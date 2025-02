Prefeitura realiza limpeza de bocas de lobo no Jardim dos Estados

Com a iniciativa, a prefeita coloca fim a uma série de ações judiciais – até então necessária – para que os GMs tivessem acesso a um direito que havia sido retirado

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL) anunciou que está enviando para Câmara de Vereadores, em caráter de urgência, projeto de lei complementar que restitui o adicional de periculosidade de 30% aos Guardas Municipais. O presente, como ela definiu, integrou as comemorações pelos 25 anos da Guarda Municipal, festejado nesta segunda-feira (24), na base da corporação no Paço Municipal.

Ainda na ocasião, Moretti e o vice-prefeito, Tião da Zaeli (PL), anunciaram reforço de equipamentos – inclusive de armamento -, o envio de projeto para construção de uma sede própria para o GM e também efetivaram a promoção de 11 Guardas Municipais.

“Venho anunciar um presente de aniversário para vocês, Guardas Municipais, estou assinando e encaminhando, neste momento, um projeto de lei complementar que altera o artigo 83 da lei 5139/2023. Essa alteração dará o direito a todos vocês, que fizeram jus, ao adicional de periculosidade de 30%. Vocês arriscam diariamente a vida, então merecem muito esse benefício. Além disso, estamos conversando com o governo de Mato Grosso para reforçar a nossa estrutura com mais veículos, armas e munições”, comemorou a Flávia Moretti.

A prefeita também demonstrou sua admiração à instituição. “A Guarda Municipal faz a diferença na segurança pública do nosso Município, não estou falando isso como prefeita, mas como várzea-grandense. Admiro cada trabalho realizado na segurança nas escolas, o teatro de fantoches para as crianças, o Pedal da Guarda, o patrulhamento nos bairros, a Patrulha Maria da Penha e o mais importante deles no momento, o patrulhamento para evitar as sabotagens no sistema de abastecimento de água que vínhamos sofrendo desde janeiro, desde que tomei posse”, argumentou Moretti.

O secretário de Defesa Social, Louriney Silva, conta a sua trajetória na Guarda. “Em 1999, vi o anúncio do concurso da Guarda Municipal, e em junho de 2000 entrei. Eu decidi estudar sobre o que era, pois não conhecia a função de uma Guarda. Naquele momento, cerca de 122 guardas foram chamados e tivemos um treinamento brilhante. Trabalhamos todos os dias e as noite para demonstrarmos nosso valor, pois eu amo essa instituição. Hoje, agradeço por tudo que passei”, relata Louriney.

O comandante da Guarda Municipal de Várzea Grande, Juliano Lemos, destaca a importância do trabalho da Guarda Municipal na segurança pública de Várzea Grande. “Temos hoje, um reconhecimento grande do nosso trabalho, pois, o nosso lema é levar serviço de qualidade à população. Temos a missão de sermos uma polícia mais próxima possível da comunidade e fazer essa integração com cada morador, com cada comunidade. Estamos diariamente nas escolas, nas ruas, no trânsito, nos prédios públicos, nas manifestações culturais, nas praças, a Guarda Municipal está em todos os lugares de Várzea Grande”, relata Juliano.

O senador Jayme Campos (UB), foi o prefeito responsável por fundar a Guarda Municipal. Segundo ele, a ideia era idealizar uma polícia comunitária. “Na época, a Guarda realizava também o serviço de socorristas. Hoje, prontifico-me a destinar recursos, via emendas, para a construção, em parceria com a prefeitura que pode, desde já, realizar um projeto, de um quartel com academia, campo de futebol, piscine e outros recursos importantes para essa instituição”, disse Campos.

O vice-prefeito, Sebastião dos Reis Gonçalves – Tião da Zaeli (PL), comprometeu-se a entregar o projeto para realização do quartel da Guarda Municipal. “Se é por falta de projeto para vir os recursos de construção do quartel, estarei realizando e entregando em suas mãos. A Guarda Municipal merece um lugar adequado para fazer seu treinamento, aprimoramento físico, entre outros trabalhos importantes. Estamos comprometidos com essa instituição”, relata Tião.

O vereador Sargento Galibert (PSB), ex-policial militar, lembra da colaboração da Guarda nas ocorrências policiais. “Sempre que foi acionada para dar apoio à Polícia Militar, a Guarda esteve presente. Estivemos juntos em muitas ocorrências, vocês são essenciais para o nosso Município”, disse.

GM POR UM DIA – Fardada, a prefeita Flávia Moretti acompanhou o atendimento da Patrulha Maria da Penha, além de visitar outras estruturas da Guarda Municipal de Várzea Grande.

“É uma rotina que estabeleci, acompanhar os trabalhos realizados em todas as secretarias e autarquias da prefeitura. Quero um serviço de qualidade em todos os locais. Vi o empenho dos nossos guardas e nossas guardas. Em breve, esperamos mais equipamentos e uma melhora na estrutura para que o serviço seja de ainda de mais qualidade”, pontuou a prefeita Flávia Moretti.

Também estiveram presentes na comemoração: o secretário de Assuntos Estratégicos, Carlos Alberto Araújo, secretário municipal de Governo, Benedito Lucas, secretária de Comunicação Social, Ana Paola Carlini, secretário municipal de Educação, Padre Edson Sestari, Controladora Geral Municipal, Elizângela Batista, secretária municipal de Planejamento, Fabyane Akemi Nagazawa, secretário municipal de Gestão Fazendária, José Francisco Mazzuco, secretária municipal de Administração, Nadir Araújo, secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Costa Amorim, vereador Caio Cordeiro que é líder do PL na Câmara Municipal, deputada federal Gisela Simona (UB), tenente-coronel e comandante do batalhão do Copo de Bombeiros em Várzea Grande, Heitor Alves, presidente da Federação dos Conselhos de Segurança de Mato Grosso, Danilo Moraes, diretor da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Várzea Grande, Luiz Roberto da Silva e o presidente da União Várzea-grandense dos Bairros, Ferrinho.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT