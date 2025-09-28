Prefeitura realiza vistoria em futura indústria de fertilizantes e reforça importância do licenciamento ambiental

Somente em 2025, já foram realizadas cerca de 600 vistorias ambientais em Várzea Grande, número que reflete o fortalecimento da política de licenciamento após a cidade conquistar autonomia para analisar e fiscalizar atividades econômicas que antes dependiam exclusivamente da esfera estadual

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS), realizou durante a semana vistoria em uma indústria de fertilizantes em fase de instalação na região da Passagem da Conceição. A ação faz parte do processo de Licenciamento de Instalação (LI), uma das três etapas obrigatórias — junto da Licença Prévia (LP) e da Licença de Operação (LO) — que garantem a regularidade e a sustentabilidade de novos empreendimentos no Município.

Somente em 2025, já foram realizadas cerca de 600 vistorias ambientais em Várzea Grande, número que reflete o fortalecimento da política de licenciamento após a cidade conquistar autonomia para analisar e fiscalizar atividades econômicas que antes dependiam exclusivamente da esfera estadual. Com o Termo de Cooperação Técnica nº 0410/2025, firmado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) e a Prefeitura, o município passou a ter competência para licenciar 69 novas atividades, incluindo empreendimentos de médio e alto impacto.

Segundo o secretário Ricardo Costa Amorim, o avanço traz benefícios diretos à sociedade. “O licenciamento ambiental é fundamental para garantir que o desenvolvimento econômico caminhe lado a lado com a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida da população. Além de gerar empregos e renda, a indústria ou empresa que se instala em Várzea Grande precisa estar em conformidade com regras que evitam danos ambientais e asseguram um crescimento sustentável”, destacou.

A técnica de Desenvolvimento Econômico e Social de Licenciamento, Roselita da Silva, que é engenheira ambiental e de segurança do trabalho, reforça que o processo é também uma garantia de transparência e acompanhamento contínuo. “Após a conclusão da instalação, o empreendedor precisa solicitar a Licença de Operação, que só é emitida depois de nova vistoria. A cada três anos, a licença deve ser renovada, assegurando que os padrões ambientais continuem sendo respeitados”, explicou.

O gestor Ricardo Amorim reforça que com esse avanço, Várzea Grande fortalece sua autonomia administrativa, agiliza processos para empresários e investidores e, ao mesmo tempo, protege o meio ambiente e a população contra riscos ambientais. “Queremos um licenciamento ágil, transparente e comprometido com o desenvolvimento sustentável”, acrescentou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT