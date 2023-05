Presidente Chico 2000 realiza café da manhã com estagiários da Câmara nesta quarta, 17

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Chico 2000 (PL), realizou na manhã desta quarta-feira (17), mais uma edição do ‘Café com Presidente’, desta vez em uma edição especial com os estagiários da Casa. Estiveram presentes também os secretários responsáveis por acompanhar o trabalho dos estudantes e a chefe do Núcleo da Escola do Legislativo, Amanda Fares.

Para o presidente Chico, o encontro teve por objetivo conversar e ouvir os estagiários e secretários a respeito de como a experiência de trabalho tem sido até aqui e alinhar questões com os mesmos sobre produtividade e qualidade do que vem sendo feito.

Chico detalha a importância desse momento como um ponto de partida para a vida profissional dos estagiários. O parlamentar faz questão ainda de reafirmar que um dos papéis da Câmara é dar oportunidade e contribuir de forma positiva na vida dos estagiários da Casa e que fica a cargo dos secretários acompanharem a produção e dar todas as condições necessárias para que o trabalho seja feito.

“Eu entendo que a vida precisa ser feita de oportunidades, oportunidades a aqueles que querem caminhar para frente. Esses jovens precisam disso e de um estágio de verdade, onde eles aprendam, tirem suas dúvidas e nos ensinam também, porque nós estamos em uma sala de aula durante todo o dia, as vezes ensinando e as vezes aprendendo. Então é uma relação positiva e quem ganha com isso é a Câmara, quem ganha com isso é a cidade”, declarou o presidente.

Amanda Fares, responsável pela contratação dos estagiários e ponte direta entre os estudantes a seus respectivos Secretários antes e durante o período de estágio, relata que a Câmara firma um compromisso por meio da Escola do Legislativo com esses estudantes e que o trabalho segue para que seja feito da melhor forma possível.



Para a estagiária do setor de Controle Interno, Laura Caroline Borges, o momento vivido na Câmara é de felicidade, ela afirma ainda que o acolhimento foi muito importante e que o aprendizado tem sido de grande ajuda por unir a teoria da universidade com a prática da profissão no dia a dia.

“É o momento que a gente pode reunir o que a gente aprende na faculdade colocando na prática o que a gente vai executar no trabalho. Eu fui bem recebida, acolhida pela Câmara, estou tendo muita oportunidade de conhecimento, as pessoas do Controle Interno são muito generosas em compartilhar conhecimento, então para mim tem sido uma experiência muito boa”, disse Laura.

O presidente Chico 2000 deixa ainda um recado importante aos estagiários.“Determinação, comprometimento, coragem e a presença constante de Deus no caminho de todos eles”, finalizou Chico.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT