06/02/2024

Presidente Chico 2000 celebra entrega de elevador e destaca respeito aos cidadãos

A Câmara Municipal de Cuiabá agora tem elevador para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos, a fim de facilitar o acesso às galerias da Casa de Leis e garantir a participação popular. A solenidade de inauguração na manhã desta terça-feira (06.02) e foi conduzida pelo presidente do parlamento, Chico 2000 (PL) e contou com a presença de representantes da Prefeitura de Cuiabá, de entidades de apoio a pessoas com deficiência, além do deputado estadual Juca do Guaraná (MDB).

“A Câmara já deveria ter feito essa obra há muito tempo. O nome dessa obra é respeito, porque dessa forma estamos respeitando àqueles que precisam de condições especiais para ter acesso onde quiserem ir, nesse caso, ter acesso à galeria e poder participar das sessões ao vivo”, disse Chico 2000.

Ele destacou que a construção do elevador era uma das metas da gestão dele frente à Mesa Diretora. “Nossa equipe técnica juntamente com a empresa fizeram um excelente trabalho e deu tudo certo. Hoje estamos cumprindo nosso compromisso com as pessoas que precisam de melhores condições para se locomover”, comentou o presidente da Câmara.

O servidor da Câmara José Carlos, também conhecido como Pechincha, disse que ficou emocionado em ver que as pessoas com deficiência foram priorizadas na gestão. Ele destacou que além desta obra, outras intervenções foram realizadas em prol desse segmento da população.

“Eu gostaria de agradecer a todos que se empenharam para a construção desse elevador, mas não é só o elevador que nós estamos estreando hoje. Lá fora tem um corrimão adaptado para todos os tipos de pessoas. O vereador Chico 2000 teve essa preocupação. Gostaria de agradecer aos meus colegas, a engenharia, a arquitetura, que se preocuparam em fazer algo bem feito, porque foi sonhado há 20 anos por muita gente”.

O também servidor efetivo da Câmara e membro da Comissão Interna de Acessibilidade do Parlamento, Odenilton Junior, agradeceu ao presidente da Câmara pela obra e destacou que a inclusão a acessibilidade fazem toda a diferença na vida das pessoas com deficiência.

“É um marco. Parafraseando a americana Mary Radabaugh ‘para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis’. O elevador facilita a vida das pessoas que não têm uma deficiência, mas para as pessoas com deficiência, torna a vida possível. Isso é o que esse elevador representa, é a possibilidade de acesso para quem não pode subir escadas”.

O secretário adjunto de Pessoas com Deficiência da Prefeitura de Cuiabá, Rubens Silva, também conhecido como Rubinho da Guia, disse que a Câmara de Cuiabá inaugurou um marco para a capital em respeito às pessoas com deficiência.

“É a inclusão de nós, pessoas com deficiência e também as pessoas com mobilidade reduzida. O elevador vai nos atender, vai trazer mais conforto e condições de estarmos no plenário participando das sessões e de todos, eventos que são realizados na Câmara. Nós estamos muito felizes com a entrega desse elevador. Participamos desde o início da formação dessa ideia com o ex-presidente Juca do Guaraná e até a conclusão com o presidente Chico 2000, que eu parabenizo por dar continuidade e realmente entregar para nós esse elevador”.

Prestigiaram o evento os vereadores Sargento Vidal (MDB), Luis Claudio (PP), Demilson Nogueira (PP), Rogério Varanda (MDB), Michelly Alencar (União Brasil), Dr. Luiz Fernando (Republicanos) Paulo Henrique (PV), Dídimo Vovô (PSB) e Sargento Joelson (PSB).

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT