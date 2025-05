Prefeitura vai reformar e manter sede da Bem-Estar Animal no Ribeirão do Lipa

Na manhã desta sexta-feira (30), o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, realizou uma visita técnica às instalações do novo Centro de Saúde de Cuiabá, que será implantado no prédio onde funcionava a antiga Unic Barão, no bairro do Porto. Acompanhado do promotor de Justiça da Saúde, Dr. Milton Mattos, da secretária municipal de Saúde, Dra. Lúcia Helena Sampaio, dos adjuntos da pasta e do procurador do Estado e coordenador da Equipe de Apoio e Monitoramento da Saúde, Hugo Felipe Lima, o prefeito apresentou os detalhes do espaço que concentrará diversos serviços essenciais da saúde pública municipal.

O novo centro reunirá atendimentos especializados que atualmente estão distribuídos por diferentes locais da cidade, promovendo melhor organização, centralização dos serviços e maior acessibilidade para os usuários do SUS. Com a unificação, o município deixará de gastar R$ 344.087,71 mensais em aluguéis diversos e passará a investir R$ 300 mil mensais, gerando uma economia imediata de mais de R$ 44 mil por mês.

Serão realocados para o novo centro:

CAPS AD – Adolescer

Centro Especializado de Reabilitação II

Serviço de Assistência Especializada (SAE)

Centro de Especialidades Médicas (CEM)

GEViNÓ / CEREST

CDMIC

Sede da Secretaria Municipal de Saúde

Empresa Cuiabana de Saúde

Complexo Regulador

Além disso, o espaço abrigará novos serviços, como:

Casa do Autista

Centro de Reabilitação do Idoso

Centro de Referência em Hanseníase

Ambulatórios de Especialidades Médicas

O local foi escolhido estrategicamente para concentrar, em um só endereço, as principais estruturas administrativas da saúde municipal. Durante a visita, o promotor Dr. Milton Mattos elogiou a iniciativa e destacou os benefícios da centralização.

“Parabenizo o prefeito Abilio por essa decisão tão acertada. Concentrar os serviços de saúde em um único local facilita o acesso da população, melhora o atendimento e representa uma economia significativa para os cofres públicos. O espaço é amplo, funcional, com estrutura adequada. Contará com restaurante, ponto de ônibus, estacionamento e oferecerá conforto tanto para os usuários quanto para os servidores. É uma iniciativa moderna, que representa um avanço para a saúde pública de Cuiabá”, ressaltou o promotor.

O prefeito também anunciou que o novo Centro de Saúde deverá abrigar o Gabinete de Acompanhamento e Apoio da Saúde, atualmente vinculado ao Ministério Público. A proposta foi bem recebida pela equipe do gabinete, e os últimos ajustes estão sendo discutidos para garantir o cumprimento de todos os requisitos legais e funcionais.

Segundo Abilio Brunini, a criação do centro unificado trará mais organização, economia e dignidade no atendimento à população. “Estamos trabalhando para entregar um sistema de saúde mais eficiente, com gestão moderna, otimização de recursos e acolhimento para quem mais precisa”, afirmou.

A mudança para o novo Centro de Saúde ocorrerá de forma gradativa, conforme o planejamento técnico da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo a continuidade dos serviços durante a transição. As obras devem ser concluídas em até 30 dias. Após isso, será iniciada a instalação de equipamentos e a montagem final da estrutura.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT