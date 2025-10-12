Connect with us

Presidente afirma que carta conjunta sobre adicional da saúde será entregue ao MP nesta segunda

Publicado em

11/10/2025
Nathany Gomes – Assessoria vereadora Paula Calil
A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), recebeu na manhã desta sexta-feira (10) representantes de diversas categorias da saúde municipal para dar sequência às negociações sobre o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da área.
O encontro resultou na elaboração de uma carta conjunta, que será encaminhada ao Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e ao Executivo municipal na próxima segunda-feira (13). O documento solicita o adiamento do prazo de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura de Cuiabá e o MPMT, homologado em 2023.
Paula avaliou a reunião como positiva e destacou o papel do Legislativo na construção de soluções que conciliam legalidade e valorização dos profissionais.
“Nosso foco é estreitar os laços e entender o caso para chegar a um denominador comum. Estamos tratando de uma pauta sensível, que impacta diretamente na renda dos servidores. Hoje, ficou definida a elaboração da carta que será encaminhada ao Ministério Público e à Prefeitura &nbspMunicipal na segunda-feira. Ainda não temos uma decisão definitiva, mas seguiremos caminhando com seriedade, transparência e dentro da lei”, afirmou.
O promotor de Justiça que atua na defesa da saúde em Cuiabá, Milton Mattos da Silveira Neto, participou do encontro e explicou que a prorrogação do prazo é a principal reivindicação das categorias, o que possibilitaria tempo hábil para a construção de uma solução definitiva.
“Quando falamos em prorrogação de prazo, não significa que a questão está superada. É preciso encontrar um caminho de interesse mútuo, sempre observando a legalidade prevista na Lei Municipal nº 158/2007. O adicional é um direito do servidor, desde que comprovada a exposição a condições insalubres por meio de laudos técnicos”, pontuou.&nbsp
O prefeito Abílio Brunini (PL) também reforçou que a Prefeitura está empenhada em resolver a situação sem incorrer em irregularidades, e que diferentes alternativas estão em análise.
“Estamos estudando uma forma de compensação. Avaliamos criar uma nova lei que padronize o valor da insalubridade ou aplicar sobre o salário básico. É importante reforçar que a insalubridade é definida pelo ambiente de trabalho, e não pelo servidor”, destacou.&nbsp
As tratativas entre o Executivo, o Ministério Público e as categorias seguem com o apoio da Casa de Leis, que atua como mediadora do diálogo.
Participaram do encontro representantes dos médicos, odontólogos, farmacêuticos, enfermeiros, servidores e assessorias jurídicas das categorias, entre outros.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Alunos da Unemat visitam a nova fotografia cuiabana no coração do Centro Histórico

Published

6 horas atrás

on

11/10/2025

By

O Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (MISC) recebeu, neste sábado (11), uma visita especial: os alunos do curso de Artes Visuais da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), que vieram conhecer a exposição “Entreluzes – A nova fotografia cuiabana”, idealizada e produzida pelo fotógrafo Fred Gustavos. A mostra, que reúne 40 obras de artistas contemporâneos, abriu as portas não apenas para a nova cena fotográfica da capital, mas também para uma viagem no tempo entre câmeras analógicas, rádios antigos e histórias da cuiabania.

Os acadêmicos chegaram e se misturaram aos turistas que circulavam pelo centro histórico. Entre um clique e outro, puderam conhecer um pouco mais sobre os olhares que hoje traduzem a identidade visual e cultural de Cuiabá. A visita guiada pelo MISC também revelou o outro lado do museu, um espaço vivo, guardião da memória local e da transformação artística que pulsa em cada rua de pedra.

“É diferente pra nós, né? Eu sou aluna do curso de Artes Visuais da Unemat, e a gente conheceu alguns pontos históricos de Cuiabá. Está sendo ótimo”, contou Irenilda Almeida da Silva, que veio de Diamantino especialmente para participar do passeio. “O prefeito está tentando reanimar o centro, e precisa mesmo. A história vai se esvaindo, se a gente não cuidar, ela se acaba. É importante que alguém dê continuidade pra que ela não fique no esquecimento”, completou a estudante.

