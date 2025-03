Prefeitura realiza patrolamento para melhorar tráfego e a acessibilidade

Novos profissionais em clínica médica e cirurgia geral chegam para ampliar e prestar serviços de maior qualidade aos várzea-grandenses

A Comissão de Residência Médica do Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande realizou ontem (28), na sede do Conselho Regional de Medicina (CRM), a formatura de Conclusão de Residência Médica – em clínica médica e cirurgia geral – e na ocasião, foi feita também a apresentação dos novos aprovados do Processo Seletivo, promovido pelo município, para preenchimento de quatro vagas para residência.

“A residência médica é uma oportunidade para estudantes de Medicina recém-formados acumularem conhecimentos mais específicos para a área que desejam atuar. É nesse período que se formam profissionais com conhecimento ainda mais aprofundado em diferentes partes do corpo, órgãos e no tratamento de doenças variadas”, frisou a prefeita Flávia Moretti (PL).

A secretária de Saúde, Deisi Bocalon, falou do sentimento em participar da formatura destes médicos profissionais que se encontram aptos para o mercado de trabalho e na apresentação de novos residentes médicos. “É uma honra e estamos felizes em participar da história destes profissionais. Nossa instituição tem formado novos médicos nessa brilhante carreira. Vocês foram heróis porque vivenciaram uma atividade educacional dentro de um pronto-socorro”, destacou a

A gestora destacou ainda que gerir a secretaria de Saúde não é um trabalho fácil, é um desafio diuturno e que se faz constantemente para agregar e poder prestar um serviço com mais qualidade ao cidadão que utiliza o SUS. “Eu sei o que é ser herói e essa é uma realidade que a gente também vivencia todos os dias quando somos exaustivamente cobrados por uma sociedade que tem um perfil muito mais político do que técnico, mas estamos aqui para trabalhar e trazer melhorias para a população que tanto necessita da saúde pública” desabafou a secretária destacando o apoio da prefeita Flávia Moretti e do vice-prefeito Tião da Zaeli em promover melhorias na Rede de Assistência de Saúde.

O supervisor do Programa de Residência Médica dr. Gunther Peres Pimenta, disse que a formatura é um momento muito importante na vida dos profissionais. “É uma nova etapa de vida para vocês que estarão atuando com dedicação nessa profissão maravilhosa que é cuidar de vidas. Todos desempenharam muito bem a função e estão de parabéns”.

O também supervisor do Programa de Residência Médica, dr. José Mário Pandanosque, destacou a importância da família ao dizer que os filhos são reflexos dos pais. “Com certeza os senhores pais salvaram muitas vidas durante essa trajetória dos residentes. O comprometimento que tivemos, tanto da residência médica de cirurgia geral, quanto na de clínica médica foi inigualável. Vocês fazem parte hoje de uma das melhores residências do Estado, com pouco tempo de vida, mas com muito sangue para dar”, destacou o doutor reafirmando que as portas do pronto-socorro estarão sempre abertas.

O coordenador da Residência Médica, Glen Carlo de Arruda, disse que a secretaria de Saúde fortalece os momentos em que o setor tanto necessita. Ele parabenizou os aprovados e destacou o desempenho que todos tiveram nessa trajetória de vida profissional.

O vice-presidente do CRM, dr. Adriano Bastos Pinho, lembrou que apenas 8% das vagas de residência representam o total de médicos no país. “A cada residente aqui hoje, nove não conseguiram ingressar em uma residência médica. Só por isso os senhores e senhoras aprovados já são vencedores”, elogiou.

Ele destacou ainda que a prática do dia a dia no cuidar de um paciente e vencer as dificuldades inerentes a cada hospital e de cada nicho, se torna ímpar no crescimento profissional. “Hoje Várzea Grande possui um corpo de colegas ímpar, levando lá a residência de altíssimo nível. E o município está de parabéns por essa iniciativa”.

FORMANDO – O dr Matheus Augusto da Silva Bucair terminou a residência médica no pronto-socorro e agora estará atuando como cardiologista. Ele foi muito elogiado pela classe médica que destacou, além do empenho, a alta qualidade nos trabalhos desenvolvidos.

Matheus Bucair disse que nasceu em Cuiabá, mas a família reside em Várzea Grande nas comunidades de Praia Grande e Souza Lima. “Meu coração é várzea-grandense e agradeço muito a essa terra que ajudou a me moldar como pessoa e também como clínico. Aqui pude doar muito de mim em prol da população”.

O cardiologista disse que o pronto-socorro de Várzea Grande é o melhor lugar para se aprender condutas, práticas e vivências clínicas. “A unidade é uma escola onde aprendemos bastante coisas nos mais diversos contextos, mas hoje só tenho a agradecer pelo término deste ciclo”, completou.

NOVOS RESIDENTES – Gabriela Rampanelli foi aprovada na seletiva para cirurgia geral e disse que ficou surpresa ao ver o sonho realizado. “Fiquei muito feliz com mais essa conquista. Quando fui buscar informações sobre o serviço dos colegas que atuaram no pronto-socorro de Várzea Grande, falaram muito bem do local o que me deixou mais feliz ainda. Já começo a trabalhar na próxima segunda e estou muito animada. Sei das dificuldades que terei pela frente, mas também sei que é necessário passar e vou dar o melhor de mim”.

Já Lucas de Oliveira Rodrigues, foi aprovado na seletiva para residente da clínica geral, também destacou como uma vitória desde passar no vestibular de medicina, terminar o curso e entrar para residência, é a segunda etapa do nosso sonho. “A gente sabe que a concorrência está ficando cada vez maior e a gente estuda tanto para realizar esse sonho e poder contemplar um dia resultado palpável para nós, futuros profissionais. Esperamos atingir bons resultados, tratar muito bem nossos pacientes e melhorar cada vez mais o trabalho realizado no pronto-socorro. Sabemos que a demanda lá é muito grande e a nossa expectativa é estar sempre melhorando a saúde de Várzea Grande também”.

Também foram aprovados para residência médica Larissa Damiami (clínica médica) e Bruno Canavarros de Oliveira (cirurgia geral). Todos estarão ingressando no Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande na próxima semana

A subsecretária de Saúde e diretora-geral do PSHMVG, Érica Auxiliadora Carvalho, desejou sucesso aos formandos e boas-vindas aos aprovados. “Espero que vocês possam aproveitar ao máximo a unidade que é referência e também uma escola de todas as especialidades”.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT