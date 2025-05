Prefeitura vistoria obras de recuperação de pontes e estradas na zona rural de Rondonópolis

A secretária adjunta de agricultura, Katiene Salomão esteve no último final de semana vistoriando os trabalhos de recuperação de estradas e pontes na zona rural, a visita aconteceu no assentamento Vale Encantado na região da Carimã. Situação que já se arrastava a bastante tempo, dificultando a vida dos sitiantes daquela localidade que inclusive enfrentava bastante dificuldade em escoar a produção. O comprometimento de Katiene, foi determinante para que os trabalhos andassem num modo mais célere e assim dar mais conforto e segurança aos moradores da região.

Atendendo a uma indicação do vereador Adilson do Naboreiro e com o apoio da secretaria municipal do meio ambiente, na pessoa do secretário Álvaro Fachim, a secretária não mediu esforços em procurar sanar a problemática.

Desde que recebemos a solicitação, viemos in loco para traçar um plano de trabalho no sentido de resolver essa situação, tivemos todo respaldo do nosso secretário Álvaro e é também uma determinação do nosso prefeito Cláudio Ferreira para que demos prioridade as demandas das estradas e pontes da zona rural, e não mediremos esforços para que nossos irmãos da zona rural possam trafegar com mais tranquilidade e segurança, finalizou a secretária.

Katiene fez questão de agradecer ao prefeito municipal, Cláudio Ferreira pelo respaldo que tem dado ao seu trabalho, a gestão Cláudio Ferreira tem dados todas as condições para que esta secretaria possa executar os trabalhos, demonstrando ser uma gestão que tem comprommisso com a zona rural. Agradeço também o apoio do vereador Adilson do Naboreiro que tem se dedicado a auxiliar nessas demandas da zona rural, é importante ter um vereador que esteja atento às estas demandas e possa estar trazendo para o nosso conhecimento, é assim que as coisas acontecem, todos empenhados buscando a solução, arrematou Katiene.

Gostaria de frisar aqui, o trabalho de toda equipe que se dedicaram e estão dando o seu melhor nesta missão, sem esses profissionais tão compromissados não conseguiríamos fazer tudo isso, parabenizo minha equipe também que tem sido muito valorosa na missão que recebemos e passamos para eles, concluiu.

Fonte: Política