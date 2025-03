Prefeitura realiza terceiro repasse do auxílio emergencial de famílias afetadas pelas chuvas

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, realizou uma visita técnica neste sábado (15) para inspecionar a obra de drenagem e pavimentação asfáltica no bairro Três Poderes, localizado na região leste da capital. Durante a vistoria, foram identificadas a necessidade de ajustes e melhorias no projeto em execução.

A inspeção contou com a presença do secretário de Obras Públicas, Reginaldo Teixeira e do vereador Cezinha Nascimento. Segundo o prefeito, a visita permitiu constatar trechos da obra com deformações no pavimento. “Identificamos diversos pontos que precisam ser ajustados. Observamos que existem áreas com problemas estruturais e, por isso, vamos verificar o dimensionamento da camada de asfalto para garantir que tenha a espessura adequada de 5 cm. Além disso, a drenagem precisa ser melhorada e será necessário realizar o calçamento”, destacou Brunini.

A empresa responsável pela execução dos serviços informou que a obra será concluída em, no máximo, cinco meses. Foi garantido também um prazo de cinco anos para manutenção, incluindo ações como tapa-buracos e conservação da pavimentação.

“Já estamos mobilizando a equipe da Secretaria de Obras, o fiscal do contrato e os responsáveis da empresa para garantir que a obra seja finalizada dentro do prazo estipulado”, reforçou o prefeito.

Iniciada em abril de 2023, a obra beneficiará aproximadamente 3.400 moradores diretamente, garantindo infraestrutura de asfalto e drenagem adequada para as residências da região. Os investimentos são oriundos de uma parceria entre o Executivo Municipal e o Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), contemplando os bairros Três Poderes I, II e III.

Abilio Brunini também ressaltou que a fiscalização das obras será ampliada para outras regiões da cidade. “Meu papel como prefeito é ser o primeiro fiscalizador dos serviços executados pela prefeitura. Vamos continuar acompanhando de perto todas as obras e, no caso do bairro Três Poderes, também vamos discutir com o Ministério Público formas de regularizar toda a região e garantir a pavimentação completa”, concluiu.

#PraCegoVer

A imagem mostra o prefeito Abilio Brunini vistoriando as obras de pavimentação no bairro Três Poderes. O secretário de Obras Públicas, Reginaldo Teixeira, e o vereador Cezinha Nascimento também estão na foto.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT