Prefeitura reforça atuação de agentes de trânsito durante obras do BRT
A partir desta terça-feira (23), a Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA) terá alterações no tráfego em razão das obras do Governo do Estado, executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), para implantação do sistema BRT. O prefeito Abilio Brunini destacou que há agentes de trânsito nas ruas, principalmente nos pontos com maior conflito de sinalização.
“A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), está presente com agentes de trânsito orientando motoristas e condutores. Eles estão concentrados nos locais de maior conflito de sinalização e interseção, onde ainda há necessidade de acompanhamento. À medida que os desvios são consolidados e o fluxo se ajusta, o efetivo é remanejado para outras áreas que demandam intervenção”, explicou o prefeito.
Mesmo com o número reduzido de agentes diante da grande quantidade de obras em andamento na cidade, a atuação da equipe tem sido fundamental para minimizar transtornos e garantir a mobilidade urbana. A Prefeitura reforça que os desafios enfrentados neste momento são temporários e que os esforços estão voltados para que as obras avancem dentro do cronograma estabelecido.
“Sabemos que os transtornos são inevitáveis, mas eles são necessários para que as obras sejam concluídas e, em breve, a cidade conte com uma estrutura viária moderna e eficiente. Nossos agentes estão cumprindo seu papel com dedicação, dentro do que é possível, e com o tempo a mobilidade será restabelecida em melhores condições”, destacou a gestão municipal.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Secretário de Obras discute revitalização de praça na comunidade do Quilombo
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SMInfra), realizou na tarde de segunda-feira (22) uma reunião com moradores e lideranças comunitárias do bairro Quilombo. O encontro, conduzido pelo secretário de Obras, Reginaldo Teixeira, teve como pauta principal a revitalização da Praça Oscar Brandão, conhecida popularmente como Praça do Quilombo, localizada na Avenida São Sebastião.
Durante a reunião, que contou com a participação de síndicos, representantes da iniciativa privada e lideranças do bairro, foram debatidas propostas para ampliar a utilização do espaço público e atender às demandas da comunidade. Entre os pedidos apresentados, destaca-se a implantação de uma pista de skate, melhorias na estrutura de lazer, instalação de ponto de ônibus e a revitalização do ginásio no complexo do Quilombo, que interliga a região à Avenida São Sebastião.
Outro ponto discutido foi a possível mudança da Unidade Básica de Saúde Aníbal Molina, atualmente instalada na Praça do Quilombo. A comunidade sugeriu que o posto seja transferido para o prédio que já abrigou a Secretaria Municipal de Agricultura, liberando o espaço atual para receber novos equipamentos de lazer.
O secretário Reginaldo Teixeira ressaltou a importância da participação popular no processo de definição das prioridades. “Estamos aqui para ouvir as demandas da comunidade e transformar essas intenções em projetos. É fundamental que os moradores provoquem também a Secretaria de Saúde com suas reivindicações, para podermos estruturar as propostas conforme as necessidades e, posteriormente, encaminhá-las ao prefeito para avaliação e execução”, explicou.
O presidente do bairro Quilombo, Henrique José Andrade, destacou a relevância da visita do secretário. “A presença do secretário Reginaldo aqui mostra que nossas demandas estão sendo ouvidas. A comunidade tem muitas necessidades e ver a gestão municipal mais próxima nos dá confiança de que melhorias importantes poderão sair do papel”, afirmou.
A reunião reforça o compromisso da gestão municipal em promover o diálogo com a população, garantindo que as obras públicas atendam de forma direta às necessidades da comunidade local e dos bairros vizinhos, como Santa Helena e Santa Rosa, que também utilizam a estrutura da Praça do Quilombo.
#PraCegoVer
A imagem mostra o secretário de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira, acompanhado de lideranças comunitárias e moradores, durante vistoria na praça Oscar Brandão, localizada no bairro Quilombo.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá passa por teste de alertas da Defesa Civil sobre situações de risco
A Defesa Civil Municipal de Cuiabá, em parceria com as Defesas Civis Estadual e Nacional e com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), realizará no próximo sábado (27), às 14h, um evento-teste do sistema “Defesa Civil Alerta”. A ferramenta permitirá o envio de mensagens diretamente para celulares de moradores em áreas de risco, com avisos sobre chuvas intensas, alagamentos, enxurradas e outras situações de emergência.
Durante o teste, os telefones compatíveis irão emitir sons, vibração e toques automáticos, simulando um aviso real. O objetivo é orientar e tranquilizar a população, demonstrando como o sistema funcionará em casos de risco iminente. De acordo com o secretário-adjunto especial de Defesa Civil de Cuiabá, coronel BM Alessandro Borges Ferreira, a iniciativa representa um avanço importante para a segurança da cidade. “É um evento-teste, não há motivo para pânico. Queremos apenas demonstrar à população que, em situações de emergência, receberão avisos antecipados para agir com segurança, seja protegendo seus bens ou deixando o local de risco”, destacou.
A mensagem enviada será: “Defesa Civil: DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência de Mato Grosso. Mais informações, consulte o site Defesa Civil Alerta”. O disparo contemplará Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra e Rio Branco, mas poderá ser recebido também por moradores de cidades próximas, de acordo com a cobertura das operadoras. Todos os aparelhos conectados às redes 4G ou 5G, com sistema operacional Android a partir da versão 11 e iOS 17, receberão o aviso, sem necessidade de cadastro prévio. O alerta aparece na tela do celular sobreposto a outros aplicativos e vem acompanhado de sinal sonoro.
O sistema possui dois tipos de alerta: o extremo, considerado o mais crítico, é acompanhado de um som semelhante ao de uma sirene e indica urgência imediata, exigindo que a população adote medidas de proteção naquele exato momento; e o severo, que emite um sinal semelhante ao de recebimento de SMS, apontando urgência não imediata e dando mais tempo para a população se proteger. O teste em Mato Grosso utilizará o alerta extremo.
Em Cuiabá, a Defesa Civil Municipal atua de forma integrada com o Corpo de Bombeiros, responsável pelo atendimento emergencial por meio do telefone 193, e com a Secretaria de Assistência Social, que coordena o acolhimento às famílias atingidas por desastres. Segundo o coronel Alessandro Borges, a adoção do sistema é estratégica para reduzir impactos e salvar vidas. “Esse sistema dá às pessoas a chance de agir antes do pior acontecer. É informação antecipada, que pode evitar tragédias e reduzir danos em situações de desastre”, afirmou.
Além do novo sistema, a população pode se cadastrar para receber alertas por SMS, enviando o CEP de interesse para o número 40199, ou pelo WhatsApp, enviando o CEP para o número (61) 2034-4611 e informações nas redes sociais: https://www.instagram.com/defesa_civil_cuiabamt/.
#PraCegoVer
Imagem ilustrativa mostra uma pessoa segurando um celular exibindo uma mensagem de alerta.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
