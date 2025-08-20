Várzea Grande
Prefeitura realiza reparo emergencial na rua Pau Brasil
O problema foi causado pela erosão. Serviços estão sendo realizados e a previsão é de conclusão na sexta-feira. Tráfego ainda não está liberado devido à complexidade dos trabalhos de recuperação do asfalto
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, iniciou hoje (20), um serviço emergencial de recuperação na rua Pau Brasil, esquina com a rua Comendador Santos, no bairro jardim Alá. O local registrou a abertura de um buraco de grandes proporções, que comprometia a passagem de veículos e representava risco aos moradores. O tráfego ainda não está liberado e só deve ser retomado após a conclusão dos trabalhos, prevista para a próxima sexta-feira.
Segundo a equipe técnica da Secretaria, o problema foi causado pelo cedimento da tampa de um poço de visita (PV). A caixa de inspeção sofreu erosão devido ao grande volume de água, que não suportou a estrutura, resultando na formação da cratera. O poço de visita estava totalmente danificado, com manilhas erodidas.
O secretário de Viação e Obras, Celso Pereira, determinou prioridade na execução dos serviços.
“A situação demandava intervenção imediata para garantir a segurança da população e restabelecer a mobilidade na via. Nossa equipe atuou na reconstrução da caixa de passagem e no recapeamento do trecho danificado, eliminando o risco e liberando novamente o tráfego”, afirmou.
A obra incluiu a reconstrução completa da caixa de PV, com reforço das paredes e substituição das manilhas, além da aplicação de tapa-buraco na camada superior do asfalto. O serviço de tapa-buraco deve ser concluído até amanhã (21), enquanto a manutenção e drenagem na região têm previsão de término para sexta-feira.
O local está devidamente sinalizado, e a Secretaria reforça que os motoristas e pedestres devem redobrar a atenção ao passarem pela região.
Com a intervenção, os moradores voltam a contar com melhores condições de trafegabilidade e segurança. A Secretaria de Viação e Obras mantém equipes em campo para atender de forma ágil as ocorrências emergenciais registradas em diversos bairros da cidade.
Prefeitura realiza primeira grande limpeza e beneficia mais de sete bairros
Ação da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana leva serviços de roçagem, iluminação, sinalização viária e manutenção para uma das regiões mais movimentadas e históricas da cidade
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, realizou nesta quarta-feira (20) a primeira grande ação de limpeza geral e manutenção na região do Zero KM, ponto estratégico da cidade conhecido pelo fluxo intenso de veículos e pela concentração de moradores e comércios no entorno. A iniciativa beneficiou diretamente mais de sete bairros, além de vias e rotatórias localizadas no local.
Durante o mutirão, foram executados serviços de roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, poda de árvores, pintura de meio-fio, manutenção e instalação de sinalização viária, ajustes em semáforos, implantação de quebra-molas, substituição de lâmpadas e instalação de braços de luz. Essa foi a primeira vez que um conjunto tão amplo de ações foi concentrado na região, atendendo a pedidos antigos da população.
O Zero KM abriga a rotatória Conselheiro Ary Leite de Campos, instituída pela Lei Nº 3.969/2013, em homenagem ao político local, e é hoje um dos principais marcos de mobilidade de Várzea Grande. Sua importância, porém, vai além do tráfego: a região tem raízes históricas que remontam a 1832, quando uma sesmaria foi concedida aos índios Guanás, primeiros moradores fixos que se destacaram como pescadores e artesãos.
Após a Guerra do Paraguai, em 1867, Várzea Grande foi emancipada e se desenvolveu graças à sua localização estratégica, transformando-se em polo comercial e industrial.
Para o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas Ductievicz, a ação representa a união entre preservação histórica e atendimento às necessidades atuais dos moradores:
“A região do Zero KM sempre foi um símbolo da história e do desenvolvimento de Várzea Grande. Hoje, é também um espaço de grande circulação de pessoas, veículos e de intensa atividade comercial. Por isso, realizar uma limpeza geral e executar melhorias na iluminação, na sinalização e na segurança viária significa não apenas responder às demandas dos moradores, mas valorizar um local que faz parte da identidade da nossa cidade. Esse trabalho mostra o compromisso da gestão em ouvir a população e agir de acordo com as suas necessidades.”
Com os serviços realizados, a Prefeitura reforça o compromisso de manter Várzea Grande mais limpa, bonita, organizada e segura, garantindo qualidade de vida para os moradores e melhores condições para o comércio e o tráfego urbano.
Prefeitura de Várzea Grande retoma licitação para contratar instituição financeira
A sessão de pregão presencial ocorrerá no dia 2 de setembro, às 9h, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal
A Prefeitura de Várzea Grande publicou a retomada de licitação, por meio do pregão presencial 01/2025, para contratar uma agência financeira pública ou privada que será a responsável por processar a folha de pagamento de servidores, em caráter de exclusividade, bem como créditos consignados aos servidores, sem exclusividade, além de pagamento de fornecedores.
A sessão de pregão presencial ocorrerá no dia 2 de setembro, às 9h, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.
Para mais informações entre em contato pelo (65) 3645-6156 ou por e-mail: [email protected] .
MPMT investiga riscos na Usina Hidrelétrica de Colíder
TCE-MT emite parecer favorável às contas do Governo do Estado, mas faz alertas sobre Nova Rota do Oeste e Parque Novo Mato Grosso
Prefeitura de Cuiabá distribui produto para purificação da água e higienização de alimentos
TJMT realiza sessão para julgamento de recursos da prova discursiva do concurso para juiz substituto
Condenado por homicídio em MS é preso pela Polícia Civil em Rondonópolis
Um homem condenado por homicídio que estava foragido da Justiça teve o mandado de prisão preventiva cumprido, nesta segunda-feira (18.8),...
Polícia Civil prende mulher investigada por estupro de vulnerável
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), cumpriu, nessa...
Furgão produto de estelionato ocorrido em Querência é apreendido pela Polícia Civil em Barra do Garças
A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso realizou, nesta semana, uma ação para cumprir uma determinação judicial expedida...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
