Prefeitura realiza ação social no bairro Parque do Lago

A nova gestão aproveitou para apresentar todos os serviços prestados pela secretaria de Assistência Social, inclusive, cursos de capacitação gratuitos e que estão com inscrições abertas aos várzea-grandenses

A prefeitura de Várzea Grande realizou na tarde deste sábado (22), na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, na região do Parque do Lago, uma ação social e de serviço para os moradores da localidade. Equipes da secretaria de Assistência Social fizeram a atualização do Cadastro Único, informaram sobre os cursos que serão realizados e que estão com inscrições abertas e também fizeram a distribuição de cestas básicas às famílias em vulnerabilidade social.

A prefeita Flávia Moretti (PL) participou da ação e, juntamente com a secretária de Assistência Social, Cristina Sato, conversou com os moradores e reafirmou o seu compromisso por Várzea Grande. “Já estivemos aqui em outra oportunidade, mas hoje é um momento especial, e com a equipe da secretaria de Assistência, que atua no trabalho mais próximo da comunidade. Desde a minha campanha sempre tive como meta de gestão estar cada mais próxima da nossa gente para conhecer a realidade, ouvir demandas e construir soluções que de fato vão impactar positivamente na rotina do várzea-grandense”.

A prefeita destacou os diversos serviços realizados pela pasta e que a população pode ter acesso. “A secretaria de Assistência Social está de portas abertas para acolher a todos, crianças e adolescentes, mulheres e idosos”.

Flávia Moretti também destacou os diversos cursos que estão sendo oferecidos à população local e sem nenhum custo, a exemplo de quatro cursos de capacitação que estão com inscrições abertas, via Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do Cristo Rei. “É importante também que todos saibam da necessidade de se ter o CadÚnico atualizado, porque com ele as famílias têm acesso a benefícios como o Bolsa Família e a outros programas do governo federal, e o mais importante, acesso às inscrições de casa populares e financiamento de moradias a baixo custo”, orientou.

A secretária Cristina Sato disse que o trabalho da Assistência Social é estar próximo da comunidade. “É também nossa responsabilidade apoiar vocês em todas as etapas. O acompanhamento das famílias já está acontecendo, mas logo estaremos com os serviços de convivência em todos os polos. A secretaria está de portas abertas e cada vez mais queremos estar apoiando no fortalecimento das famílias várzea-grandense”.

Ela destacou também que a prefeita Flávia Moretti cobra muito a qualidade dos serviços que são ofertados à população. “E a gente tem buscado isso todos os dias para poder de fato alcançar todas as famílias de Várzea Grande”.

CESTA BÁSICA – O Pastor João Henrique Guedes relatou que muitas famílias em vulnerabilidade social o procuram querendo uma cesta básica, uma ajuda simples e que nem sempre a Igreja consegue atender. “E hoje a prefeita veio realizar essa ação na nossa comunidade e famílias estão sendo beneficiadas. É muito bom ter a participação da prefeitura junto à comunidade que é carente e necessita desse apoio”.

O pescador João Batista da Silva conta que estava sem muitos mantimentos em casa e que a cesta básica vai reforçar a sua alimentação. Ele vive da venda de peixes, mas não estava conseguindo nada nem para o seu consumo. “Agora mesmo que as águas ainda estão turvas e não consigo pescar direito, mas com o apoio da igreja e da prefeitura, vou me alimentar melhor”.

A dona de casa Daiani Cristina Muniz é mãe de cinco filhos. Ela conta que mesmo fazendo economia, ela e o marido não conseguem manter a alimentação reforçada para a família. “Alimentos estão cada vez mais caros e mesmo que a gente faça de tudo para economizar ainda falta no final do mês. Essa cesta chega em boa hora e vai com certeza ajudar muito a minha família”.

A prefeita Flávia Moretti disse que a igreja é o primeiro local que a comunidade procura em momentos de vulnerabilidade. “Ele vem procurar a fé e procurar a Deus. E é aqui que a gente também consegue chegar aos mais vulneráveis trazendo o nosso apoio e o nosso acolhimento”.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT