Prefeitura reforça limpeza no Costa Verde e cobra responsabilidade de proprietários de terrenos

Mais de 150 toneladas de lixo foram removidas somente na ação de hoje e mais entulhos serão retirados na próxima segunda-feira, dia 21

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, iniciou mais uma força-tarefa de limpeza no bairro Costa Verde, em uma área crítica próxima à via urbana, nesta sexta-feira (18). Com apoio de seis caminhões, uma retroescavadeira e um veículo da empresa Locar, os trabalhos removeram mais de 150 toneladas de lixo doméstico, entulho, animais mortos e resíduos descartados de forma irregular.

A ação, que ocorre menos de cinco meses após a última limpeza no mesmo local, reforça o compromisso da Prefeitura com a saúde pública e o bem-estar da população. No entanto, o descarte constante de lixo na área preocupa as autoridades e revolta os moradores.

“Em fevereiro retiramos 95 toneladas de lixo. Agora, infelizmente, voltamos e o trabalho praticamente dobrou. A Prefeitura está fazendo sua parte, mas é fundamental que a população colabore, respeite os horários de coleta e não descarte lixo em locais impróprios. E também é necessário que os proprietários de terrenos assumam suas responsabilidades legais para evitar abandono de áreas como essas aqui, que acabam se tornando lixões dentro dos bairros”, criticou o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas Ribeiro Ductievicz.

A situação causa indignação entre os moradores, que enfrentam problemas recorrentes como mau cheiro, presença de animais peçonhentos e risco de doenças, com a formação de criadouros para o Aedes aegypt, transmissor de doenças como a dengue.

Morador da região, o cadeirante Tadeu Bezerra relatou que, por diversas vezes, foi preciso pedir ajuda até para atravessar a rua por conta da quantidade de lixo acumulado e acaba extrapolando os limites do terreno. “Minha mãe também é cadeirante. Já passamos por situações muito difíceis. O lixo atrapalha a locomoção e representa um risco à saúde de todos”, afirmou.

A dona de casa Maria do Rosário, moradora há três décadas no bairro, cobrou providências do proprietário do terreno onde o lixo é constantemente descartado. “Nunca vimos o dono dessa área. Ele deveria cuidar, limpar, cercar. Está colocando toda a comunidade em risco. Isso é falta de responsabilidade”, declarou.

A jovem Thalita Ferreira da Costa também agradeceu o esforço da Prefeitura, mas ressaltou que é preciso união para evitar que o problema se repita. “Tem até um afluente do rio Cuiabá passando por aqui. É uma questão ambiental também. A Prefeitura faz o serviço, mas o dono do terreno precisa aparecer e cuidar da área. Senão, a sujeira volta”, disse.

DENÚNCIA E CONSCIENTIZAÇÃO – A Prefeitura orienta a população para utilizar os serviços regulares de coleta de lixo e a não jogar entulho ou resíduos em terrenos baldios ou vias públicas. Denúncias de descarte irregular podem ser feitas por meio da Secretaria de Serviços Públicos ou da Ouvidoria Municipal pelos seguintes canais:

• 0800 647 4142

• (65) 3688-8001

• WhatsApp: (65) 98472-3140

• E-mail: [email protected]

A gestão municipal reforça que manter a cidade limpa é um compromisso coletivo. “A Prefeitura está presente, limpando, fiscalizando e trabalhando, mas é impossível vencer essa batalha sozinha. Precisamos da colaboração dos moradores e da responsabilidade dos donos de terrenos. Só assim vamos conseguir transformar os espaços públicos e garantir qualidade de vida para todos”, finalizou o secretário.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT