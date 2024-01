Presidente da ALMT recebe homenagem do Lions Clube

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado estadual Eduardo Botelho (União Brasil), foi homenageado pelo Lions Clube de Mato Grosso, durante evento realizado na noite desta segunda-feira (22), que contou com a presença da presidente de Lions Internacional, Patti Hill.

O governador do Distrito LB-4, Márcio Batista de Sales, e o presidente do conselho de governadores, Eraldo da Silva Pereira, entregaram a Eduardo Botelho a comenda Antônio Correia da Costa Neto, concedida pelo Lions Clube a pessoas que se destacam em suas áreas de atuação na comunidade.

O deputado também foi presenteado pela presidente de Lions Internacional, Patti Hill, com um desenho feito por uma menina de 13 anos da Romênia. A arte – que representa a paz – foi escolhida entre milhares enviadas por pessoas do mundo todo, e entregue ao parlamentar como agradecimento à contribuição do Parlamento Mato-Grossense aos trabalhos desenvolvidos pelo Lions no estado.

“A parceria com o poder público, como a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, é imprescindível. Nossos recursos são finitos e essas parcerias são fundamentais para que a gente possa atender mais pessoas e fazer trabalhos mais relevantes”, frisou Patti Hill.

O presidente do Instituto Lions da Visão de Mato Grosso, Whady Lacerda, destacou o apoio da Assembleia Legislativa em diversas ações realizadas pelo Clube Lions. Segundo ele, nos últimos anos foram destinados cerca de R$ 15 milhões em emendas parlamentares para a construção do Instituto Lions da Visão, aquisição de equipamentos e melhoria dos atendimentos realizados à população.

Foto: Vanderson Ferraz / Assessoria de Gabinete

Além disso, o Parlamento Estadual aprovou a criação e prorrogação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF-MT), que destina recurso para hospitais filantrópicos, como o Instituto Lions da Visão.

Atualmente, a unidade realiza cerca de 300 atendimentos e 50 cirurgias por dia, sendo todos os procedimentos feitos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Graças a todo esse suporte, nós conseguimos concluir a construção do Instituto Lions da Visão e hoje contamos com os equipamentos mais avançados do mundo. Recentemente, nós inauguramos o centro de atividades, onde vamos ofertar curso de braile para cegos. Teremos ainda uma biblioteca, refeitórios e camas para pacientes do interior. Tudo isso se tornou possível graças à ajuda dos deputados estaduais”, ressaltou.

Eduardo Botelho agradeceu as homenagens e destacou a importância dos trabalhos realizados pelo Clube Lions. Em seguida, fez a entrega de honrarias a membros da associação, pelos relevantes serviços prestados ao estado.

“Quero destacar todo o meu respeito e admiração a essa associação internacional tão importante, que promove o atendimento de causas humanitárias e realiza trabalhos voltados às comunidades e que, por essa razão, inclusive, já foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 2017. O Lions é parceiro do povo de Mato Grosso e desenvolve trabalhos sociais importantíssimos, por meio do Instituto Lions da Visão, por exemplo, que é um dos maiores da América do Sul. Então, essa homenagem é um reconhecimento a esse trabalho e a essas pessoas, que servem de exemplo para toda a nossa sociedade”, declarou o parlamentar.

A presidente de Lions Internacional, Patti Hill, recebeu o título de cidadã mato-grossense. Outros oito membros do Lions Clube foram agraciados com a comenda Marechal Cândido Rondon, concedida a personalidades brasileiras ou estrangeiras, civis ou militares, que, por seus méritos pessoais ou relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso, fazem-se merecedoras de público reconhecimento.

Receberam a comenda Afrânio Irineu de Souza, Alexandrina Pedrosa Silva, Jamil Sortica de Souza, Nasra Hanna Georges e William Rodrigues de Brito, membros da diretoria executiva e do conselho de governadores do Distrito Múltiplo LB de Lions e Leo Clubes.

Foram homenageados ainda o vice-presidente do conselho de governadores, Breno Ferigollo; o diretor internacional da Associação Internacional de Lions Clube, Manoel Messias Mello; e os membros William Rodrigues de Brito e Renata Silva Faria.

O Lions Club International é considerada a maior organização internacional de clubes de serviço do mundo, voltada para serviços humanitários. Atualmente, há mais de seis mil Lions Clubes espalhados por 206 países do mundo. No Brasil, a instituição está subdividida em quatro distritos e conta com cerca de 40 mil associados. Em Mato Grosso, há 56 clubes Lions em 40 municípios, e aproximadamente 1,5 mil associados.