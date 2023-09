Prêmio MT Artes homenageia artistas e trabalhadores da cultura nesta quarta-feira (27)

A cerimônia de entrega do segundo Prêmio MT Artes será realizada nesta quarta-feira (27.09), às 19h, no Cine Teatro Cuiabá. Nesta edição, 60 artistas e trabalhadores da cultura concorrem ao prêmio de destaques nas categorias Artes Visuais, Audiovisual, Dança, Literatura, Música e Teatro. O evento contará com atrações musicais, teatro, dança e outras expressões artísticas. A entrada é gratuita.

“Este prêmio homenageia e reconhece o trabalho dos fazedores da cultura do Estado, além de dar destaque e visibilidade para importantes produções artísticas mato-grossenses que estão sendo desenvolvidas em Mato Grosso”, destaca o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), Jefferson Neves.

O Prêmio MT Artes é um projeto desenvolvido pela MT Escola de Teatro, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), em parceria com a Associação Cultural Cena Onze. A primeira edição ocorreu em 2021, com 15 vencedores nas categorias teatro, dança, literatura, artes visuais e audiovisual. Já nesta segunda edição concorrem as produções artísticas desenvolvidas no período de janeiro de 2022 a julho de 2023.

Ao todo, o prêmio recebeu 106 inscrições de artistas, produtores culturais, arte educadores e profissionais que atuam em diferentes linguagens artísticas. Ao fim, a organização selecionou 60 projetos. Cada categoria terá três premiados com troféu destaque.

A cerimônia de entrega da premiação contará com apresentações de artistas distribuídos entre palco, recepção e a entrada do Cine Teatro Cuiabá. Entre os convidados para animar a noite estão: DJ Taba, Cena Onze (espetáculo Negritude), Eduardo Buttaka (com a personagem Penélope), Sueli Batista (poesia), Karina Rodrigues (performance Fantasia), Billy Espíndola, Beto Dois a Um, Grupo Buriti Nagô, Flor Ribeirinha, Juan Vieira (obras literárias), Tami (performance de artes visuais), Lívia Freire (sonoplastia), Vitor Falcão (iluminação), Jorge Libel (audiovisual).

Além deles, a noite também fica por conta dos cerimonialistas Elias Neto, Camila Freitag, Seven Mônica, Mariah Girardello e Andreel Ferreira.

Conheça AQUI todos os selecionados no Prêmio MT Artes deste ano.