Preparação para o SAEB domina debates no encerramento do 1º Fórum de Prefeitos pela Educação

O último dia de realização do 1º Fórum de Prefeitos pela Educação, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá, foi marcado por discussões relacionadas a preparação para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 2025. Desde terça-feira (25.3), cerca de 100 prefeitos e seus secretários de Educação participaram de debates focados na qualificação do ensino e na melhoria da aprendizagem.

O exame acontece a cada dois anos e avalia todos os alunos do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio da rede pública, em língua portuguesa e matemática. Objetiva produzir indicadores educacionais, avaliar a qualidade, a eficiência e a equidade da educação, além de explicar os resultados por região a partir de informações contextuais.

Na avaliação do secretário de Estado de Educação, Alan Porto, a preparação para as provas do SAEB é uma estratégia essencial para os prefeitos que desejam elevar a qualidade do ensino em seus municípios.

Ele observa que, ao focar na melhoria da qualidade educacional, é possível garantir que alunos desenvolvam competências essenciais, como leitura, escrita e raciocínio lógico, fundamentais para o futuro acadêmico e profissional.

“Sem contar que municípios que se destacam nas avaliações têm mais chances de acessar recursos e financiamentos do governo federal e estadual, incentivando ainda mais a melhoria do ensino. “Isso não apenas beneficia a comunidade escolar, mas também impacta positivamente a sociedade como um todo”, completa Alan.

O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, agradeceu a Seduc pela implantação do Regime de Colaboração, que proporcionou aos municípios implementarem programas como o Alfabetiza MT, Mais MT Muxirum, Educação Conectada, Programa Saúde na Escola e Transporte Escolar, principalmente. “Reconheço a importância desse trabalho conjunto e a prefeitura de Cuiabá vai aproveitar todo esse apoio para melhorar as notas do SAEB na capital”.

“Melhorando os resultados do SAEB buscamos não apenas resultados imediatos, mas um futuro melhor para nossas crianças e jovens. Sabemos que a educação de qualidade é a base para o desenvolvimento social e econômico, e a preparação para o SAEB é um caminho eficaz para alcançá-la”, falou o prefeito de Araguaiana, José Marra.

Para a secretária de Educação de Poconé, Camila Barbosa Moreira Silva, o apoio que o Estado tem dado aos municípios é de fundamental importância. “As discussões apresentadas no fórum foram importantes para todos os envolvidos com a educação pública. Através de programas como o Alfabetiza MT, temos todos os mecanismos para potencializar ainda mais o processo de ensino e de aprendizagem melhorarmos as notas do SAEB nesse ano de 2025”.

A participação no SAEB é facultativa para as escolas privadas, mas é obrigatória para as escolas públicas.

