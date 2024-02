Prefeitura terá ponto facultativo no Carnaval com serviços essenciais mantidos: confira lista

Com o Plantão Social montado no Residencial Nico Baracat, na última terça-feira (6), os moradores podem aproveitar para atualizar o Cadastro Único já informando o novo endereço de moradia e ainda solicitar o benefício tarifário da Tarifa Social ou Tarifa Vulnerável na conta de água. Esses descontos são direcionados às famílias de baixa renda, que poderão economizar entre 50% a 60% na fatura.

Para facilitar o processo de solicitação dos moradores do Residencial Nico Baracat, uma equipe do Cadastro Único está atendendo as famílias que chegam ao ponto de atendimento montado para o plantão social. Os benefícios tarifários na conta de água são resultados da finalização do Termo Consensual para reequilibrar o Contrato de Concessão dos serviços públicos firmado pela Prefeitura com a Águas de Sinop.

Neste processo é realizada a atualização cadastral com o novo endereço, em que o morador precisa solicitar o benefício tarifário, em seguida a equipe preencha o formulário de enquadramento e, por fim, entrega a folha espelho que deve ser levada à concessionária de água, junto com os demais documentos pessoais e comprovante de endereço, para dar andamento na solicitação.

Na Tarifa Social, estão inclusos os usuários inscritos no Cadastro Único, com renda por pessoa de até meio salário-mínimo [R$ 706,00], que terão desconto de 50% do valor da Tarifa Referencial de Água (TRA). Já a Tarifa Vulnerável, corresponde a 63% de desconto. Esse benefício foi conquistado no final do ano passado e enquadra as famílias em situação de vulnerabilidade, com renda única per capita de R$ 218,00, amparando também os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT