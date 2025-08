Prefeitura realiza sábado (09) mutirão itinerante da saúde em Sinop

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos realiza, nesta quarta-feira (06), a limpeza urbana – serviço contínuo da pasta -, em pelo menos cinco pontos do município: Avenida das Figueiras, Avenida das Itaúbas, Jardim Atenas, Bairro São Cristóvão e Residencial Paris.



Na avenida das Figueiras é realizado serviços de limpeza de via pública, canteiro central e poda de árvores. Os trabalhos são realizados com apoio dos reeducandos do sistema prisional do Estado de Mato Grosso. Todos supervisionados pela equipe da Secretaria de Obras. Na avenida das Itaúbas o mesmo trabalho é executado com reforço de capinagem e levantamento de copa das árvores.



No Jardim Atenas outra equipe realiza manutenção das vias públicas, poda de árvores e canteiro central. Nesse local, a equipe de reeducandos também auxilia na execução do trabalho. Outra equipe realiza corte de grama com máquinas, no bairro São Cristóvão. No Residencial Paris outra equipe realiza a construção de calçadas na área onde será a nova sede da Associação dos Servidores Públicos Municipais.



Além disso, a pasta ainda mantém trabalho de cascalhamento da Estrada Selene e preparação da base do solo que deverá receber asfaltamento.



“São trabalhos realizados diariamente, na cidade, à pedido do prefeito Roberto Dorner e vice, Paulinho, para manter nossa cidade limpa e organizada. Todos os dias as equipes estão em algum ponto do município realizando essa zeladoria. Reforçamos o pedido a população na compreensão, pois alguns serviços precisam de pequena intervenção na via, mas é breve e para o bem de todos”, comentou o secretário Vilmar Scherer.