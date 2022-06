Prefeitura realiza mutirão no Pedra 90 para atualização e inserção de famílias no CadÚnico

Mais de 30 pessoas já foram atendidas somente no primeiro do Mutirão do Cadastro Único (CadÚnico), realizado na Escola Municipal Gastão de Matos Muller, 3ª etapa do bairro Pedra 90. O atendimento teve início no dia 7 e segue até o dia 9, e é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência. A ação tem o objetivo de facilitar o cadastramento ou atualização de dados de famílias em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a coordenadora do CadÚnico Auxílio Brasil, Jéssica Souza, o cadastro das famílias possibilita que consigam usufruir dos benefícios oferecidos pelo Governo Federal. Ela reforça que atualmente na região do Pedra 90, 2.066 famílias estão cadastradas, porém 1.613, estão com os cadastros desatualizados.

“Vamos ficar até quinta-feira (9), para podermos atualizar e cadastras novas famílias. Para as pessoas que têm o interesse de se inscrever é preciso que a família compareça à Escola Gastão de Matos Muller ou, em algum CRAS, próximo a residência com os documentos pessoais, comprovante de residência e comprovante de escolaridade das crianças”, afirma.

Para a secretária da pasta de Assistência Social, Helen Ferreira, é importante que essas pessoas atualizem ou se cadastrem no CadÚnico, para que seja garantido a ela a proteção social e também evitar possíveis bloqueios ou cancelamentos dos beneficiários.

“O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. Essas informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e pelos municípios para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias”, explica.

A beneficiária Miriam Silva, aproveitou o mutirão que estava próximo a sua residência para atualizar o CadÚnico. “É importante que aconteçam esses mutirões nos bairros, porque além de atualizar os nossos dados, somos orientadas. Gostei muito”, ressalta.

As famílias inseridas no CadÚnico podem acessar diversos programas e benefícios sociais do Governo Federal, bem como: Programa Auxílio Brasil; Programa Casa Verde e Amarela; Carteira do Idoso; Aposentadoria para pessoa de baixa renda; ID Jovem; Tarifa Social de Energia Elétrica e Isenção de Taxas em Concursos Públicos e outros.

A secretária lembra ainda que após o cadastramento da família, é importante manter os dados sempre atualizados. Há cada 24 meses ou sempre que mudar algo na família, como nascimento de um filho, mudança de casa ou de trabalho ou quando alguém deixar de morar na residência, o responsável familiar deve procurar o CRAS e efetuar a atualização dos dados a família.

CRONOGRAMA – A programação seguirá com ações entre os dias 21 e 23 de junho, das 09 às 16 horas, no Centro Educacional Portal da Fé, situada a avenida Perimetral Dois, 192, bairro Pedra 90. Já entre os dias 28 e 30 de junho, na Escola Municipal- Emeb Herbert de Souza, situada a Avenida Rotatória, s/n – Comunidade Rural Cinturão Verde.

Depois da pandemia aumtou gradualmente essa porcentagem de famílias no cadastro único, muitas famílias estão inclusas também no Auxilio Brasil, no ano passado de fev aumentaram mais de 10 mil famílias, o que era o antigo Bolsa Familia.

O CadÚnico é utilizado para monitorar a situação da população de baixa renda, que precisa receber benefícios sociais para sobreviver – a exemplo do extinto auxílio Bolsa Família, tarifa social de energia elétrica e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de outros programas do governo federal.