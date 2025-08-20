Connect with us

Várzea Grande

Prefeitura realiza reparo emergencial na rua Pau Brasil

Publicado em

20/08/2025

O problema foi causado pela erosão. Serviços estão sendo realizados e a previsão é de conclusão na sexta-feira. Tráfego ainda não está liberado devido à complexidade dos trabalhos de recuperação do asfalto

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, iniciou hoje (20), um serviço emergencial de recuperação na rua Pau Brasil, esquina com a rua Comendador Santos, no bairro jardim Alá. O local registrou a abertura de um buraco de grandes proporções, que comprometia a passagem de veículos e representava risco aos moradores. O tráfego ainda não está liberado e só deve ser retomado após a conclusão dos trabalhos, prevista para a próxima sexta-feira.

Segundo a equipe técnica da Secretaria, o problema foi causado pelo cedimento da tampa de um poço de visita (PV). A caixa de inspeção sofreu erosão devido ao grande volume de água, que não suportou a estrutura, resultando na formação da cratera. O poço de visita estava totalmente danificado, com manilhas erodidas.

O secretário de Viação e Obras, Celso Pereira, determinou prioridade na execução dos serviços.

“A situação demandava intervenção imediata para garantir a segurança da população e restabelecer a mobilidade na via. Nossa equipe atuou na reconstrução da caixa de passagem e no recapeamento do trecho danificado, eliminando o risco e liberando novamente o tráfego”, afirmou.

A obra incluiu a reconstrução completa da caixa de PV, com reforço das paredes e substituição das manilhas, além da aplicação de tapa-buraco na camada superior do asfalto. O serviço de tapa-buraco deve ser concluído até amanhã (21), enquanto a manutenção e drenagem na região têm previsão de término para sexta-feira.

O local está devidamente sinalizado, e a Secretaria reforça que os motoristas e pedestres devem redobrar a atenção ao passarem pela região.

Com a intervenção, os moradores voltam a contar com melhores condições de trafegabilidade e segurança. A Secretaria de Viação e Obras mantém equipes em campo para atender de forma ágil as ocorrências emergenciais registradas em diversos bairros da cidade.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

Prefeitura realiza primeira grande limpeza e beneficia mais de sete bairros

3 horas atrás

20/08/2025

Ação da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana leva serviços de roçagem, iluminação, sinalização viária e manutenção para uma das regiões mais movimentadas e históricas da cidade

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, realizou nesta quarta-feira (20) a primeira grande ação de limpeza geral e manutenção na região do Zero KM, ponto estratégico da cidade conhecido pelo fluxo intenso de veículos e pela concentração de moradores e comércios no entorno. A iniciativa beneficiou diretamente mais de sete bairros, além de vias e rotatórias localizadas no local.

Durante o mutirão, foram executados serviços de roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, poda de árvores, pintura de meio-fio, manutenção e instalação de sinalização viária, ajustes em semáforos, implantação de quebra-molas, substituição de lâmpadas e instalação de braços de luz. Essa foi a primeira vez que um conjunto tão amplo de ações foi concentrado na região, atendendo a pedidos antigos da população.

O Zero KM abriga a rotatória Conselheiro Ary Leite de Campos, instituída pela Lei Nº 3.969/2013, em homenagem ao político local, e é hoje um dos principais marcos de mobilidade de Várzea Grande. Sua importância, porém, vai além do tráfego: a região tem raízes históricas que remontam a 1832, quando uma sesmaria foi concedida aos índios Guanás, primeiros moradores fixos que se destacaram como pescadores e artesãos.

Após a Guerra do Paraguai, em 1867, Várzea Grande foi emancipada e se desenvolveu graças à sua localização estratégica, transformando-se em polo comercial e industrial.

Para o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas Ductievicz, a ação representa a união entre preservação histórica e atendimento às necessidades atuais dos moradores:

“A região do Zero KM sempre foi um símbolo da história e do desenvolvimento de Várzea Grande. Hoje, é também um espaço de grande circulação de pessoas, veículos e de intensa atividade comercial. Por isso, realizar uma limpeza geral e executar melhorias na iluminação, na sinalização e na segurança viária significa não apenas responder às demandas dos moradores, mas valorizar um local que faz parte da identidade da nossa cidade. Esse trabalho mostra o compromisso da gestão em ouvir a população e agir de acordo com as suas necessidades.”

Com os serviços realizados, a Prefeitura reforça o compromisso de manter Várzea Grande mais limpa, bonita, organizada e segura, garantindo qualidade de vida para os moradores e melhores condições para o comércio e o tráfego urbano.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

Prefeitura de Várzea Grande retoma licitação para contratar instituição financeira

4 horas atrás

20/08/2025

A sessão de pregão presencial ocorrerá no dia 2 de setembro, às 9h, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal

A Prefeitura de Várzea Grande publicou a retomada de licitação, por meio do pregão presencial 01/2025, para contratar uma agência financeira pública ou privada que será a responsável por processar a folha de pagamento de servidores, em caráter de exclusividade, bem como créditos consignados aos servidores, sem exclusividade, além de pagamento de fornecedores.

A sessão de pregão presencial ocorrerá no dia 2 de setembro, às 9h, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.

Para mais informações entre em contato pelo (65) 3645-6156 ou por e-mail: [email protected] .

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Segurança

SEGURANÇA20/08/2025

Condenado por homicídio em MS é preso pela Polícia Civil em Rondonópolis

Um homem condenado por homicídio que estava foragido da Justiça teve o mandado de prisão preventiva cumprido, nesta segunda-feira (18.8),...
SEGURANÇA20/08/2025

Polícia Civil prende mulher investigada por estupro de vulnerável

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), cumpriu, nessa...
SEGURANÇA20/08/2025

Furgão produto de estelionato ocorrido em Querência é apreendido pela Polícia Civil em Barra do Garças

A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso realizou, nesta semana, uma ação para cumprir uma determinação judicial expedida...

MT

Brasil

Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Brasil13/05/2025

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Brasil13/05/2025

INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...

Economia & Finanças

