Prefeitura se reúne com MPE e governo federal para discutir impactos climáticos

Várzea Grande está entre os 25 municípios que foram escolhidos pelo governo federal para ser beneficiado no programa Zoneamento Ambiental Municipal (ZAM)

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS), promoveu encontro com representantes do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para discutir os impactos da mudança climática. Além do encontro, também foi realizada uma visita guiada aos principais pontos da cidade, como também em áreas que sofreram com alagamentos recentes no Município.

A visita do Ministério visa apresentar o Zoneamento Ambiental Municipal (ZAM) que propõe contribuir para a relação sustentável do ambiente natural com o ambiente construído e para a prestação de serviços ecossistêmicos como pressupostos para o ordenamento do território nos diversos biomas brasileiros.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o ZAM foi criado como resposta a uma série de demandas de planejamento ambiental urbano, buscando subsidiar o ordenamento do uso e ocupação do solo, especialmente advindos do processo de implementação dos Planos Diretores municipais aportando a dimensão ambiental, na sua plenitude de planejamento, gestão e implementação.

O secretário de Meio Ambiente de Várzea Grande, Ricardo da Costa Amorim, relata que é fundamental o apoio da União e do Estado para preservação ambiental. “Estou feliz que, na Semana do Meio Ambiente, tenhamos uma conversa como esta, junto com o governo federal para discutir uma pauta tão importante. Sofremos, nos primeiros meses, com alagamentos em alguns pontos da nossa cidade, mas juntos podemos desenvolver ideias eficazes e sustentáveis às mudanças do clima”, disse Ricardo.

A consultora do Ministério do Meio Ambiente, Cláudia Grossi, relata que Várzea Grande está entre os 25 municípios que foram escolhidos pelo governo federal beneficiados no programa. “Várzea Grande esteve dentro dos requisitos do nosso programa. Para a gestão ambiental territorial e urbana. Por meio da identificação das principais fragilidades e vulnerabilidades existentes, o ZAM se constitui como um instrumento estratégico para salvaguardar os recursos naturais existentes no município”, conta Grossi.

A promotora de justiça da promotoria de Meio Ambiente, Michele Vilela, falou que é fundamental a ação conjunta dos entes da federação. “Aqui estamos vendo a união de poderes e de esferas da federação. Isso é fundamental para garantirmos ações eficazes para nossa população”, destaca.

O comandante do 2° batalhão do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, coronel Heitor Souza também discursou. “É fundamental a ação e antecipação de eventos adversos ao meio ambiente. Várzea Grande e fico feliz em ver todos reunidos por um bem comum que é a preservação do nosso meio ambiente”.

Também participaram da reunião: secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas Chapéu do Sol, a secretária de Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária, Manoela Rondon, a secretária de Assuntos Estratégicos, Ina de Maria, a superintendente de Desconcentração e Descentralização (SEMA-MT), Helen Farias Ferreira.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT