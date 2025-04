Prefeitura testa robô que desentope bueiros na região da Prainha

Durante as comemorações dos 306 anos de Cuiabá, nesta terça-feira (8), o prefeito Abilio Brunini apresentou uma nova tecnologia que pode ajudar a combater alagamentos na capital. Trata-se de um robô de inspeção e limpeza de redes pluviais, que está sendo testado pela prefeitura por uma semana.

A demonstração foi feita dentro do mutirão de limpeza promovido no aniversário da cidade. Um novo teste será feito na região da Prainha, no centro de Cuiabá, hoje às 14h, área que historicamente apresenta uma série de alagamentos.

A empresa responsável está apresentando a tecnologia sem custos durante esse período de testes. Caso os resultados sejam satisfatórios, a gestão municipal deve aderir a uma ata de registro de preços já utilizada por outras cidades para contratar os serviços.

“A empresa veio apresentar o trabalho dela. Estamos testando por sete dias e, se os resultados forem bons e o preço continuar sendo o menor, a gente pode fazer a adesão da ata. Não queremos contratar no escuro. Antes, precisamos saber a qualidade do serviço”, afirmou o prefeito.

A tecnologia permite identificar com precisão obstruções, rachaduras e ligações clandestinas na tubulação, com auxílio de robôs, drones e caminhões de alta pressão. Segundo Thiago Simmonds, técnico da Goldman, o procedimento começa com a limpeza das redes, para só então o robô realizar a inspeção detalhada.

“É uma inspeção robotizada. Conseguimos detectar entupimentos e anomalias com exatidão de metros. Depois disso, entregamos o relatório para que a prefeitura realize os reparos”, explicou Simmonds.

Abilio destacou que a tecnologia já é usada há mais de um ano em outras cidades e pode ser essencial para Cuiabá: “Quando chove, a cidade alaga. Esse robô vai ajudar a resolver o problema, limpando bocas de lobo e desentupindo os tubos com precisão e eficiência”.

#PraCegoVer

A imagem mostra o prefeito ao lado do novo diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton, apresentando o robô para a imprensa, durante coletiva realizada na manhã desta terça-feira (8).

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT