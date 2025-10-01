Prefeitura realiza limpeza e manutenção de boca de lobo no bairro Costa Verde

A ação integra o cronograma de serviços de drenagem urbana, voltada para garantir o escoamento adequado das águas pluviais

Como parte do planejamento de manutenção preventiva que antecede o período chuvoso, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, realizou nesta semana a limpeza e manutenção de boca de lobo na Rua Assis Valente, no bairro Costa Verde.

A ação integra o cronograma de serviços de drenagem urbana, voltada para garantir o escoamento adequado das águas pluviais e reduzir riscos de alagamentos e transtornos à população durante as chuvas mais intensas.

Além da limpeza, algumas bocas de lobo estão recebendo novas estruturas e tampas, o que melhora a passagem da água e contribui para maior eficiência do sistema de drenagem.

De acordo com a Secretaria, esses serviços são fundamentais para evitar obstruções causadas pelo acúmulo de lixo, folhas e outros materiais que comprometem a vazão da água. Além disso, os trabalhos contribuem para a preservação da malha viária e maior segurança aos moradores.

O bairro Costa Verde também já recebeu outras melhorias estruturais recentemente, como a reconstrução da travessia sobre o córrego Água Limpa, na Avenida Elvira Monteiro. A ponte, que havia sido levada pela força das águas desse ano, devido à falta de manutenção, foi reerguida com estrutura de concreto, oferecendo maior qualidade e durabilidade à travessia.

Os serviços de prevenção estão sendo intensificados em diferentes bairros da cidade, com foco em pontos considerados mais críticos. A orientação é para que a população colabore, descartando corretamente resíduos e evitando o acúmulo de entulhos próximo às galerias de drenagem.

Galeria de Fotos (8 fotos) 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT