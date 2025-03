Prefeitura visa eficiência e oferece cursos para servidores na capital; veja vagas

26/03/2025

Ilde Taques apresenta projeto para auxiliar comerciantes impactados pelas obras do BRT

Gláucio Nogueira – assessoria Vereador Ilde Taques

O vereador Ilde Taques (PSB) apresentou um Projeto de Lei para que seja instituído pela Prefeitura de Cuiabá um programa de apoio às empresas afetadas pelas obras do Bus Rapid Transport (BRT), na cidade. A proposta foi protocolada nesta terça-feira (25.03) pelo parlamentar. A intenção de Ilde é a de reduzir os impactos econômicos decorrentes dos atrasos na execução das obras de implantação do modal.

Um dos principais eixos do programa, explica Taques, é a autorização da criação de linhas de crédito especiais, em parceria com instituições financeiras, com juros subsidiados e carência para o pagamento das parcelas. “Nossa ideia é a de que os juros sejam de, no máximo 2% ao ano e que o limite de crédito seja definido com base no faturamento médio das empresas. Também seria importante flexibilizar as garantias exigidas, sobretudo para micro e pequenas empresas”.

O vereador lembra que há 13 anos muitos comerciantes têm sofrido com os impactos das obras, primeiro do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e, agora, com o BRT. “Nenhum socorro foi dado à estas empresas, muitas pessoas faliram, quebraram, fecharam as portas, na região do CPA, no centro da nossa cidade. Não podemos deixar que estas pessoas, que resistem até hoje, fiquem novamente desamparadas”.

Além da linha de crédito especial, o vereador destaca que o programa pode atender uma outra necessidade destas empresas. “Por conta das obras, o acesso à estas lojas ficou muito dificultado. Por isso, seria interessante que a prefeitura avaliasse a implementação de uma estrutura temporária, como estacionamento gratuito, para atrair os consumidores de volta à estas empresas”.