A mostra Entreluzes destaca a pluralidade da fotografia cuiabana contemporânea, com obras que exploram temas como memória e ancestralidade, identidade, gênero, meio ambiente e as urgências do presente. O projeto foi contemplado pelo edital AUFA de Fomento à Cultura de 2024, via Lei Aldir Blanc e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio da SECEL-MT.

Fred Gustavos, curador da exposição, destaca que o objetivo é “dar visibilidade a novos talentos que compõem uma cena vibrante e ousada”. A visita dos alunos da Unemat, nesse contexto, reafirma o papel do MISC como um espaço de aprendizado e inspiração, um ponto de encontro entre o passado preservado e o futuro criativo da arte cuiabana.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Feira no Centro é marcada por música e a retomada das ruas históricas de Cuiabá

Published

7 horas atrás

on

11/10/2025

By

Sob um sol de 40 graus e um calor humano ainda mais intenso, as ruas do centro histórico de Cuiabá voltaram a pulsar vida neste sábado (11), em mais uma edição da Feira do Centro. A cada acorde do grupo Choro de Rua ou batida dos Lambadeiros de Elite, o público se deixava levar pelo som, pela alegria e pela redescoberta dos espaços que, por tanto tempo, estiveram esquecidos.

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura e da de Turismo, vem insistindo em devolver às ruas históricas o brilho de outros tempos. A iniciativa da Feira no Centro, agora realizada no Calçadão da Galdino Pimentel, transformou o sábado em um encontro de música, gastronomia, livros, artesanato e boas conversas. “O Choro de Rua é um movimento voluntário de músicos profissionais e amadores que amam o choro brasileiro e acreditam que ele deve estar nas praças, nas ruas, no coração das cidades”, contou Andréu Moraes, representante do grupo, entre acordes de flauta e aplausos animados.

O público respondia com sorrisos. “Eu trabalho no centro e me surpreendi quando cheguei. Achei lindo ver o movimento, o som, os livros na calçada. Isso muda completamente a percepção de quem caminha por aqui”, disse Tamires Soares, mestranda em Geografia pela UFMT.

Os lojistas também perceberam o impacto. “O movimento hoje está bem acima do normal. Desde que começou esse projeto, a rua vem ganhando mais vida e novos públicos. Hoje a venda melhorou, e a gente vê gente curiosa entrando nas lojas”, contou Rafael Marlos, proprietário de uma loja de moda.

Para o secretário de Cultura, Jhonny Everson, o esforço é conjunto: “Temos buscado parceiros culturais que acreditam nesse processo de revitalização. A ideia é transformar o centro em um palco permanente de arte e convivência.” Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, Fernando Medeiros, reforçou o papel da iniciativa: “Queremos que as pessoas redescubram o centro, valorizem o comércio local e se sintam parte dessa história.”

E, entre os acordes de chorinho, o som dos passos e o burburinho das conversas, a sensação era de recomeço. O centro histórico de Cuiabá respira novamente, quente, vivo e cheio de vida, como a própria alma cuiabana.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Segurança

SEGURANÇA11/10/2025

Forças de segurança se unem em combate à exploração sexual infantil e à poluição sonora em Nova Xavantina

As forças de segurança de Mato Grosso realizaram, na noite dessa sexta-feira (10.10), em Nova Xavantina, a Operação Infância Segura,...
SEGURANÇA11/10/2025

Polícia Civil fecha boca de fumo que funcionava em ferro-velho em Cáceres

A Delegacia de Cáceres deflagrou, nessa sexta-feira (10.10), a Operação “Cortina de Ferro”, que resultou na prisão de dois homens,...
SEGURANÇA11/10/2025

Polícia civil prende autor de roubo e extorsão qualificada contra motorista de aplicativo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), prendeu em flagrante, nessa...

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

