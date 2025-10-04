Cuiabá
Prefeitura reforça frota do transporte público com 110 ônibus para o dia da prova do CNU em Cuiabá
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), vai reforçar a frota do transporte público neste domingo (5), data de realização do Concurso Nacional Unificado (CNU). Ao todo, 110 ônibus estarão em circulação, sendo os 98 veículos que já operam normalmente aos domingos e mais 12 adicionais para atender à alta demanda esperada em razão da prova.
Desde o dia 1º de maio, quando foi implantada a tarifa zero aos domingos, o sistema de transporte coletivo da capital já passou a operar com um incremento de 22,5% na frota, medida que vem garantindo conforto e agilidade à população. Com o reforço deste fim de semana, a Prefeitura assegura que todos os candidatos terão condições de se deslocar gratuitamente e com segurança até os locais de prova.
Segundo a Semob, o planejamento foi elaborado para que o serviço funcione de forma eficiente durante todo o dia, cobrindo os principais trajetos e horários de pico. A ampliação da frota integra o conjunto de ações da gestão municipal voltadas para a melhoria da mobilidade e da qualidade do transporte público.
“Nosso objetivo é facilitar a vida dos cuiabanos e garantir que ninguém tenha dificuldade para chegar ao local da prova. O transporte gratuito aos domingos é um compromisso com a população e um incentivo à inclusão”, destacou o prefeito Abilio Brunini.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Operação interdita bares e distribuidoras em ação conjunta contra bebidas adulteradas
A noite de sexta-feira (3) marcou a primeira edição da Operação Guardiões do Coxipó, ação integrada de fiscalização que resultou na interdição de estabelecimentos, apreensão de bebidas irregulares e autuações por diversas infrações ao Código de Defesa do Consumidor. A força-tarefa reuniu mais de 50 agentes públicos, incluindo policiais militares, fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SORP), do Procon Cuiabá, da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros.
A operação teve como foco bares, distribuidoras de bebidas e casas de eventos na região do Coxipó, área estratégica de Cuiabá que apresenta recorrentes denúncias relacionadas a venda de bebidas adulteradas e funcionamento irregular. A ação contou com apoio da Força Tática, Batalhão Rotam e Raio do Comando Regional 1 (CR1).
De “enxugar gelo” à transformação concreta
Comandante da operação, o tenente-coronel PM Guindani relatou a satisfação de ver o esforço integrado entre as forças de segurança e o corpo técnico-administrativo das secretarias dando frutos visíveis já na primeira noite de campo:
“Muitas vezes temos a sensação de estar ‘enxugando gelo’, principalmente quando trabalhamos sem ver resultados imediatos. Mas hoje, ao lado dos fiscais da SORP e do Procon, foi diferente. Atuamos com efetividade. Cada interdição, cada infração lavrada, mostra que estamos avançando. Assim como aconteceu com a Operação Lei Seca, estamos plantando a semente de uma nova cultura de fiscalização e legalidade.”
Duas rotas, realidades distintas
Para otimizar o trabalho, a operação foi dividida em duas frentes de ação, com equipes seguindo rotas diferentes. A Rota 1, sob a liderança do Tenente PM Veloso, percorreu estabelecimentos como distribuidoras de bebidas e bares no bairro Cohab São Gonçalo.
“Nossa equipe encontrou situações graves já no primeiro ponto da rota. Um estabelecimento operava sem qualquer tipo de alvará, armazenava gelo de forma imprópria e não oferecia nenhuma informação ao consumidor. Foi interditado imediatamente”, relatou Veloso. “O apoio da PM foi essencial para que os fiscais pudessem atuar com tranquilidade e segurança.”
A Secretária-adjunta do Procon, Mariana Almeida Borges, também destacou o rigor da fiscalização e a quantidade de irregularidades encontradas. “Lavramos um auto de constatação e infração com cinco infrações ao Código de Defesa do Consumidor. O bar estava completamente irregular e foi interditado”, afirmou.
