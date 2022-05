Presidente da CNA participa da posse da Diretoria e 95º aniversário da Farsul

Brasília (24/05/2022) – Para comemorar o Dia Nacional do Café, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) debateu, em um evento virtual, uma série de questões relacionadas à sustentabilidade da produção no país e as estratégias para ampliar os mercados interno e externo.

No webinar promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Café, o diretor executivo da ABIC, Celírio Inácio, falou da importância de compartilhar conhecimento e experiências com o objetivo de ampliar mercados e promover a sustentabilidade do grão à xícara.

O coordenador de Produção Agrícola da CNA, Maciel Silva, destacou como os produtores rurais já utilizam as mais diversas tecnologias para produzir com sustentabilidade. “Os avanços na cafeicultura são resultados da aplicação de tecnologia, do uso da ciência, da pesquisa e da transferência de conhecimento aos produtores”.

Segundo Maciel, os produtores também promovem a sustentabilidade com o uso eficiente de insumos e dos recursos naturais. “Não há dúvidas de que a cafeicultura brasileira é a mais sustentável do mundo”.

Durante sua apresentação, Maciel Silva também falou de uma série de iniciativas do Sistema CNA/Senar para toda a cadeia produtiva.

Participaram do debate o diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (ABICS), Aguinaldo Lima, o presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), Henrique Cambraia, o diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), Marcos Matos, o presidente executivo do Conselho Nacional do Café (CNC), Silas Brasileiro, e o diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese.

Assessoria de Comunicação CNA

Telefone: (61) 2109-4135/1421/1447

flickr.com/photos/canaldoprodutor

twitter.com/SistemaCNA

facebook.com/SistemaCNA

instagram.com/SistemaCNA

facebook.com/SENARBrasil

youtube.com/agrofortebrasilforte