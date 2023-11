Presidente da Comissão de Saúde fiscaliza unidades de saúde

28/11/2023

8º Mutirão do Consumidor será realizado de 13 a 15 de dezembro

O vereador Rodrigo Arruda e Sá (Cidadania) promoverá o 8º Mutirão do Consumidor de 13 a 15 de dezembro, no Ginásio Dom Aquino (ao lado do Shopping Popular), das 9 horas às 17 horas.

“Essa será uma oportunidade para que as pessoas possam fechar o ano de 2023 e começar 2024 com as contas redondinhas”, comentou o vereador, que também é presidente da Comissão do Direito do Consumidor e do Contribuinte.

Durante o mutirão, a população tem a oportunidade de negociar dívidas com abatimento de juros e multas, parcelamentos, consultar o Sistema de Proteção ao Crédito (SPC), conferir vagas de emprego, receber orientação jurídica sobre o direito do consumidor. Além de emissão gratuita de documentos, entre outros serviços.

A Defensoria Pública (DPMT) prestará o serviço de revisão de contratos e o Procon, dará a orientação e assessoria jurídica. Também haverá balcão de emprego, teste de visão gratuito, regularização do Título Eleitoral, Carteira de Reservista e oportunidade de doar sangue ao Hemocentro.

A 1ª edição ocorreu em 2021 em frente à Câmara de Vereadores de Cuiabá.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT