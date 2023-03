A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, continua investindo na qualificação profissional de jovens e no aumento da empregabilidade do município. Dando mais um passo rumo à essa conquista, nesta quarta-feira (22), às 9h, será feita a entrega dos 119 certificados do Programa Impulsione seu Futuro para os alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Nossa Senhora da Glória. A entrega será na própria unidade escolar.

Esses estudantes se enquadram no perfil de menor e jovem aprendiz, com idades entre 14 a 18 anos, e participaram do período de treinamento, que os capacitou a ingressar no mercado de trabalho com mais preparo e assertividade. Entre os conteúdos abordados durante os cinco dias de oficinas do Impulsione seu Futuro, está a prática da proatividade no ambiente de trabalho, apresentação das leis trabalhistas e como fazer a emissão da carteira de trabalho.

Outro assunto bastante discutido nos encontros é o planejamento pessoal, com orientação profissional e de carreira. Os professores também ensinam técnicas para participar de uma entrevista de emprego, marketing pessoal e incentivam o despertar para o empreendedorismo.

De acordo com a psicóloga e facilitadora do programa, Irenilde de Souza, a ação alcança adolescentes e jovens que, muitas vezes, se encontram sem perspectiva profissional, mas começam a ter mais clareza e direcionamento, após participarem do Impulsione seu Futuro. “É gratificante poder proporcionar conhecimento, direcionamento e assertividade para os iniciantes no mercado de trabalho, que são os adolescentes. Os motivamos o tempo todo a irem em busca do crescimento pessoal, por isso o nome do curso é impulsione seu futuro”, declarou.

A facilitadora informou ainda que a prefeitura, por meio do Sine, segue em contato com as empresas que solicitam os menores e jovens aprendizes para ingresso no mercado de trabalho em Sinop. Com essa relação direta foi possível perceber que as empresas demonstram satisfação em receber alunos que passaram pelo treinamento do Impulsione. “Já passamos por várias escolas no ano passado e uma parte desses jovens já estão inseridos no mercado de trabalho. Nós recebemos o relato de uma empresa, no ano passado, que contratou mais de 150 jovens dizendo que os jovens que passaram pelo programa tem um bom desempenho e são assertivos em todas as funções que desenvolvem. Os alunos que passaram por nós chegam lá assertivos, as empresas ficam satisfeitas com os resultados de iniciar com o jovem aprendiz que já tenha algum direcionamento”, completou Irenilde.

Essa ação acontece periodicamente dentro das escolas de Sinop, e está proporcionando o aprimoramento profissional dos adolescentes e jovens do município. Esse estudante precisa estar com o cadastro atualizado no Sine, para que, assim que o empregador precisar de jovens aprendizes, o Sine consiga entrar em contato e fazer o encaminhamento de acordo com o perfil solicitado pelo contratante e a melhor logística para o jovem aprendiz.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT