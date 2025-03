Prefeitura retira 80 toneladas de lixo em bolsão no Santa Terezinha

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, oferece nesta sexta–feira (14), 40 vagas abertas para corretor de imóveis. Para concorrer a essas vagas é necessário ter ensino médio completo, porém, não há exigência de experiência, para função.

Ao todo, 298 vagas estão disponíveis para consulta e encaminhamentos gratuitos, com salários e benefícios variados. As oportunidades incluem desde cargos que não exigem escolaridade, como também vagas do ensino fundamental, médio, bem como para profissionais com ensino superior e experiência comprovada.

Entre as oportunidades também estão 20 vagas para operador de caixa, com salário de R$ 1.518 reais, mais benefícios trabalhistas, não exige experiência e tem como requisito ensino médio completo; 15 vagas para carpinteiro com experiência comprovada na CTPS; 10 para instalador de telefones, 20 para repositor em supermercados, 10 para técnico em atendimento e vendas. Dentre o total de vagas, 15 são específicas para Pessoas Com Deficiência (PCD).

No Sine Municipal os interessados terão acesso a todas as vagas e encaminhamento para entrevista. A orientação é que compareçam munidos de documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e currículo atualizados.

O atendimento presencial é realizado das 9h às 16h, na Rua Campo Grande, número 347, no Centro de Cuiabá. Outras informações pelo telefone (65)3321-0572.

Serviço do Sine

O Sine Municipal também realiza o atendimento para a solicitação do seguro-desemprego. Para acessar o benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Para maior comodidade, os cidadãos podem acessar as vagas e outros serviços do Sine pela internet, utilizando o aplicativo Sine Fácil ou o portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Os canais são atualizados diariamente, oferecendo mais agilidade e praticidade para quem busca uma nova colocação no mercado de trabalho.

Informações importantes ao trabalhador

– Canais digitais para consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo “Sine Fácil”.

– Pedido de seguro-desemprego: pode ser solicitado pelo aplicativo da “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br.

A foto mostra um atendimento no Sine Cuiabá. No balcão está uma atendente mulher em frente a um computador. Sendo atendida há outra mulher, vestindo rosa, observando as orientações.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT