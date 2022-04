Presidente da CNA se reúne com embaixadores

Parceria entre Sistema Famasul e MPMS já capacitou 165 profissionais



Com o objetivo de combater a violência contra mulheres que vivem e trabalham no meio rural, cerca de 40 técnicos e supervisores de campo do Senar/MS participaram, durante esta semana, da capacitação do projeto “Acolhe no Campo”, uma parceria entre o Sistema Famasul e o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul). O objetivo é instruir a comunidade do meio rural sobre a prevenção e combate aos crimes de violência doméstica e familiar em todo estado.

Esta é a segunda capacitação desde quando a parceira entre as instituições foi formanda, em março do ano passado. Já participaram 125 instrutores da unidade educacional do Senar/MS. O treinamento conta com palestras ministradas por profissionais do MPMS que ensinam como identificar os sinais de violência, muitas vezes silenciosos, e como conduzir para a solução do problema. Outras turmas formadas por técnicos que atuam em campo estão previstas para serem realizadas.

“As mulheres do campo que sofrem esse tipo de violência têm mais dificuldades em buscar ajuda, e possuem poucas informações sobre o assunto. A capacitação tem um papel importante para mudar essa cultura, pensamento e o comportamento das pessoas em relação à violência contra a mulher.” Afirma o coordenador da Assistência Técnica e Gerencial do Senar/MS, Nivaldo Passos de Azevedo Júnior.



Para denúncias, disque 180.