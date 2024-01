Prefeitura republicará licitação para concessão onerosa de quiosques em praça do bairro Terra Nova

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, republicará nos próximos dias o edital do processo licitatório para concessão onerosa dos oito quiosques públicos da praça central do Terra Nova. Os espaços, localizados na avenida principal do bairro, serão exclusivamente destinados a serviços de alimentação, como bares, restaurantes, lanchonetes e similares.

A licitação ocorrerá por meio da modalidade pregão eletrônico, onde a negociação ocorre somente pela internet e tem como objetivo principal promover a competitividade e transparência no processo.

O objetivo da ação é legitimar e democratizar a ocupação dos espaços públicos da Capital. Após o lançamento do edital, os interessados terão 8 dias para encaminhar os lances e ofertas. No final do prazo estipulado pelo certame, será publicada a homologação do resultado final do pregão.

Praça revitalizada

Com o objetivo de fomentar o comércio local, em 2020, o prefeito Emanuel Pinheiro entregou a reforma da praça pública do bairro Terra Nova, que em setembro deste ano completará 35 anos de fundação.

O espaço é tradicionalmente utilizado pela população e conta com pista de caminhada, iluminação de LED, bancos e lixeiras, uma academia ao ar livre e playground para as crianças. A praça ainda recebe mensalmente serviços de jardinagem e paisagismo, com o objetivo de torná-la agradável e acolhedora para as famílias que frequentam a localidade.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT