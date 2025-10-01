Várzea Grande
Prefeitura realiza limpeza e manutenção de boca de lobo no bairro Costa Verde
A ação integra o cronograma de serviços de drenagem urbana, voltada para garantir o escoamento adequado das águas pluviais
Como parte do planejamento de manutenção preventiva que antecede o período chuvoso, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, realizou nesta semana a limpeza e manutenção de boca de lobo na Rua Assis Valente, no bairro Costa Verde.
A ação integra o cronograma de serviços de drenagem urbana, voltada para garantir o escoamento adequado das águas pluviais e reduzir riscos de alagamentos e transtornos à população durante as chuvas mais intensas.
Além da limpeza, algumas bocas de lobo estão recebendo novas estruturas e tampas, o que melhora a passagem da água e contribui para maior eficiência do sistema de drenagem.
De acordo com a Secretaria, esses serviços são fundamentais para evitar obstruções causadas pelo acúmulo de lixo, folhas e outros materiais que comprometem a vazão da água. Além disso, os trabalhos contribuem para a preservação da malha viária e maior segurança aos moradores.
O bairro Costa Verde também já recebeu outras melhorias estruturais recentemente, como a reconstrução da travessia sobre o córrego Água Limpa, na Avenida Elvira Monteiro. A ponte, que havia sido levada pela força das águas desse ano, devido à falta de manutenção, foi reerguida com estrutura de concreto, oferecendo maior qualidade e durabilidade à travessia.
Os serviços de prevenção estão sendo intensificados em diferentes bairros da cidade, com foco em pontos considerados mais críticos. A orientação é para que a população colabore, descartando corretamente resíduos e evitando o acúmulo de entulhos próximo às galerias de drenagem.
Várzea Grande discute políticas para Primeira Infância
Conhecimento e troca de experiências contribuirão para o Plano Municipal de Educação, com a elaboração de metas voltadas para a Primeira Infância, e assim, implantando uma educação pública sólida, inclusiva e transformadora
Várzea Grande foi representado por professores das escolas de Educação Básica e Educação Infantil no Seminário de Educação Infantil, promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso (Undime-MT). O encontro ocorreu nos dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro no Hotel Fazenda em Cuiabá.
Representando o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, a subsecretária da pasta, professora Eva de Paulo, participou do evento acompanhada de professores de EMEBs e CMEIs, que reuniu gestores, professores, pesquisadores e especialistas em Educação Infantil e Inclusiva, com o objetivo de promover uma educação cada vez mais acessível e equitativa desde os primeiros anos de vida.
De acordo com a subsecretária, além das palestras e painéis, o Seminário contou com momentos de diálogo e troca de experiências entre educadores, permitindo a construção conjunta de caminhos para o fortalecimento da Primeira Infância. “O tema abordado neste Seminário vem ao encontro das necessidades do Município que trata da legislação da Educação Infantil, que é prioridade desta gestão” disse.
Eva destacou ainda o alto nível dos palestrantes com excelente bagagem sobre as leis vigentes sobre a Educação Infantil, que certamente contribuirão para o Plano Municipal de Educação, com a elaboração de metas voltadas para a Primeira Infância.
Para o secretário Igor Cunha, a participação da equipe da SMECEL de Várzea Grande foi importante para o fomento de políticas que possam consolidar uma educação pública cada vez mais eficaz, inclusiva, humanizada e acessível. “Várzea Grande tem muito a contribuir, compartilhar e participar com responsabilidade compartilhada, assegurando a construção de uma educação pública sólida, inclusiva e transformadora”, destacou.
A cerimônia de abertura contou com a participação especial do coral Canto & Encanto, dos alunos da EMEB Salvelina Ferreira da Silva, sob a regência do maestro Uilson Brás, além da presença do secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, do promotor de Justiça Miguel Slhessarenko, do deputado estadual Wilson Santos, do presidente do Conselho Estadual de Educação, Gelson Menegatti, do presidente da Undime/MT, e secretário de Educação do Município de Nobres, Sílvio Fidelis, além de representantes do Ministério da Educação e demais autoridades.
“Vereador é a ponte entre comunidade e a gestão”, frisa secretária de Governo de Várzea Grande
Parlamento várzea-grandense é composto por 23 vereadores eleitos democraticamente para a legislatura 2025/2028 e que atuam em um novo espaço, que atualmente, é a maior Câmara de Vereadores de Mato Grosso
Nesta quarta-feira, dia 1º de outubro, comemora-se o Dia do Vereador, data que valoriza a atuação dos parlamentares municipais como representantes diretos da população. Em Várzea Grande, o Executivo Municipal reforça a importância da data, destacando o papel essencial da Câmara de Vereadores no fortalecimento da democracia e na construção de políticas públicas que impactam a vida dos cidadãos.
A secretária de Governo, Carol Mello, ressalta que a boa relação entre o Executivo e o Legislativo tem sido determinante para avanços em diversas áreas do Município. “O trabalho conjunto entre a Prefeitura e a Câmara garante mais eficiência e resultados concretos para a população. O vereador é a ponte entre a comunidade e a gestão municipal, por isso essa parceria é fundamental”, afirmou.
A prefeita Flávia Moretti (PL) também destaca a relevância do trabalho dos vereadores várzea-grandenses, agradecendo o comprometimento dos parlamentares com a cidade. “Temos muito respeito pelo papel de cada vereador. É através desse diálogo democrático que conseguimos aprovar projetos importantes, garantir investimentos e atender às demandas da nossa população. Hoje é dia de reconhecer o esforço de quem está na linha de frente, ouvindo as necessidades do povo e nos ajudando a transformar Várzea Grande em uma cidade cada vez melhor”, declarou.
Atualmente, o Parlamento várzea-grandense é composto por 23 vereadores eleitos democraticamente para a legislatura 2025/2028. A gestão Flávia Moretti e Tião da Zaeli, mesmo com pouco tempo de administração, conseguiu tirar do papel a nova sede do Legislativo cedendo o espaço correspondente ao antigo Fórum Municipal para alocar a nova sede da Câmara.
Em maio, por meio da Lei municipal 5374/2025, a prefeitura cedeu pelo prazo de 20 anos o imóvel, podendo ser prorrogada pelo mesmo período ou período diferente. A Prefeitura Municipal aportou R$ 1,5 milhão em recursos para a obra de reforma do prédio.
A Câmara Várzea-grandense é a maior sede de Legislativo de Mato Grosso, com mais de 4 mil metros quadrados (m²).
Economia & Finanças
