhões em investimentos, além da contratação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para realizar o diagnóstico financeiro, patrimonial e estrutural do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG).
Os recursos estão sendo aplicados em dez frentes de trabalho, incluindo ampliação da rede de captação, construção de reservatórios, implantação de adutoras, compra de bombas, motores e equipamentos modernos.
“Em menos de um ano, avançamos mais do que em gestões inteiras. Não aceitaremos que a verdade seja distorcida por quem deveria colaborar com a cidade. A prefeita segue trabalhando com respeito e diálogo, enquanto outros tentam politizar o sofrimento da população”, advertiu a secretária Carol Mello.
A Secretária de Governo também destacou que o tom dos ataques públicos proferidos por Samir Japonês ultrapassa o limite do debate político e fere o princípio do respeito institucional entre os Poderes.
“Nosso apelo é pelo diálogo construtivo. A prefeita Flávia não está em guerra com ninguém. Está lutando para resolver problemas históricos e garantir que cada morador de Várzea Grande tenha água nas torneiras, um direito básico e essencial”, completou.
Galeria de Fotos (1 foto)
Várzea Grande
Prefeitura realiza ação emergencial para conter vazamento no grande Glória
A ação foi realizada em conjunto com DAE/VG, responsável pela primeira intervenção para conter a vazão. O trabalho foi concluído de forma rápida, garantindo novamente as condições de tráfego e segurança no local
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, realizou nesta quarta-feira (29), a uma ação emergencial na Rua Jacarandá, no loteamento Jardim Alá, região do Grande Jardim Glória, para solucionar um vazamento de água que havia comprometido parte do pavimento.
A ação foi realizada em conjunto com o Departamento de Água e Esgoto (DAE/VG), responsável pela primeira intervenção para conter o vazamento. Em seguida, as equipes da Secretaria de Viação e Obras atuaram com máquinas e equipamentos para recompor a estrutura da via. Foram utilizadas quatro manilhas para solucionar o problema identificado e restabelecer o escoamento adequado da água.
O trabalho foi concluído de forma rápida, garantindo novamente as condições de tráfego e segurança no local. O próximo passo será a aplicação do pavimento asfáltico, que vai finalizar o serviço e assegurar a durabilidade da via.
A ação integra o trabalho contínuo de manutenção e recuperação das vias urbanas realizado pela Prefeitura de Várzea Grande, especialmente durante o período chuvoso, quando o solo fica mais suscetível a infiltrações e rompimentos na rede de abastecimento.
Galeria de Fotos (7 fotos)
Prefeitura realiza ação emergencial para conter vazamento no Jardim Alá
Presidente Max Russi homenageia servidores públicos da ALMT
Deputados aprovam projeto de decreto que trava consignados ilegais e protege servidores superendividados
Deputados aprovam em Redação Final PDL que susta consignados dos servidores públicos por 120 dias
ALMT homenageia servidores do legislativo em sessão especial
Segurança
Polícias Civis de MT e GO prendem mãe e filho investigados por estelionato
Mãe e filho investigados por aplicarem um golpe na modalidade conhecida como “falso intermediário”, foram presos nesta quarta-feira (29.10), em...
Polícia Civil interroga autor de feminicídio em Várzea Grande após ser preso por matar outra vítima em MS
A equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) interrogou, nesta quarta-feira (29.10), um homem investigado pelo...
Polícia Civil e parceiros promovem segunda edição do Festival De Cara Limpa Contra as Drogas
Iniciou nesta semana, em Barra do Garças, a segunda edição do Festival De Cara Limpa Contra as Drogas, promovido pela...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura de Sinop promove homenagem aos servidores do Paço Municipal
-
CIDADES5 dias atrás
Café da manhã celebra o dia do Servidor Público no Previ Sinop
-
Várzea Grande6 dias atrás
Semáforo em manutenção
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura lança consulta pública para construção do plano de coleta dos resíduos domésticos e sólidos
-
MATO GROSSO4 dias atrás
Polícias Civil e Militar prendem autor de feminicídio e homicídio de casal em Marcelândia
-
CIDADES5 dias atrás
Banda Rudimentar de Sinop busca a terceira vitória consecutiva da Copa Centro-Oeste de Bandas e Fanfarras
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Posto Eleitoral de Porto Estrela atenderá em horário estendido neste fim de semana e feriado
-
Saúde5 dias atrás
Metanol: 58 casos confirmados de intoxicação após consumo de bebidas alcoólicas