Prefeitura realiza reunião preparatória da quarta edição do Acelera VG

A Prefeitura de Várzea Grande realizou nesta semana uma reunião de alinhamento com a comunidade da Cohab 8 de Março, que será contemplada com a quarta edição do programa Acelera VG, no próximo dia 30.

O Acelera VG leva até os bairros todos os serviços oferecidos pela Prefeitura, como por exemplo: a Secretaria Municipal de Saúde (com exames, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, emissão e atualização do cartão do Sistema Único de Saúde), o Procon-VG (atendimentos em defesa do consumidor), a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (massagem e alongamento), entre outras instituições públicas.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo levará os serviços do Sine-VG, com vagas de emprego disponíveis, emissão de carteira de trabalho, elaboração de currículos e orientações voltadas aos pequenos empresários. A Assistência Social fará a atualização e novas inscrições no Cadastro Único, emissões do Cartão do Idoso e inclusão no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável participa com mais uma edição da Feira da Família, que leva produtos frescos, direto do produtor para o consumidor, com preços acessíveis.

O assessor de gestão da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, Radamés Alves, explica que o Acelera VG é a união de todas as secretarias e de todos os servidores. “A união de esforços de todos os setores da Prefeitura é que realiza essas ações. O Acelera VG tem a missão de levar o Poder Público à população. O Cohab 8 de Março receberá, durante o mês, todos os serviços da Prefeitura “, conta Radamés.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT