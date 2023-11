Prefeitura reforça convite para o 1º Encontro Municipal de Direitos Humanos que acontece nesta terça-feira (28)

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATDE), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, Sine Municipal e SINCOTEC/SINCALCO, oferece uma grande oportunidade para os jovens se qualificarem e já ingressarem no mercado de trabalho, através do curso Excelência em Atendimento de Vendas.

O curso faz parte do programa Qualifica Juventude, que tem como objetivo promover a inclusão produtiva dos jovens no mercado de trabalho, sem custo para os participantes.

“O Qualifica Juventude desta vez foi além, estamos ofertando o curso de Excelência em Atendimento em Vendas, com o intuito de os participantes terminarem a qualificação e já ingressarem no mercado de trabalho. A meta é capacitar essas pessoas nas mais diversas atividades e facilitar sua inserção em uma oportunidade profissional”, pontuou Karoline Moraes, coordenadora do programa Qualifica Juventude pela SMATDE.

A carga horária será de 40 horas, e a idade mínima para cursar é 15 anos. Os jovens aprenderão técnicas de vendas para alavancar as receitas, visando à maximização de resultados.

Além disso, serão ministradas oficinas de: Postura e apresentação pessoal ideais para atendimento com qualidade; Ética no trabalho e relações interpessoais: percepção social e diferenças individuais e Técnicas de atendimento ao cliente: os tipos de clientes, atendimento e tratamento.

Para se matricular, os jovens devem apresentar documento de identidade (RG), CPF e comprovante de escolaridade atualizado. No caso de participantes com menos de 18 anos, é obrigatória a entrega do documento de identidade (RG e CPF) do responsável legal.

Os alunos que se formarem no curso já sairão empregados através da parceria que o Qualifica Juventude firmou com as lojas Casa Prado, BLM, Flamboyan e Mercadão Da Malha.

O curso será ofertado na rua Galdino Pimentel, 7º andar, sala 74, Palácio do Comércio, Centro de Cuiabá, no período noturno.

Os interessados devem se inscrever neste link. As inscrições vão até 1 de dezembro, sexta-feira. Para mais informações, basta entrar em contato pelo número (65) 9 9635-1135 ou (65) 9 9917-6023 (WhatsApp).

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT