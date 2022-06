Presidente da Câmara participa do evento ‘Interage TCE22’ e reforça diálogo entre os Poderes

Com o tema ‘Diálogo com os municípios para compartilhar conhecimento’, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), realizou nesta quarta-feira (08), o evento Interage TCE22, que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Juca do Guaraná Filho (MDB).

O auditório da Escola Superior de Contas recebeu diversos gestores já que o evento foi direcionado a 22 municípios, cujas contas de governo estão sob relatoria do conselheiro Antonio Joaquim.

O presidente da Câmara de Cuiabá, fez questão de representar a Casa de Leis e os demais vereadores e na oportunidade elogiou o trabalho do TCE-MT. “Muitos pensavam, até eu mesmo quando ainda não era gestor, que havia uma distância muito grande entre os Poderes e não tem. O Tribunal de Contas está de portas abertas, sempre prontos a nos orientar. E quem ganha com isso é a população, com a melhoria na qualidade dos serviços de seus gestores”, disse o vereador.

O conselheiro do TCE-MT, Antonio Joaquim, reforçou que além de um órgão fiscalizador, a instituição tem também o dever de ajudar os gestores a executar políticas públicas. “Esse programa Interage, o nome já diz, é interagir, dar ao gestor a oportunidade de conhecimento, de capacitação. Muitos gestores não têm experiência, então nós estamos aqui ensinando e orientando para evitar erros e com isso melhorar a qualidade da gestão pública”, explica.

Uma das determinações que o TCE fez aos municípios, foi de que todas as Câmaras, Prefeituras e instituições públicas tenham uma ouvidoria funcionando. Seguindo essa orientação, a Câmara de Cuiabá, que tem a ouvidoria desde 2009, inaugurou, em março, uma sala exclusiva para esse serviço na recepção da Casa de Leis, que demonstrou o cuidado do presidente em seguir as determinações do TCE-MT e melhorar o atendimento à população.

O conselheiro do TCE-MT elogiou a iniciativa. “Foi muito honroso para mim participar da inauguração da sala da ouvidoria, com o vereador e presidente Juca do Guaraná. É um importante exemplo que a Câmara de Cuiabá dá a todas as Câmaras do Estado”, parabenizou ele.

O evento foi voltado aos municípios de Alto Boa Vista, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Luciara, Rosário Oeste, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, Santo Antônio de Leverger, São José do Xingu, Serra Nova Dourada, Canabrava do Norte, Confresa, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Novo Santo Antônio, Poconé, Porto Alegre do Norte, São Félix do Araguaia, Vila Rica e Cuiabá, que também foi representada pelo prefeito Emanuel Pinheiro.