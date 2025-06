Prefeitura reforça frota de hidrojato e inicia limpeza de pontos críticos da capital

Com o objetivo de agilizar e ampliar os serviços de drenagem em Cuiabá, a Prefeitura reforçou a frota de caminhões hidrojatos utilizados na limpeza de bocas de lobo, manilhas e caixas coletoras. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e visa combater alagamentos e problemas recorrentes em áreas críticas da cidade.

Com a chegada de cinco novos veículos, a frota de hidrojatos passa a contar com maior capacidade de atendimento, permitindo maior eficiência na desobstrução das redes pluviais. Os caminhões utilizam jatos de água em alta pressão para remover resíduos acumulados em tubulações e galerias, garantindo o bom funcionamento do sistema de drenagem urbana.

Um dos primeiros locais a receber a intervenção com o reforço da frota foi a avenida Doutor Hélio Ribeiro, localizada na região do Centro Político Administrativo. No local, as equipes da Secretaria retiraram mais de duas toneladas de detritos, provenientes de ligações clandestinas de esgoto. Os resíduos estavam obstruindo a rede pluvial, gerando vazamentos e comprometendo a estrutura do asfalto, com rachaduras, fissuras e descolamento da manta asfáltica.

O secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira, destacou a importância da ampliação da frota e da manutenção preventiva para preservar a malha viária da capital.

“Esses novos caminhões aumentam nossa capacidade de resposta, principalmente em áreas críticas onde o acúmulo de resíduos compromete a drenagem e danifica o asfalto. A retirada dessas toneladas de detritos é um passo essencial para melhorar a fluidez do tráfego, evitar alagamentos e garantir mais segurança para a população”, afirmou o secretário.

A Secretaria reforça que o trabalho de manutenção é contínuo e que a população também tem papel fundamental, evitando o descarte irregular de lixo em vias públicas e denunciando ligações clandestinas, que comprometem toda a infraestrutura urbana.

Além do Centro Político Administrativo, as ações estão sendo realizadas na região sul da capital, como a avenida Doutor Meirelles no bairro Tijucal.

#PraCegoVer

A imagem mostra o secretário de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira, vistoriando a limpeza de uma caixa coletora. Ao fundo, um caminhão hidrojato realiza o serviço de desobstrução com jatos de água de alta pressão.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT