JUSTIÇA

Presidente destaca papel do Judiciário na pacificação social na abertura da Semana da Conciliação

Publicado em

03/11/2025
O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador José Zuquim Nogueira, destacou a importância do diálogo e da conciliação como instrumentos de pacificação social e de fortalecimento da cidadania, durante a abertura oficial da XX Semana Nacional da Conciliação, realizada na tarde desta segunda-feira (3) na sede do Fórum de Cuiabá. As atividades ocorrerão simultaneamente nas 79 comarcas de Mato Grosso até o próximo dia 7 de novembro.
Em seu pronunciamento, o presidente ressaltou que o Poder Judiciário não se limita ao exercício da jurisdição, mas tem o dever institucional de fomentar a pacificação social, refletindo a maturidade das instituições e o compromisso com uma Justiça que valoriza o diálogo e aproxima as pessoas.
O desembargador José Zuquim destacou a caminhada do Poder Judiciário até a mudança de perspectiva quanto às práticas de mediação, citando a desembargadora Clarice Claudino por sua atuação pioneira na consolidação da cultura da conciliação em Mato Grosso.
“Quando, ainda como presidente do Conselho de Supervisão, recebi a desembargadora Clarice, confesso que, em um primeiro momento, achei a proposta utópica. Reconheço, porém, que me enganei profundamente”, rememorou.
O presidente lembrou ainda que o avanço da cultura conciliatória em Mato Grosso é resultado de um esforço conjunto entre as instituições do sistema de Justiça.
Já o presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, destacou o viés democrático dessa metodologia de pacificação social.
“Resolver conflitos com diálogo e espírito de paz é o verdadeiro sentido da Justiça. Nosso estado tem alcançado índices expressivos, superando em 161% a média nacional de acordos, o que nos coloca em posição de destaque. Essa nova forma de pensar a Justiça ganha proporções e adesões cada vez maiores. Ela traz soluções participativas, democráticas, em que a própria parte participa na busca da solução dos seus problemas, daquilo que é possível. Traz soluções participativas, democráticas”, declarou.
O corregedor-geral da Justiça, desembargador José Luiz Leite Lindote, também destacou o trabalho integrado pela autocomposição. “Meu reconhecimento é para todos. Só tenho a agradecer”.
O promotor de Justiça Marcelo Vacchiano destacou a parceria com o Poder Judiciário. “Contamos com a colaboração de promotores em todas as comarcas do estado, trabalhando em parceria para levar a conciliação às populações locais. Apenas na área ambiental, realizamos recentemente sete mutirões, com índice de acordos de aproximadamente 60%, analisando mais de dois mil processos. Esses resultados demonstram a efetividade do diálogo como instrumento de justiça e cidadania.”
A defensora pública-geral do Estado, Maria Luziane Ribeiro de Castro, reforçou que a conciliação é o caminho mais adequado para todas as partes. “Defendemos fortemente essa pauta. Muitas vezes, na conciliação não há um vencedor absoluto, mas todos ganham. Na Defensoria Pública, cerca de 60% dos casos encaminhados ao primeiro atendimento resultam em acordos, evitando judicializações e promovendo soluções positivas para a vida das pessoas.”
O procurador-geral adjunto do Estado, Luís Otávio Trovo, também exaltou os benefícios da conciliação para a administração pública. “Temos grande satisfação em participar desse movimento. O Estado é, historicamente, um dos maiores demandantes do Poder Judiciário, e cada acordo representa não apenas um processo a menos, mas um passo a mais rumo à pacificação. Além disso, os índices de cumprimento dos acordos são elevadíssimos, o que reforça a credibilidade do sistema. Hoje, a Procuradoria possui orçamento próprio para quitação administrativa de acordos, algo impensável há poucos anos. Essa economia com juros e custas, afinal, representa recursos que permanecem disponíveis para a sociedade. É uma autonomia, em sentido inverso, de valor imensurável.”
A Semana
As pautas da Semana Nacional da Conciliação incluem tanto processos em tramitação quanto Reclamações Pré-Processuais (RPPs), abrangendo matérias como direito do consumidor, acidentes de trânsito, direito de família e mutirões nas áreas ambiental e de superendividamento, entre outras.
A gestão da política autocompositiva é realizada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), que conta com 49 Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs), que atendem todas as 79 comarcas de forma presencial ou virtual.
Autoridades presentes
Participaram da solenidade o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Zuquim Nogueira; o corregedor-geral da Justiça, desembargador José Luiz Leite Lindote; o presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), desembargador Mario Roberto Kono; a diretora do Fórum de Cuiabá, juíza Hanae Yamamura de Oliveira; o juiz coordenador do Cejusc do Fórum de Cuiabá, Luís Aparecido Bertolucci; o juiz coordenador do Cejus da Fazenda Púbica, Bruno D’Oliveira Marques.
A juíza e coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) , Cristiane Padim da Silva; a presidente da Associação Mato-grossense dos Magistrados (AMAM), juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli; o juiz coordenador do Cejusc Empresarial, Marcio Aparecido Guedes.
Também presentes os juízes auxiliares da Presidência do TJMT, da Vice-presidência e da Corregedoria-geral da Justiça.
Participaram ainda o procurador-geral adjunto do Estado, Luiz Otávio Trovo; o promotor de Justiça Marcelo Vacchiano, representando o MPE, o procurador-geral do Município de Cuiabá, Luiz Antônio Araújo Júnior; a defensora Pública-Geral do Estado, Maria Luziane Ribeiro de Castro; o diretor da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso (FCDL/MT), Ulisses Eguni, e Letícia Ferreira Silva, que é diretora de Assuntos Jurídicos da Febraban.

Autor: Patrícia Neves

Fotografo: Josi Dias

Departamento: Coordenadoria de Comunicação Social do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

Assista ao vídeo e confira os percursos de 5 km e 10 km da 7ª Corrida do Judiciário

Published

11 horas atrás

on

03/11/2025

By

No próximo domingo (9), atletas, servidores, magistrados e comunidade em geral irão encarar mais um desafio na 7ª Corrida do Judiciário. A largada acontecerá às 6h, em frente ao Fórum de Cuiabá, que também foi escolhido como o local de chegada.

A prova de rua é realizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), em parceria com a Associação Mato-grossense de Magistrados (AMAM), com o objetivo de promover saúde, bem-estar e integração social.

As inscrições continuam abertas e podem ser feitas no site Acrono Esportes.

Acesse o Instagram do TJMT e assista ao vídeo com os percursos de 5 km e 10 km que serão enfrentados pelos atletas.

Premiação e reconhecimentos

• 10 km (público geral): R$ 800 (1º), R$ 600 (2º) e R$ 400 (3º).

• 5 km (público geral): R$ 600 (1º), R$ 400 (2º) e R$ 200 (3º).

• Medalha especial ao(à) 1º colocado(a), masculino e feminino, de cada faixa etária, nas modalidades público geral e servidor(a) ou magistrado(a) do TJMT.

• PCD: o(a) atleta que chegar em primeiro lugar em sua categoria receberá troféu.

Valores de inscrição

• R$ 150,00 para comunidade em geral, magistrados(as) e servidores(as) do Poder Judiciário (acréscimo de taxa administrativa de R$ 10,00);

• R$ 75,00 para idosos (60+), acrescido de taxa administrativa de R$ 10,00;

• Gratuita para PCDs, mediante apresentação de atestado ou laudo médico emitido nos últimos 90 dias.

Confira também:

Governador Mauro Mendes recebe kit especial e confirma presença na 7ª Corrida do Judiciário

Reeducandos de MT produzem sacolas sustentáveis para a 7ª Corrida do Judiciário

Presidente do TJMT recebe o primeiro kit atleta da 7ª Corrida do Judiciário

Tudo pronto para a Corrida do Judiciário 2025: medalhas a postos, troféus à espera dos vencedores

Autor: Bruno Vicente

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

Tribunal Pleno elege dois novos juízes-membros do TRE-MT

Published

12 horas atrás

on

03/11/2025

By

O Tribunal Pleno do TJMT elegeu, nesta segunda-feira (03), dois magistrados para integrar o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) na categoria Juiz de Direito.

No Ofício nº 209/2025-PRES/TRE-MT, referente ao término do biênio do juiz-membro titular Edson Dias Reis, que se encerra em 14 de novembro de 2025, foi eleito o magistrado Jean Garcia de Freitas Bezerra para ocupar a vaga.

Já o Ofício nº 311/2025-PRES/TRE-MT tratou do encerramento do biênio do juiz-membro titular Luis Otávio Pereira Marques, com término previsto para 17 de maio de 2026. Para essa vaga, o Pleno elegeu o magistrado Eduardo Calmon de Almeida Cezar.

As escolhas ocorreram em votações distintas, conforme estabelece a Resolução TSE nº 20.958/2001 e o Regimento Interno do TJMT. Ambos os magistrados foram eleitos com 33 votos.

Autor: Roberta Penha

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

