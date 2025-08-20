Política
Presidente da ALMT, Max Russi, defende UFMT e reforça compromisso com o ensino público
Em coletiva realizada nesta quarta-feira (20), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o presidente da Casa, deputado Max Russi (PSB), manifestou posicionamento em defesa da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), após declarações do prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, consideradas depreciativas em relação à qualidade do ensino da instituição.
Max Russi ressaltou a importância da universidade para a formação de profissionais em diferentes áreas e disse que qualquer tentativa de desmerecer a instituição significa enfraquecer o ensino público.
“Acredito muito no ensino público e de qualidade. A Universidade Federal já formou tanta gente, inclusive o próprio governador Mauro Mendes. Poderia citar uma infinidade de desembargadores, promotores, juízes, empresários, profissionais liberais e políticos que se graduaram ali. A UFMT cumpre um papel fundamental, muitas vezes enfrentando limitações orçamentárias, mas sempre comprometida em oferecer ensino e pesquisa de excelência”, defendeu.
O parlamentar reforçou que o papel dos agentes públicos deve ser o de ampliar o acesso ao ensino superior, não de enfraquecer instituições que oferecem oportunidades de transformação social. “Não concordo com qualquer manifestação que diminua a Universidade. O nosso trabalho deve ser fortalecer o ensino público, gratuito e de qualidade, garantindo que mais jovens, especialmente aqueles sem condições financeiras, possam cursar uma universidade e melhorar de vida por meio da educação”, completou.
A fala de Russi ocorre em meio ao debate sobre os rumos da educação em Mato Grosso, em que a valorização das instituições de ensino e o incentivo à pesquisa são vistos como fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do estado.
Fonte: ALMT – MT
Política
Deputado Fabinho propõe fim do limite de idade em concursos da Polícia Civil de MT
O deputado Fábio Tardin (PSB), o Fabinho, apresentou, nesta quarta-feira (20), durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), um projeto de lei que propõe a alteração da Lei nº 155/2004, com o objetivo de ampliar o acesso aos concursos da Polícia Civil no estado. A proposta elimina o limite máximo de idade atualmente estabelecido em 45 anos, mantendo apenas a exigência da idade mínima de 21 anos para inscrição nos certames.
Segundo o parlamentar, a restrição é injusta. “A Constituição já proíbe qualquer tipo de discriminação etária para o ingresso em cargos públicos. Além disso, na Polícia Civil existem testes físicos, médicos e psicológicos que asseguram a seleção apenas de quem está realmente apto”, argumentou.
Fabinho ressaltou ainda que diversos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará, já aboliram esse limite, priorizando a capacidade do candidato em vez da idade. “Mato Grosso precisa adotar o mesmo caminho”, defendeu.
A proposta busca ampliar a competitividade nos certames, privilegiar a seleção por mérito e permitir que profissionais com experiência em áreas estratégicas, como Direito, perícia, gestão de crises e investigação, ingressem na instituição, enriquecendo a Polícia Civil com diferentes perfis e qualificações.
“Manter essa barreira significa fechar as portas para pessoas que poderiam contribuir muito com a segurança pública, trazendo vivência profissional e pessoal em setores como inteligência, investigação e tantas outras frentes”, concluiu o deputado.
Fonte: ALMT – MT
Política
Wilson Santos confirma comissão especial para avaliar os serviços prestados pela Energisa
O deputado Wilson Santos (PSD) confirmou, nesta quarta-feira (20), que foi autorizada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Max Russi (PSB), a criação de uma comissão especial para analisar a renovação ou eventual reversão da concessão dos serviços de distribuição de energia elétrica no estado. A iniciativa prevê o acompanhamento da atuação da concessionária Energisa, nos últimos 28 anos, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com participação da sociedade civil e de órgãos públicos.
O parlamentar adiantou que algumas cláusulas não foram cumpridas pelo grupo Rede e a Energisa, como a implantação de energia trifásica, usada em indústrias e comércios com aparelhos de alta potência, para todos os municípios de Mato Grosso. Wilson Santos também destacou que há localidades no interior do estado que ainda não contam com agências físicas para atendimento à população.
“Muito boa a postura do nosso chefe do poder legislativo, Max Russi, em autorizar essa comissão especial. Estamos às vésperas da Aneel autorizar mais 30 anos para a Energisa em Mato Grosso. Mas, não podemos deixar essa autarquia federal autorizar, como fez em Mato Grosso do Sul, de forma silenciosa e discreta. Não permitiremos que essa concessão seja feita nas escuras e na calada da noite. Não sou contra a renovação. Mas, a Energisa precisa se adequar e cumprir as cláusulas do contrato vigente para ter credibilidade para pleitear mais 30 anos de concessão”, posicionou Wilson Santos.
Além de Max e Wilson, também vão integrar a comissão especial os deputados estaduais Chico Guarnieri (PRD), Faissal Calil (Cidadania), Elizeu Nascimento (PL), Júlio Campos e Eduardo Botelho, ambos do União Brasil.
Energisa em Mato Grosso – A concessão tem validade até 11 de dezembro de 2027. A Aneel aprovou um termo que possibilita a renovação dos contratos de distribuição por mais 30 anos, abrangendo 19 empresas cujos contratos vencem entre 2025 e 2031.
Fonte: ALMT – MT
Segurança
Polícia Civil prende jovem acusado de armazenar quase 3 mil arquivos de pornografia infantil
A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (20.8), a 3º Fase da Operação Spotlight, para prender preventivamente um homem, de 22...
Polícia Militar prende homem com revólver e munições em Tangará da Serra
Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem, de 25 anos, por posse irregular de arma de fogo, no começo...
Polícia Civil recupera notebook furtado e apreende adolescente
A Polícia Civil recuperou em Canarana, na tarde dessa terça-feira (19.8), um notebook furtado no último fim de semana e...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
