Prefeitura realiza reparo emergencial na rua Pau Brasil

O problema foi causado pela erosão. Serviços estão sendo realizados e a previsão é de conclusão na sexta-feira. Tráfego ainda não está liberado devido à complexidade dos trabalhos de recuperação do asfalto

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, iniciou hoje (20), um serviço emergencial de recuperação na rua Pau Brasil, esquina com a rua Comendador Santos, no bairro jardim Alá. O local registrou a abertura de um buraco de grandes proporções, que comprometia a passagem de veículos e representava risco aos moradores. O tráfego ainda não está liberado e só deve ser retomado após a conclusão dos trabalhos, prevista para a próxima sexta-feira.

Segundo a equipe técnica da Secretaria, o problema foi causado pelo cedimento da tampa de um poço de visita (PV). A caixa de inspeção sofreu erosão devido ao grande volume de água, que não suportou a estrutura, resultando na formação da cratera. O poço de visita estava totalmente danificado, com manilhas erodidas.

O secretário de Viação e Obras, Celso Pereira, determinou prioridade na execução dos serviços.

“A situação demandava intervenção imediata para garantir a segurança da população e restabelecer a mobilidade na via. Nossa equipe atuou na reconstrução da caixa de passagem e no recapeamento do trecho danificado, eliminando o risco e liberando novamente o tráfego”, afirmou.

A obra incluiu a reconstrução completa da caixa de PV, com reforço das paredes e substituição das manilhas, além da aplicação de tapa-buraco na camada superior do asfalto. O serviço de tapa-buraco deve ser concluído até amanhã (21), enquanto a manutenção e drenagem na região têm previsão de término para sexta-feira.

O local está devidamente sinalizado, e a Secretaria reforça que os motoristas e pedestres devem redobrar a atenção ao passarem pela região.

Com a intervenção, os moradores voltam a contar com melhores condições de trafegabilidade e segurança. A Secretaria de Viação e Obras mantém equipes em campo para atender de forma ágil as ocorrências emergenciais registradas em diversos bairros da cidade.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT