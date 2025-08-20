Presidente da ALMT, Max Russi, defende UFMT e reforça compromisso com o ensino público

Em coletiva realizada nesta quarta-feira (20), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o presidente da Casa, deputado Max Russi (PSB), manifestou posicionamento em defesa da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), após declarações do prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, consideradas depreciativas em relação à qualidade do ensino da instituição.

Max Russi ressaltou a importância da universidade para a formação de profissionais em diferentes áreas e disse que qualquer tentativa de desmerecer a instituição significa enfraquecer o ensino público.

“Acredito muito no ensino público e de qualidade. A Universidade Federal já formou tanta gente, inclusive o próprio governador Mauro Mendes. Poderia citar uma infinidade de desembargadores, promotores, juízes, empresários, profissionais liberais e políticos que se graduaram ali. A UFMT cumpre um papel fundamental, muitas vezes enfrentando limitações orçamentárias, mas sempre comprometida em oferecer ensino e pesquisa de excelência”, defendeu.

O parlamentar reforçou que o papel dos agentes públicos deve ser o de ampliar o acesso ao ensino superior, não de enfraquecer instituições que oferecem oportunidades de transformação social. “Não concordo com qualquer manifestação que diminua a Universidade. O nosso trabalho deve ser fortalecer o ensino público, gratuito e de qualidade, garantindo que mais jovens, especialmente aqueles sem condições financeiras, possam cursar uma universidade e melhorar de vida por meio da educação”, completou.

A fala de Russi ocorre em meio ao debate sobre os rumos da educação em Mato Grosso, em que a valorização das instituições de ensino e o incentivo à pesquisa são vistos como fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do estado.

Fonte: ALMT – MT