Na Rota 2, comandada pelo secretário-adjunto da SORP, Robson Pereira, o cenário foi um pouco distinto. Dos quatro estabelecimentos fiscalizados, três foram interditados por falta de documentos como Alvará de Funcionamento, Certificado dos Bombeiros ou ausência de autorização para funcionamento noturno.
“Um dos bares estava com toda documentação em dia, o que mostra que também há bons exemplos. Mas nos demais, além da ausência de alvarás, identificamos funcionamento fora do horário permitido por lei”, explicou Robson. “A interdição se deu também por falta de autorização especial para operar após as 18h, conforme prevê a legislação municipal.”
Mais do que punir, orientar
Apesar das interdições e apreensões, a operação teve também caráter educativo. Um dos estabelecimentos fiscalizados, embora com documentação regular, foi notificado pela Vigilância Sanitária pela comercialização de bebida sem rotulagem. O produto foi apreendido, e o local orientado quanto às boas práticas.
“Nosso papel não é apenas punitivo. A fiscalização também é educativa. Onde há diálogo e regularização, há colaboração”, reforçou a secretária Mariana Borges.
Atuação sincronizada e novos avanços à vista
Toda a operação teve início às 18h30, com concentração das equipes na 2ª Companhia do 9º BPM. Coincidentemente, o local recebia na mesma noite uma ação social com crianças, promovida pelos militares da unidade, evidência de que a presença do Estado se faz em múltiplas frentes.
Com previsão de término às 23h30, a operação seguiu com tranquilidade e sem intercorrências. Ao fim da ação, as equipes reuniram informações e consolidaram os relatórios, que serão apresentados ao Gabinete de Gestão Integrada (GGI) na próxima semana. A Secretaria de Comunicação (SECOM) também acompanhou parte da operação para registrar imagens e depoimentos.
“Essa união entre município, estado e forças de segurança é essencial. Ações como essa entregam à sociedade um ambiente mais seguro e justo. A resposta rápida é o que a população espera, e conseguimos dar essa resposta”, concluiu o tenente-coronel Guindani.
Balanço parcial da Operação Guardiões do Coxipó – 1ª Edição
- 2 rotas de fiscalização simultâneas
- 8 estabelecimentos fiscalizados
- 4 interdições por falta de alvarás ou descumprimento de normas
- 1 apreensão de bebida irregular
- 5 infrações lavradas com base no Código de Defesa do Consumidor
Apoio de mais de 50 servidores e agentes públicos
A próxima edição da operação está sendo avaliada com base nos relatórios finais. A intenção, segundo os organizadores, é transformar a Guardiões do Coxipó em uma ação regular.
#PraCegoVer
A imagem que ilustra a matéria mostra a equipes de servidores públicos da força-tarefa “Guardiões do Coxipó”.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Câmara Municipal sedia entrega de 150 títulos definitivos de propriedade em parceria com a Prefeitura
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Bombeiros realizam desencarceramento de vítima e resgate de bois após caminhão tombar em rotatória
Prefeita Flávia Moretti acompanha mutirão de atendimentos no bairro São Mateus
Círculo de Paz promove escuta, desperta sonhos e união entre crianças durante Expedição
Ministério da Saúde anuncia mais R$ 230 milhões para ampliar serviços e fortalecer o SUS no Piauí
Polícia Militar apreende armamento e prende homem por crime ambiental às margens do Rio Paraguai
Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Proteção Ambiental apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), quatro armas de fogo, 72 munições e...
Força Tática apreende 104 porções de entorpecentes e prende dois homens por tráfico em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional, apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), 104 porções de entorpecentes, entre maconha e...
Polícia Militar frustra tentativa de homicídio e detém dupla com arma de fogo e munições em Cáceres
Policiais militares do 6º Comando Regional frustraram uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (3.10), em Cáceres (220 km...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
