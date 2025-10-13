Connect with us

Várzea Grande

Prefeitura reconstrói travessia no Jardim Alá e serviço estruturante traz mobilidade à região

13/10/2025

Com esta intervenção, o Município chega à quarta travessia reconstruída após ser destruída pela força da água em pontos críticos da cidade, resultado da falta de manutenção das vias em anos anteriores

A Prefeitura de Várzea Grande segue avançando com obras estruturantes em diferentes regiões da cidade. Por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras, está em execução a reconstrução da travessia da Rua São Sebastião, no bairro Jardim Alá, região do Mapim.

Com esta intervenção, o Município chega à quarta travessia reconstruída após ser destruída pela força da água em pontos críticos da cidade, resultado da falta de manutenção das vias em anos anteriores.

O local abrigava uma ponte de madeira que foi derrubada pelas fortes chuvas ocorridas em janeiro deste ano – consequência de anos sem manutenção adequada – comprometendo o tráfego de veículos e pedestres. Agora, a estrutura está sendo reerguida em concreto, com 15 metros de comprimento por 4 metros de largura, garantindo mais segurança, durabilidade e mobilidade aos moradores da região.

De acordo com a Secretaria de Viação e Obras, o trabalho encontra-se na fase de concretagem do berço de sustentação, etapa que assegura uma base sólida e de alta resistência essencial para o escoamento correto das águas pluviais e a preservação do pavimento. A previsão é de que a obra seja concluída ainda nesta semana.

As novas estruturas seguem o modelo já elaborado com sucesso na travessia do bairro 23 de Setembro e Monte Castelo, dentro do plano contínuo de melhorias de drenagem e infraestrutura viária executado pela atual gestão.

A prefeita Flávia Moreti destacou que a Administração Municipal tem atuado com planejamento e responsabilidade na execução das obras públicas, priorizando demandas históricas e garantindo mais qualidade de vida à população.

“Temos trabalhado para transformar a infraestrutura de Várzea Grande de forma definitiva, com obras que resolvem problemas antigos e melhoram o dia a dia dos moradores”, ressaltou.

O secretário de Viação e Obras, Celso Pereira, reforçou que o cronograma de ações segue intenso em diversas regiões do município.

“Cada travessia, drenagem ou pavimentação representa mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para a cidade. Nosso objetivo é entregar resultados duradouros e eficientes”, afirmou.

A obra faz parte do conjunto de ações da Prefeitura de Várzea Grande voltado à modernização da infraestrutura urbana, especialmente em locais afetados por erosões e danos provocados pelas chuvas, garantindo mais segurança e conforto à população.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

