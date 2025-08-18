Prefeitura recebe proposta de cooperação para ações de saneamento e drenagem urbana

Implementação dessas iniciativas pode gerar benefícios diretos para a população, como a melhoria da qualidade da água, redução de enchentes e alagamentos

A Prefeitura de Várzea Grande recebeu do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Saneamento Ambiental (NIESA), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), uma proposta de cooperação técnica com foco em ações de monitoramento da água, drenagem urbana, educação ambiental e gestão de resíduos sólidos.

O documento foi apresentado em reunião com o secretário de Viação e Obras, Celso Pereira, e prevê medidas que poderão contribuir para a melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade ambiental no município.

Entre as ações propostas estão:

• Monitoramento e modelagem da qualidade da água dos córregos, lagoas e rio urbano

• Projetos de macro e microdrenagem de águas pluviais da Lagoa da FEB e das Lagoas do Carrapicho

• Programas de educação ambiental voltados ao manejo correto de resíduos sólidos

• Plano de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de drenagem de águas pluviais em Várzea Grande;

• Elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais

De acordo com a equipe técnica do NIESA, a implementação dessas iniciativas pode gerar benefícios diretos para a população, como a melhoria da qualidade da água, redução de enchentes e alagamentos, destinação adequada dos resíduos sólidos, maior durabilidade das obras públicas e avanços no planejamento urbano sustentável.

A proposta será analisada pela gestão municipal, que estuda formas de viabilizar a cooperação para ampliar as ações de saneamento e infraestrutura urbana em Várzea Grande.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT