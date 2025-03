Prefeitura recebe comissão e ouve demandas das pessoas com deficiência

Bairro, assim como muitos de Várzea Grande, enfrenta antigos problemas, sofre com a falta de regularização fundiária, é cercado por área de proteção ambiental, tem solo argiloso e parte foi formada por invasão

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), já identificou a necessidade de uma série de ações no bairro Carrapicho, localizado no grande Cristo Rei. “A região nunca recebeu obras estruturantes, mesmo sendo uma comunidade antiga. Falando no daqui para frente, a nossa gestão tem o compromisso de realizar melhorias de longo prazo no Carrapicho”, afirmou. Ontem (17), a prefeita recebeu pela segunda vez – em pouco mais de 70 dias de gestão – a visita do Júnior Carrapicho, liderança comunitária. Durante a conversa, o presidente expôs as necessidades emergenciais, mas reconheceu que os transtornos não são recentes e defendeu a parceria com o Município.

A prefeitura vai intensificar ações da secretaria de Serviços Públicos, junto às coordenadorias de iluminação e limpeza de resíduos. “Vamos atuar de forma mais pontual na limpeza da via vicinal e no combate ao descarte irregular de lixo. Além disso, vamos nos unir à secretaria de Segurança do Estado, que junto ao Vigia Mais, possibilitará monitorar a entrada e saída dessa via, que é usada para o descarte irregular, mobilizando a delegacia de Meio Ambiente e a Guarda Municipal para operações que inibam essa prática.

Moretti fez questão de pontuar que conhece muito bem a região e que a sua gestão está emprenhada na realização de melhorias, desde as mais emergenciais, as mais duradouras. “O Júnior é um grande aliado, uma liderança e eu, Flávia, tenho todo carinho por esta comunidade que sabemos que há décadas sofre o custo do descaso e que a situação chegou ao limite. Existem projetos e todos serão destravados”.

O Carrapicho tem peculiaridades. Está inserido e tem em seu entorno área de preservação permanente e qualquer intervenção requer a participação do Ministério Público. “Já tem um estudo da Universidade Federal de Mato Grosso falando a respeito das obras de infraestrutura ali, que são todas indefinidas, por causa falta de regularização fundiária e pala própria questão ambiental local. Existe toda uma área de preservação que pega todo o entorno e no meio do Carrapicho. Como explicamos, são ações que vão levar a outras ações até que haja avanços significativos para a população”.

O vereador pelo PL, líder da prefeita na Câmara de Vereadores, Lucas Chapéu do Sol – que vai assumir a secretaria municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana nos próximos dias – participou desse encontro e pontuou que a nova gestão conhece muito bem as dificuldades estruturais do bairro.

Como reforçou o parlamentar, a reunião foi muito positiva. “Estamos prontos para atender às demandas do bairro, é importante salientar que é um problema antigo, o bairro tem um perfil peculiar: fruto de invasões e está cercado por áreas de preservação permanente. Um trabalho paliativo, como vinha sendo feito até as gestões passadas, não cabe mais para a região. É preciso atuar de forma edificante e para isso, vamos tentar, nesse primeiro momento, após o período de chuvas, realizar o serviço de drenagem”, afirmou.

O bairro Carrapicho, na região do grande Cristo Rei, em Várzea Grande, enfrenta sérios problemas de infraestrutura e que se agravam durante a temporada das chuvas. Os problemas antigos, de mais de décadas, motivaram na semana passada um protesto da população.

