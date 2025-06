Prefeitura recebe contêineres para reforçar destinação correta de resíduos em Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), deu mais um passo no plano de ação voltado à regulação e melhoria do serviço de coleta de lixo doméstico na capital. Nesta sexta-feira (30), o município recebeu 30 contêineres destinados ao descarte adequado de resíduos sólidos urbanos.

As grandes caixas coletoras foram entregues pela empresa Locar Saneamento Ambiental, responsável pela coleta de lixo doméstico em Cuiabá. Cada contêiner possui capacidade mínima de 1.000 litros, conforme previsto no contrato de prestação de serviços, e será instalado em pontos estratégicos da cidade.

De acordo com a Limpurb, os equipamentos serão posicionados em locais de grande circulação de pessoas e geração de resíduos, como o Centro da cidade, bairros com alta densidade populacional e o entorno do Mercado do Porto. A instalação visa facilitar o descarte correto do lixo, reduzir o acúmulo de resíduos nas vias públicas e complementar o sistema regular de coleta.

“A entrega dos contêineres representa um reforço importante para a política de limpeza urbana de Cuiabá. É uma ação que contribui diretamente para a organização dos resíduos, a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida da população”, destacou o diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton.

A iniciativa faz parte de uma série de medidas que vêm sendo adotadas pela atual gestão municipal para ampliar a eficiência dos serviços de zeladoria urbana e promover mais consciência ambiental entre os cidadãos.

#PraCegoVer

A foto mostra um contêiner com um trabalhador próximo como se estivesse emprurrando para ajeitá-lo no devido lugar.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT