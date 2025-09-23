Prefeitura reforça atuação de agentes de trânsito durante obras do BRT

A partir desta terça-feira (23), a Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA) terá alterações no tráfego em razão das obras do Governo do Estado, executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), para implantação do sistema BRT. O prefeito Abilio Brunini destacou que há agentes de trânsito nas ruas, principalmente nos pontos com maior conflito de sinalização.

“A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), está presente com agentes de trânsito orientando motoristas e condutores. Eles estão concentrados nos locais de maior conflito de sinalização e interseção, onde ainda há necessidade de acompanhamento. À medida que os desvios são consolidados e o fluxo se ajusta, o efetivo é remanejado para outras áreas que demandam intervenção”, explicou o prefeito.

Mesmo com o número reduzido de agentes diante da grande quantidade de obras em andamento na cidade, a atuação da equipe tem sido fundamental para minimizar transtornos e garantir a mobilidade urbana. A Prefeitura reforça que os desafios enfrentados neste momento são temporários e que os esforços estão voltados para que as obras avancem dentro do cronograma estabelecido.

“Sabemos que os transtornos são inevitáveis, mas eles são necessários para que as obras sejam concluídas e, em breve, a cidade conte com uma estrutura viária moderna e eficiente. Nossos agentes estão cumprindo seu papel com dedicação, dentro do que é possível, e com o tempo a mobilidade será restabelecida em melhores condições”, destacou a gestão municipal.

