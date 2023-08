Prefeituras suspendem atividades e aderem a protesto contra queda na arrecadação

No ano em que Sinop completa 49 anos, a Prefeitura preparou um extenso calendário de comemoração, para celebrar essa data especial com muita alegria e amor, visando o entretenimento da população. E o início da programação especial do Festeja Sinop será no próximo sábado (02), no Estádio Gigante do Norte, que terá os portões abertos a partir das 19 horas.

Neste dia, a festa contará com o início dos Jogos Olímpicos, shows regionais e nacional com Barões da Pisadinha. Para garantir o bem-estar e a segurança de todos, haverá revista pessoal na portaria de acesso ao estádio e não será permitida a entrada de garrafas de vidro e objetos perfucortantes.

Além disso, também não será permitida a entrada de bebidas na abertura do Festeja Sinop. As bebidas (cerveja, refrigerante e água) serão vendidas no local, assim como a alimentação, que será comercializada na parte interna do estádio por entidades do município.

O Festeja Sinop é uma realização da Prefeitura de Sinop, com patrocínio do Grupo Sinop, MB Engenharia e Meio Ambiente, Shopping Sinop, Energize-C Eletropostos e apoio da Câmara Municipal de Vereadores.

Os Barões da Pisadinha

Rodrigo Barão (voz) e Felipe Barão (teclado) começaram a se apresentar juntos no interior da Bahia, em 2015, e, de lá pra cá, conquistaram o Brasil. Só no YouTube, no canal oficial, contam com mais de 5,8 milhões de inscritos e 4,5 bilhões de visualizações.

Os Barões são donos dos hits “Tá Rocheda”, “Basta Você Me Ligar”, “Já Que Me Ensinou a Beber”, “Esquema Preferido”, “Quero é Ver Me Esquecer”, “Investe Em Mim”, entre outros.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT