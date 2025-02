Prefeitura resgata famílias desabrigadas e busca solução definitiva à região

Serviços Públicos, Viação e Obras, Assistência Social, Educação e Defesa Social estão in loco para reduzir os impactos em pontos dos bairros Construmat e Alameda

A prefeitura de Várzea Grande está auxiliando as 50 famílias atingidas por alagamentos na tarde de hoje (1), no bairro Alameda, no fundo do Fort Atacadista. A região possui córregos e é bastante habitada. A prefeita Flávia Moretti (PL) esteve no local, junto de seu secretariado, acompanhando os trabalhos emergenciais e conversando com as famílias.

Moretti montou uma verdadeira força-tarefa foi descolada para o local para minimizar ao impacto das chuvas: secretarias de Serviços Públicos, Viação, Obras e Urbanismo, Assistência Social, Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Defesa Social que no local iniciaram trabalhos focados na desobstrução dos córregos para acelerar a vazão das águas da chuvas e impedir que as casas e ruas sigam alagada, represando água e se tornando pontos potenciais de focos de doenças.

Além desse pronto-atendimento aos morados da região, a prefeita quer se reunir com o secretário de Viação e Obras, Celso Luis Pereira – que estava presente nesta tarde – para criar estratégias para resolver esse problema de forma definitiva. “Uma vistoria técnica precisa ser feita no local para avaliar se realmente o problema é o tamanho das manilhas. Conhecendo a situação poderemos agir de forma estrutural sobre esse problema antigo e que até estava sendo ignorado pelas gestões anteriores”.

Apesar de todo susto e transtorno, as famílias se recusam a sair de casa, alegando que precisam cuidar de seus bens. O secretário de Educação, Pe. Edson Sestari, garantiu abrigo aos mais atingidos por meio da Pestalozzi, mas ainda assim, as famílias preferiram ficar.

O secretário de Defesa Social, inspetor Louriney Santos Silva, relatou que essa força-tarefa está com cerca de 30 homens e mulheres estão empenhados na ação de limpeza, atendimento e levantamento da situação.

“Assim que soubemos do ocorrido, enviamos as equipes. Estamos orientando e dando todo auxílio necessário. Toda prefeitura está empenhada na ação”, disse o secretário.

Louriney destacou ainda que a Defesa Social, por meio da equipe de Defesa Civil Municipal, já estava monitorando áreas mais suscetíveis aos alagamentos no Município desde o início dessa temporada de chuvas, e que juntamente com a secretaria de Serviços Públicos estava realizando a limpeza de córregos. Esse córrego da região, que passa quase que na lateral do Fort Atacadista da Avenida da FEB, já havia sido limpo, foi um dos primeiros locais que a nova gestão esteve trabalhando na primeira semana de janeiro. “O problema é que as manilhas têm a circunferência pequena, e com o volume de chuvas de hoje, não fui possível escoar e dar vazão à água e ela acabou transbordando e invadindo ruas e as casas”.

O secretário de Assistência Social, Gustavo Duarte, estava junto com a equipe da Pasta fazendo o levantamento de necessidades pontuais das famílias atingidas, como por exemplo, cestas básicas, para quem teve perda de alimentos.

A Defesa Social vai seguir monitorando essa região em especial, já que há previsões de mais chuvas para o decorrer do final de semana. Os institutos de meteorologia apontam precipitações de entre 60 milímetros (mm) a 100 milímetros (mm).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT